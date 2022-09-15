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Россия и Узбекистан будут углублять сотрудничество по поставкам нефти - РИА Новости, 15.09.2022
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Россия и Узбекистан будут углублять сотрудничество по поставкам нефти
Россия и Узбекистан будут углублять сотрудничество по поставкам нефти - РИА Новости, 15.09.2022
Россия и Узбекистан будут углублять сотрудничество по поставкам нефти
Москва и Ташкент будут углублять сотрудничество в области энергетики и по вопросу поставок нефти в Узбекистан, говорится в декларации о всеобъемлющем... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T18:32
2022-09-15T18:39
экономика
цены на нефть
узбекистан
россия
москва
ташкент
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Москва и Ташкент будут углублять сотрудничество в области энергетики и по вопросу поставок нефти в Узбекистан, говорится в декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан."Стороны отмечают позитивную динамику сотрудничества в области энергетики, в частности высокий уровень взаимодействия по линии нефтегазовых компаний двух стран, и будут прилагать совместные усилия по углублению сотрудничества между ними в области геологоразведочных работ, добычи нефти на трудно извлекаемых месторождениях, обмену опытом и подготовке кадров в нефтегазовой отрасли, а также по вопросу поставок нефти в Узбекистан", - говорится в декларации, опубликованной на сайте Кремля.В документе отмечается, что "стороны будут прилагать усилия к дальнейшему расширению сотрудничества в сфере использования атомной энергии в мирных целях", а также продолжат работу по подготовке национальных кадров для атомной энергетики Узбекистана.
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экономика, цены на нефть, узбекистан, россия, москва, ташкент
Экономика, Цены на нефть, Узбекистан, Россия, Москва, Ташкент
18:32 15.09.2022 (обновлено: 18:39 15.09.2022)
 
Россия и Узбекистан будут углублять сотрудничество по поставкам нефти

Москва и Ташкент будут углублять сотрудничество в области энергетики и поставок нефти

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Москва и Ташкент будут углублять сотрудничество в области энергетики и по вопросу поставок нефти в Узбекистан, говорится в декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан.
"Стороны отмечают позитивную динамику сотрудничества в области энергетики, в частности высокий уровень взаимодействия по линии нефтегазовых компаний двух стран, и будут прилагать совместные усилия по углублению сотрудничества между ними в области геологоразведочных работ, добычи нефти на трудно извлекаемых месторождениях, обмену опытом и подготовке кадров в нефтегазовой отрасли, а также по вопросу поставок нефти в Узбекистан", - говорится в декларации, опубликованной на сайте Кремля.
В документе отмечается, что "стороны будут прилагать усилия к дальнейшему расширению сотрудничества в сфере использования атомной энергии в мирных целях", а также продолжат работу по подготовке национальных кадров для атомной энергетики Узбекистана.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время подписания Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Узбекистаном на полях саммита ШОС. 15 сентября 2022 - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
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