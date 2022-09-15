https://ria.ru/20220915/nato-1817108535.html

Парламент Испании одобрил вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Парламент Испании одобрил вступление Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 15.09.2022

Парламент Испании одобрил вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Конгресс депутатов Испании одобрил в этот четверг вступление Швеции и Финляндии в НАТО, говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте нижней... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T19:43

2022-09-15T19:43

2022-09-15T19:43

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МАДРИД, 15 сен - РИА Новости. Конгресс депутатов Испании одобрил в этот четверг вступление Швеции и Финляндии в НАТО, говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте нижней палаты парламента."Пленарное заседание, состоявшееся сегодня, в четверг, 15 сентября, приняло протокол Североатлантического договора о присоединении Королевства Швеция и Финляндской Республики", — говорится в документе.За вступление двух государств в альянс выступило 290 парламентариев, 11 проголосовали против, еще 47 воздержались.Входящая в испанское правительство левая партия Подемос воздержалась при голосовании в Конгрессе. Таким образом, политическая сила продемонстрировала свое традиционное неприятие НАТО, но в то же время выразила свое уважение суверенному решению двух стран.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления этих двух европейских стран в НАТО.На данный момент Финляндия и Швеция находятся в процессе ратификации протокола о присоединении странами-членами Североатлантического альянса для вступления в НАТО. На сегодня 24 страны НАТО из 30 ратифицировали протокол о присоединении двух государств к альянсу.

https://ria.ru/20220915/nato-1817045116.html

https://ria.ru/20220915/estoniya-1817004409.html

https://ria.ru/20220915/nato-1817001712.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, швеция, финляндия, нато, испания