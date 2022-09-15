04:28 15.09.2022 (обновлено: 10:50 15.09.2022)
СМИ: во время дежурства у гроба Елизаветы II упал в обморок стражник
Daily Mail: королевский стражник упал в обморок во время дежурства у гроба Елизаветы II
Цветы в память о королеве Елизавете II. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Королевский стражник упал в обморок во время дежурства у гроба Елизаветы II в Вестминстерском дворце, сообщает газета Daily Mail.
В среду в Вестминстерском дворце в Лондоне началась церемония публичного прощания с Елизаветой II. Она продлится несколько дней и закончится в понедельник, 19 сентября, в 6:30 (8:30 мск). В этот же день, в 11:00 по местному времени (13:00 мск), состоятся похороны Елизаветы II, которые пройдут в Вестминстерском аббатстве.
"Стражник упал в обморок с трибуны во время дежурства рядом с гробом королевы", — пишет газета. Отмечается, что перед инцидентом стражник ненадолго спустился с трибуны, но затем вернулся на свое место вместе со служащим, который должен был его сменить.
По данным издания, на помощь мужчине поспешила полиция, трансляция церемонии ненадолго прервалась.
Гроб с телом Елизаветы II охраняется круглосуточно подразделениями телохранителей британского монарха, Королевской гвардейской дивизии и церемониальных стражей лондонского Тауэра. Стражники меняются каждые шесть часов.
Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.