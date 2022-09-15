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Мурашко заявил о необходимости развивать телемедицинские технологии - РИА Новости, 15.09.2022
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Мурашко заявил о необходимости развивать телемедицинские технологии
Мурашко заявил о необходимости развивать телемедицинские технологии - РИА Новости, 15.09.2022
Мурашко заявил о необходимости развивать телемедицинские технологии
При оказании помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях необходимо развивать телемедицинские технологии, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T11:07
2022-09-15T11:07
здоровье - общество
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. При оказании помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях необходимо развивать телемедицинские технологии, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Необходимо также развивать телемедицинские дистанционные технологии при оказании медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Эти технологии помогают сохранить время при принятии решений о тактике лечения, о возможности и необходимости медицинской эвакуации, обеспечить профильную госпитализацию в срок, когда зачастую счет идет на минуты. Решение этих задач откладывать нельзя", - сказал Мурашко на открытии конференции "Медицина катастроф - 2022".Он добавил, что перед всероссийской службой медицины катастроф стоят важные задачи, такие как совершенствование нормативно-правового регулирования работы службы, расширение международного сотрудничества со странами СНГ и Китая. Регулярное проведение командно-штабных и тактико-специальных учений позволит повысить качество работы региональных отделений службы."У вас на настоящий момент есть все необходимое для оказания медицинской помощи, все ресурсы, чтобы обеспечить готовность службы медицины катастроф к любым сценариям развития чрезвычайной ситуации даже в самой отдаленной точке нашей страны", - заключил министр.
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здоровье - общество, михаил мурашко, россия, китай, общество, снг
Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Россия, Китай, Общество, СНГ
11:07 15.09.2022
 
Мурашко заявил о необходимости развивать телемедицинские технологии

Мурашко: при оказании помощи пострадавшим необходимы телемедицинские технологии

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. При оказании помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях необходимо развивать телемедицинские технологии, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Необходимо также развивать телемедицинские дистанционные технологии при оказании медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Эти технологии помогают сохранить время при принятии решений о тактике лечения, о возможности и необходимости медицинской эвакуации, обеспечить профильную госпитализацию в срок, когда зачастую счет идет на минуты. Решение этих задач откладывать нельзя", - сказал Мурашко на открытии конференции "Медицина катастроф - 2022".
Он добавил, что перед всероссийской службой медицины катастроф стоят важные задачи, такие как совершенствование нормативно-правового регулирования работы службы, расширение международного сотрудничества со странами СНГ и Китая. Регулярное проведение командно-штабных и тактико-специальных учений позволит повысить качество работы региональных отделений службы.
"У вас на настоящий момент есть все необходимое для оказания медицинской помощи, все ресурсы, чтобы обеспечить готовность службы медицины катастроф к любым сценариям развития чрезвычайной ситуации даже в самой отдаленной точке нашей страны", - заключил министр.

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