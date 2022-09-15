https://ria.ru/20220915/nato-1817045116.html

Британский генерал заявил, что НАТО не готова воевать с Россией

Британский генерал заявил, что НАТО не готова воевать с Россией - РИА Новости, 15.09.2022

Британский генерал заявил, что НАТО не готова воевать с Россией

Британский генерал Ричард Ширрефф, три года занимавший пост заместителя верховного главнокомандующего войсками НАТО в Европе, считает, что альянс не готов к... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T16:59

2022-09-15T16:59

2022-09-15T16:59

в мире

ричард ширрефф

нато

россия

украина

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Британский генерал Ричард Ширрефф, три года занимавший пост заместителя верховного главнокомандующего войсками НАТО в Европе, считает, что альянс не готов к худшему из возможных сценариев развития событий на Украине - к войне с Россией."Чтобы управлять рисками эскалации, НАТО должна быть готова к худшему сценарию, но этого пока нет. Под наихудшим сценарием я подразумеваю НАТО в состоянии войны с Россией", - сказал он в интервью изданию Newsweek. Ширрефф напомнил, что НАТО может напрямую быть вовлечена в конфликт, только если боевые действия на Украине перекинутся через границу страны."Готовность к наихудшему сценарию означает мобилизацию резервов. Это означает восстановление утраченного потенциала, выброшенного за годы сокращения затрат на оборону. Это означает подготовку промышленности к производству артиллерийских снарядов, противотанковых средств и зенитных ракет. Не только заменить запасы, переданные Украине, но также нарастить собственные запасы, потому что мы опустошены", - добавил он. Также Ширрефф призвал страны-члены НАТО "снять перчатки" и "нарастить" поставки оружия Киеву.Российская сторона неоднократно заявляла, что западные поставки оружия и техники на Украину только усугубляют ситуацию, а президент Владимир Путин говорил о том, что Киев, используя западное оружие, продолжает целенаправленные обстрелы гражданской инфраструктуры Донбасса.

https://ria.ru/20220911/zapad-1815860843.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ричард ширрефф, нато, россия, украина