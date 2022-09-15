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Москвичам пообещали до 20 градусов тепла в пятницу - РИА Новости, 15.09.2022
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Москвичам пообещали до 20 градусов тепла в пятницу
Москвичам пообещали до 20 градусов тепла в пятницу - РИА Новости, 15.09.2022
Москвичам пообещали до 20 градусов тепла в пятницу
Туманы и последняя гроза прогнозируются в Москве в пятницу, при этом потеплеет до плюс 20, тепло сохранится до конца выходных, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T15:32
2022-09-15T15:32
москва
общество
евгений тишковец
центр "фобос"
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Туманы и последняя гроза прогнозируются в Москве в пятницу, при этом потеплеет до плюс 20, тепло сохранится до конца выходных, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В ночь на пятницу в Центральную Россию заглянет промежуточный гребень антициклона, благодаря чему обойдется без осадков, облака немного поредеют, выхолаживание воздуха усилится до плюс 6 - плюс 11, на землю местами опустятся туманы с ухудшением видимости, которые через 2-3 часа после восхода солнца, то есть к 9 часам, рассеются. В дневные часы показания барометров снова начнут падать – это скажется теплое влияние атлантического циклона, из-за чего небо постепенно затянут многослойные облака, зарядят обложные дожди с наибольшей интенсивностью в период с 15 до 21 часа и общим количеством осадков до 8-10 миллиметров или 15% от месячной нормы, или 1 ведро дождевой воды на квадратный метр, вечером с 70%-ой вероятностью возможна последняя гроза, что, впрочем, не помешает дневной температуре успеть повысится до плюс 15 - плюс 20", - рассказал Тишковец.По его словам, в ночь на субботу промчится холодный фронт, сопровождаемый грядой дождевых туч, а днем, с ростом атмосферного давления, немного распогодится, до существенных осадков дело уже вряд ли дойдет, кроме северных районов, ночная температура составит плюс 7 - плюс 12, после полудня воздух прогреется до плюс 13 - плюс 18."Большая часть воскресенья будет погожая, под утро посвежеет до плюс 5 - плюс 10, в дневные часы плюс 12 - плюс 17", - добавил метеоролог.
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москва, общество, евгений тишковец, центр "фобос"
Москва, Общество, Евгений Тишковец, Центр "Фобос"
15:32 15.09.2022
 
Москвичам пообещали до 20 градусов тепла в пятницу

Москвичам пообещали туман, последнюю грозу и температуру до плюс 20 градусов в пятницу

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрогулочные теплоходы у Софийской набережной в Москве.
Прогулочные теплоходы у Софийской набережной в Москве. - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Прогулочные теплоходы у Софийской набережной в Москве.. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Туманы и последняя гроза прогнозируются в Москве в пятницу, при этом потеплеет до плюс 20, тепло сохранится до конца выходных, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В ночь на пятницу в Центральную Россию заглянет промежуточный гребень антициклона, благодаря чему обойдется без осадков, облака немного поредеют, выхолаживание воздуха усилится до плюс 6 - плюс 11, на землю местами опустятся туманы с ухудшением видимости, которые через 2-3 часа после восхода солнца, то есть к 9 часам, рассеются. В дневные часы показания барометров снова начнут падать – это скажется теплое влияние атлантического циклона, из-за чего небо постепенно затянут многослойные облака, зарядят обложные дожди с наибольшей интенсивностью в период с 15 до 21 часа и общим количеством осадков до 8-10 миллиметров или 15% от месячной нормы, или 1 ведро дождевой воды на квадратный метр, вечером с 70%-ой вероятностью возможна последняя гроза, что, впрочем, не помешает дневной температуре успеть повысится до плюс 15 - плюс 20", - рассказал Тишковец.
По его словам, в ночь на субботу промчится холодный фронт, сопровождаемый грядой дождевых туч, а днем, с ростом атмосферного давления, немного распогодится, до существенных осадков дело уже вряд ли дойдет, кроме северных районов, ночная температура составит плюс 7 - плюс 12, после полудня воздух прогреется до плюс 13 - плюс 18.
"Большая часть воскресенья будет погожая, под утро посвежеет до плюс 5 - плюс 10, в дневные часы плюс 12 - плюс 17", - добавил метеоролог.

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