https://ria.ru/20220915/obmorok-1816879010.html

СМИ: во время дежурства у гроба Елизаветы II упал в обморок стражник

СМИ: во время дежурства у гроба Елизаветы II упал в обморок стражник - РИА Новости, 15.09.2022

СМИ: во время дежурства у гроба Елизаветы II упал в обморок стражник

Королевский стражник упал в обморок во время дежурства у гроба Елизаветы II в Вестминстерском дворце, сообщает газета Daily Mail. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T04:28

2022-09-15T04:28

2022-09-15T10:50

в мире

елизавета ii

лондон

великобритания

шотландия

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Королевский стражник упал в обморок во время дежурства у гроба Елизаветы II в Вестминстерском дворце, сообщает газета Daily Mail.В среду в Вестминстерском дворце в Лондоне началась церемония публичного прощания с Елизаветой II. Она продлится несколько дней и закончится в понедельник, 19 сентября, в 6:30 (8:30 мск). В этот же день, в 11:00 по местному времени (13:00 мск), состоятся похороны Елизаветы II, которые пройдут в Вестминстерском аббатстве."Стражник упал в обморок с трибуны во время дежурства рядом с гробом королевы", — пишет газета. Отмечается, что перед инцидентом стражник ненадолго спустился с трибуны, но затем вернулся на свое место вместе со служащим, который должен был его сменить.По данным издания, на помощь мужчине поспешила полиция, трансляция церемонии ненадолго прервалась.Гроб с телом Елизаветы II охраняется круглосуточно подразделениями телохранителей британского монарха, Королевской гвардейской дивизии и церемониальных стражей лондонского Тауэра. Стражники меняются каждые шесть часов.Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.

https://ria.ru/20220913/britantsy-1816364888.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, елизавета ii, лондон, великобритания, шотландия, умерла королева елизавета ii