https://ria.ru/20220915/neft-1817086325.html

Россия и Узбекистан будут углублять сотрудничество по поставкам нефти

Россия и Узбекистан будут углублять сотрудничество по поставкам нефти - РИА Новости, 15.09.2022

Россия и Узбекистан будут углублять сотрудничество по поставкам нефти

Москва и Ташкент будут углублять сотрудничество в области энергетики и по вопросу поставок нефти в Узбекистан, говорится в декларации о всеобъемлющем... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T18:32

2022-09-15T18:32

2022-09-15T18:39

экономика

цены на нефть

узбекистан

россия

москва

ташкент

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Москва и Ташкент будут углублять сотрудничество в области энергетики и по вопросу поставок нефти в Узбекистан, говорится в декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан."Стороны отмечают позитивную динамику сотрудничества в области энергетики, в частности высокий уровень взаимодействия по линии нефтегазовых компаний двух стран, и будут прилагать совместные усилия по углублению сотрудничества между ними в области геологоразведочных работ, добычи нефти на трудно извлекаемых месторождениях, обмену опытом и подготовке кадров в нефтегазовой отрасли, а также по вопросу поставок нефти в Узбекистан", - говорится в декларации, опубликованной на сайте Кремля.В документе отмечается, что "стороны будут прилагать усилия к дальнейшему расширению сотрудничества в сфере использования атомной энергии в мирных целях", а также продолжат работу по подготовке национальных кадров для атомной энергетики Узбекистана.

https://ria.ru/20220915/partnerstvo-1817065534.html

узбекистан

россия

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экономика, цены на нефть, узбекистан, россия, москва, ташкент