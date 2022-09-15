https://ria.ru/20220915/muzey-1817032286.html

Музей современной истории России представит выставку о Донбассе в 2023 году

Музей современной истории России представит выставку о Донбассе в 2023 году - РИА Новости, 15.09.2022

Музей современной истории России представит выставку о Донбассе в 2023 году

Музей современной истории России планирует представить выставку, посвящённую Донбассу, в следующем году, сообщила РИА Новости директор учреждения Ирина... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T16:25

2022-09-15T16:25

2022-09-15T16:25

культура

россия

донбасс

донецкая народная республика

музей современной истории россии

музеи

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Музей современной истории России планирует представить выставку, посвящённую Донбассу, в следующем году, сообщила РИА Новости директор учреждения Ирина Великанова.Говоря о планах музея на следующий год, Великанова сказала, что планируется сделать выставку, посвященную истории Донбасса."Планируем ее открыть в следующем году. Надеюсь, это будет интересная выставка, которая расскажет посетителям о том, что вообще из себя представляет эта территория, какую она роль всегда играла в развитии, существовании нашего государства. Ну и о современных событиях, конечно, и должны будем рассказать, потому что мы же все-таки музей современной истории России, который живет по принципу – то, что сегодня является новостью, завтра уже становится историей", - добавила Великанова.Она отметила, что это будет совместный выставочный проект с музеями ЛНР и ДНР."Буквально завтра ко мне приезжает сюда министр культуры Донецкой Народной Республики, мы будем говорить о сотрудничестве. Конечно, как без этих территорий делать выставку, посвященную Донбассу?" - сказала Великанова.По ее словам, до конца этого года в музее запланировано завершение реставрационных работ в историческом здании."И мы открываем залы, экспозиции, посвященные революционным события 1917 года и истории нашего государства до начала 50-ых годов. Таким образом, у нас полностью будет завершена новая музейная экспозиция, которая ведет свой отсчет от реформы Александра II, отмены крепостного права 1861 года и до наших дней. Соответственно, это мы откроем в ноябре уже вот эти залы", - пояснила директор музея.Также Великанова выразила надежду, что в конце года в музее появится выставочный проект, посвященный 100-летию образования СССР, сделанный совместно с театральным сообществом.Что касается музейного сотрудничества с другими странами, то у Музея современной истории России запланирован выставочный проект в Белоруссии.

https://ria.ru/20220419/vystavka-1784164226.html

https://ria.ru/20220327/muzey-1780303114.html

https://ria.ru/20220830/vystavka-1813202232.html

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россия, донбасс, донецкая народная республика, музей современной истории россии, музеи