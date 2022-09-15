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СМИ: во время дежурства у гроба Елизаветы II упал в обморок стражник - РИА Новости, 15.09.2022
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СМИ: во время дежурства у гроба Елизаветы II упал в обморок стражник
СМИ: во время дежурства у гроба Елизаветы II упал в обморок стражник - РИА Новости, 15.09.2022
СМИ: во время дежурства у гроба Елизаветы II упал в обморок стражник
Королевский стражник упал в обморок во время дежурства у гроба Елизаветы II в Вестминстерском дворце, сообщает газета Daily Mail. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T04:28
2022-09-15T10:50
в мире
елизавета ii
лондон
великобритания
шотландия
умерла королева елизавета ii
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Королевский стражник упал в обморок во время дежурства у гроба Елизаветы II в Вестминстерском дворце, сообщает газета Daily Mail.В среду в Вестминстерском дворце в Лондоне началась церемония публичного прощания с Елизаветой II. Она продлится несколько дней и закончится в понедельник, 19 сентября, в 6:30 (8:30 мск). В этот же день, в 11:00 по местному времени (13:00 мск), состоятся похороны Елизаветы II, которые пройдут в Вестминстерском аббатстве."Стражник упал в обморок с трибуны во время дежурства рядом с гробом королевы", — пишет газета. Отмечается, что перед инцидентом стражник ненадолго спустился с трибуны, но затем вернулся на свое место вместе со служащим, который должен был его сменить.По данным издания, на помощь мужчине поспешила полиция, трансляция церемонии ненадолго прервалась.Гроб с телом Елизаветы II охраняется круглосуточно подразделениями телохранителей британского монарха, Королевской гвардейской дивизии и церемониальных стражей лондонского Тауэра. Стражники меняются каждые шесть часов.Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.
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в мире, елизавета ii, лондон, великобритания, шотландия, умерла королева елизавета ii
В мире, Елизавета II, Лондон, Великобритания, Шотландия, Умерла Королева Елизавета II
04:28 15.09.2022 (обновлено: 10:50 15.09.2022)
 
СМИ: во время дежурства у гроба Елизаветы II упал в обморок стражник

Daily Mail: королевский стражник упал в обморок во время дежурства у гроба Елизаветы II

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЦветы в память о королеве Елизавете II
Цветы в память о королеве Елизавете II - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Цветы в память о королеве Елизавете II. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Королевский стражник упал в обморок во время дежурства у гроба Елизаветы II в Вестминстерском дворце, сообщает газета Daily Mail.
В среду в Вестминстерском дворце в Лондоне началась церемония публичного прощания с Елизаветой II. Она продлится несколько дней и закончится в понедельник, 19 сентября, в 6:30 (8:30 мск). В этот же день, в 11:00 по местному времени (13:00 мск), состоятся похороны Елизаветы II, которые пройдут в Вестминстерском аббатстве.
"Стражник упал в обморок с трибуны во время дежурства рядом с гробом королевы", — пишет газета. Отмечается, что перед инцидентом стражник ненадолго спустился с трибуны, но затем вернулся на свое место вместе со служащим, который должен был его сменить.
По данным издания, на помощь мужчине поспешила полиция, трансляция церемонии ненадолго прервалась.
Гроб с телом Елизаветы II охраняется круглосуточно подразделениями телохранителей британского монарха, Королевской гвардейской дивизии и церемониальных стражей лондонского Тауэра. Стражники меняются каждые шесть часов.
Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.
Экран с изображение королевы Елизаветы II на фасаде здания на одной из улиц в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
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В миреЕлизавета IIЛондонВеликобританияШотландияУмерла Королева Елизавета II
 
 
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