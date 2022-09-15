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Представители НАТО прямо участвуют в конфликте на Украине, заявил Буякевич - РИА Новости, 15.09.2022
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Представители НАТО прямо участвуют в конфликте на Украине, заявил Буякевич
Представители НАТО прямо участвуют в конфликте на Украине, заявил Буякевич - РИА Новости, 15.09.2022
Представители НАТО прямо участвуют в конфликте на Украине, заявил Буякевич
Представители НАТО и иностранные наемники выполняют роль консультантов, полевых командиров и даже операторов высокоточных вооружений в конфликте на Украине,... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T14:52
2022-09-15T14:52
в мире
россия
украина
донбасс
нато
обсе
максим буякевич
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ВЕНА, 15 сен - РИА Новости. Представители НАТО и иностранные наемники выполняют роль консультантов, полевых командиров и даже операторов высокоточных вооружений в конфликте на Украине, заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич, выступая на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг."Данные, которыми мы располагаем на текущий момент, позволяют сделать однозначный вывод о несамостоятельности украинского политического руководства и военного командования. По сути, на пресловутом "поле боя" с ополченцами Донбасса и пришедшей им на помощь армией России намеренно раздувается затяжной вооруженный конфликт, в котором представители НАТО и иностранные наемники выполняют роль консультантов, полевых командиров и даже операторов высокоточных вооружений, а членам украинских вооруженных формирований уготована роль "пушечного мяса" в чужом для них геополитическом противостоянии, которое руководство западных стран навязывает России", - заявил он.
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в мире, россия, украина, донбасс, нато, обсе, максим буякевич
В мире, Россия, Украина, Донбасс, НАТО, ОБСЕ, Максим Буякевич
14:52 15.09.2022
 
Представители НАТО прямо участвуют в конфликте на Украине, заявил Буякевич

Буякевич заявил, что представители НАТО и наемники прямо участвуют в конфликте на Украине

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец МВД ЛНР
Боец МВД ЛНР - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец МВД ЛНР . Архивное фото
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ВЕНА, 15 сен - РИА Новости. Представители НАТО и иностранные наемники выполняют роль консультантов, полевых командиров и даже операторов высокоточных вооружений в конфликте на Украине, заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич, выступая на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг.
"Данные, которыми мы располагаем на текущий момент, позволяют сделать однозначный вывод о несамостоятельности украинского политического руководства и военного командования. По сути, на пресловутом "поле боя" с ополченцами Донбасса и пришедшей им на помощь армией России намеренно раздувается затяжной вооруженный конфликт, в котором представители НАТО и иностранные наемники выполняют роль консультантов, полевых командиров и даже операторов высокоточных вооружений, а членам украинских вооруженных формирований уготована роль "пушечного мяса" в чужом для них геополитическом противостоянии, которое руководство западных стран навязывает России", - заявил он.

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