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Парламент Испании одобрил вступление Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 15.09.2022
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Парламент Испании одобрил вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Парламент Испании одобрил вступление Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 15.09.2022
Парламент Испании одобрил вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Конгресс депутатов Испании одобрил в этот четверг вступление Швеции и Финляндии в НАТО, говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте нижней... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T19:43
2022-09-15T19:43
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МАДРИД, 15 сен - РИА Новости. Конгресс депутатов Испании одобрил в этот четверг вступление Швеции и Финляндии в НАТО, говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте нижней палаты парламента."Пленарное заседание, состоявшееся сегодня, в четверг, 15 сентября, приняло протокол Североатлантического договора о присоединении Королевства Швеция и Финляндской Республики", — говорится в документе.За вступление двух государств в альянс выступило 290 парламентариев, 11 проголосовали против, еще 47 воздержались.Входящая в испанское правительство левая партия Подемос воздержалась при голосовании в Конгрессе. Таким образом, политическая сила продемонстрировала свое традиционное неприятие НАТО, но в то же время выразила свое уважение суверенному решению двух стран.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления этих двух европейских стран в НАТО.На данный момент Финляндия и Швеция находятся в процессе ратификации протокола о присоединении странами-членами Североатлантического альянса для вступления в НАТО. На сегодня 24 страны НАТО из 30 ратифицировали протокол о присоединении двух государств к альянсу.
https://ria.ru/20220915/nato-1817045116.html
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в мире, швеция, финляндия, нато, испания
В мире, Швеция, Финляндия, НАТО, Испания
19:43 15.09.2022
 
Парламент Испании одобрил вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Конгресс депутатов Испании одобрил вступление Швеции и Финляндии в НАТО

© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД, 15 сен - РИА Новости. Конгресс депутатов Испании одобрил в этот четверг вступление Швеции и Финляндии в НАТО, говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте нижней палаты парламента.
"Пленарное заседание, состоявшееся сегодня, в четверг, 15 сентября, приняло протокол Североатлантического договора о присоединении Королевства Швеция и Финляндской Республики", — говорится в документе.
За вступление двух государств в альянс выступило 290 парламентариев, 11 проголосовали против, еще 47 воздержались.
Входящая в испанское правительство левая партия Подемос воздержалась при голосовании в Конгрессе. Таким образом, политическая сила продемонстрировала свое традиционное неприятие НАТО, но в то же время выразила свое уважение суверенному решению двух стран.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления этих двух европейских стран в НАТО.
На данный момент Финляндия и Швеция находятся в процессе ратификации протокола о присоединении странами-членами Североатлантического альянса для вступления в НАТО. На сегодня 24 страны НАТО из 30 ратифицировали протокол о присоединении двух государств к альянсу.

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