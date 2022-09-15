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Британский генерал заявил, что НАТО не готова воевать с Россией - РИА Новости, 15.09.2022
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Британский генерал заявил, что НАТО не готова воевать с Россией
Британский генерал заявил, что НАТО не готова воевать с Россией - РИА Новости, 15.09.2022
Британский генерал заявил, что НАТО не готова воевать с Россией
Британский генерал Ричард Ширрефф, три года занимавший пост заместителя верховного главнокомандующего войсками НАТО в Европе, считает, что альянс не готов к... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T16:59
2022-09-15T16:59
в мире
ричард ширрефф
нато
россия
украина
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Британский генерал Ричард Ширрефф, три года занимавший пост заместителя верховного главнокомандующего войсками НАТО в Европе, считает, что альянс не готов к худшему из возможных сценариев развития событий на Украине - к войне с Россией."Чтобы управлять рисками эскалации, НАТО должна быть готова к худшему сценарию, но этого пока нет. Под наихудшим сценарием я подразумеваю НАТО в состоянии войны с Россией", - сказал он в интервью изданию Newsweek. Ширрефф напомнил, что НАТО может напрямую быть вовлечена в конфликт, только если боевые действия на Украине перекинутся через границу страны."Готовность к наихудшему сценарию означает мобилизацию резервов. Это означает восстановление утраченного потенциала, выброшенного за годы сокращения затрат на оборону. Это означает подготовку промышленности к производству артиллерийских снарядов, противотанковых средств и зенитных ракет. Не только заменить запасы, переданные Украине, но также нарастить собственные запасы, потому что мы опустошены", - добавил он. Также Ширрефф призвал страны-члены НАТО "снять перчатки" и "нарастить" поставки оружия Киеву.Российская сторона неоднократно заявляла, что западные поставки оружия и техники на Украину только усугубляют ситуацию, а президент Владимир Путин говорил о том, что Киев, используя западное оружие, продолжает целенаправленные обстрелы гражданской инфраструктуры Донбасса.
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в мире, ричард ширрефф, нато, россия, украина
В мире, Ричард Ширрефф, НАТО, Россия, Украина
16:59 15.09.2022
 
Британский генерал заявил, что НАТО не готова воевать с Россией

Британский генерал Ширрефф: НАТО не готова к худшему сценарию в виде войны с Россией

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Британский генерал Ричард Ширрефф, три года занимавший пост заместителя верховного главнокомандующего войсками НАТО в Европе, считает, что альянс не готов к худшему из возможных сценариев развития событий на Украине - к войне с Россией.
"Чтобы управлять рисками эскалации, НАТО должна быть готова к худшему сценарию, но этого пока нет. Под наихудшим сценарием я подразумеваю НАТО в состоянии войны с Россией", - сказал он в интервью изданию Newsweek. Ширрефф напомнил, что НАТО может напрямую быть вовлечена в конфликт, только если боевые действия на Украине перекинутся через границу страны.
"Готовность к наихудшему сценарию означает мобилизацию резервов. Это означает восстановление утраченного потенциала, выброшенного за годы сокращения затрат на оборону. Это означает подготовку промышленности к производству артиллерийских снарядов, противотанковых средств и зенитных ракет. Не только заменить запасы, переданные Украине, но также нарастить собственные запасы, потому что мы опустошены", - добавил он. Также Ширрефф призвал страны-члены НАТО "снять перчатки" и "нарастить" поставки оружия Киеву.
Российская сторона неоднократно заявляла, что западные поставки оружия и техники на Украину только усугубляют ситуацию, а президент Владимир Путин говорил о том, что Киев, используя западное оружие, продолжает целенаправленные обстрелы гражданской инфраструктуры Донбасса.
Флаги России, Турции, Украины и ООН - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
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В миреРичард ШирреффНАТОРоссияУкраина
 
 
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