https://ria.ru/20220915/moskva-1817013474.html

Москвичам пообещали сильные дожди в конце недели

Москвичам пообещали сильные дожди в конце недели - РИА Новости, 15.09.2022

Москвичам пообещали сильные дожди в конце недели

Около трети месячной нормы осадков прольется на Москву с воскресенья на понедельник, в понедельник ожидается штормовой ветер, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T15:24

2022-09-15T15:24

2022-09-15T15:24

москва

общество

евгений тишковец

центр "фобос"

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Около трети месячной нормы осадков прольется на Москву с воскресенья на понедельник, в понедельник ожидается штормовой ветер, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."К вечеру воскресенья, с приближением теплого фронта с юго-запада, небо нахмурится и пойдут дожди, которые в ночь на понедельник будут только усиливаться. За сутки, в период с 15 часов 18 сентября до 15 часов 19 сентября, обрушится до 20 миллиметров осадков, или около 1/3 месячной нормы. В понедельник ночью плюс 8 - плюс 13, днем плюс 11 - плюс 16", - рассказал Тишковец.Он отметил, что в понедельник, при прохождении холодного фронта, ветер в порывах будет достигать штормовых значений – 15-20 метров в секунду, в связи с чем вероятно падение деревьев и рекламных конструкций."Во вторник, в условиях скоротечных дождей и адвекции холода, показания термометров продолжат понижаться – ночью плюс 6 - плюс 11, днем не выше плюс 9 - плюс 14", - добавил метеоролог.

https://ria.ru/20220915/pogoda-1816892308.html

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, евгений тишковец, центр "фобос"