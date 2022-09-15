https://ria.ru/20220915/nato-1817001712.html

Представители НАТО прямо участвуют в конфликте на Украине, заявил Буякевич

Представители НАТО прямо участвуют в конфликте на Украине, заявил Буякевич - РИА Новости, 15.09.2022

Представители НАТО прямо участвуют в конфликте на Украине, заявил Буякевич

Представители НАТО и иностранные наемники выполняют роль консультантов, полевых командиров и даже операторов высокоточных вооружений в конфликте на Украине,... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T14:52

2022-09-15T14:52

2022-09-15T14:52

в мире

россия

украина

донбасс

нато

обсе

максим буякевич

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ВЕНА, 15 сен - РИА Новости. Представители НАТО и иностранные наемники выполняют роль консультантов, полевых командиров и даже операторов высокоточных вооружений в конфликте на Украине, заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич, выступая на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг."Данные, которыми мы располагаем на текущий момент, позволяют сделать однозначный вывод о несамостоятельности украинского политического руководства и военного командования. По сути, на пресловутом "поле боя" с ополченцами Донбасса и пришедшей им на помощь армией России намеренно раздувается затяжной вооруженный конфликт, в котором представители НАТО и иностранные наемники выполняют роль консультантов, полевых командиров и даже операторов высокоточных вооружений, а членам украинских вооруженных формирований уготована роль "пушечного мяса" в чужом для них геополитическом противостоянии, которое руководство западных стран навязывает России", - заявил он.

https://ria.ru/20220914/ukraina-1816703998.html

россия

украина

донбасс

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, донбасс, нато, обсе, максим буякевич