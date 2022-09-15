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Москвичам пообещали сильные дожди в конце недели - РИА Новости, 15.09.2022
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Москвичам пообещали сильные дожди в конце недели
Москвичам пообещали сильные дожди в конце недели - РИА Новости, 15.09.2022
Москвичам пообещали сильные дожди в конце недели
Около трети месячной нормы осадков прольется на Москву с воскресенья на понедельник, в понедельник ожидается штормовой ветер, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T15:24
2022-09-15T15:24
москва
общество
евгений тишковец
центр "фобос"
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Около трети месячной нормы осадков прольется на Москву с воскресенья на понедельник, в понедельник ожидается штормовой ветер, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."К вечеру воскресенья, с приближением теплого фронта с юго-запада, небо нахмурится и пойдут дожди, которые в ночь на понедельник будут только усиливаться. За сутки, в период с 15 часов 18 сентября до 15 часов 19 сентября, обрушится до 20 миллиметров осадков, или около 1/3 месячной нормы. В понедельник ночью плюс 8 - плюс 13, днем плюс 11 - плюс 16", - рассказал Тишковец.Он отметил, что в понедельник, при прохождении холодного фронта, ветер в порывах будет достигать штормовых значений – 15-20 метров в секунду, в связи с чем вероятно падение деревьев и рекламных конструкций."Во вторник, в условиях скоротечных дождей и адвекции холода, показания термометров продолжат понижаться – ночью плюс 6 - плюс 11, днем не выше плюс 9 - плюс 14", - добавил метеоролог.
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москва, общество, евгений тишковец, центр "фобос"
Москва, Общество, Евгений Тишковец, Центр "Фобос"
15:24 15.09.2022
 
Москвичам пообещали сильные дожди в конце недели

Тишковец: треть месячной нормы осадков прольется на Москву с воскресенья на понедельник

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкМужчина в маске на одной из улиц Москвы
Мужчина в маске на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Мужчина в маске на одной из улиц Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Около трети месячной нормы осадков прольется на Москву с воскресенья на понедельник, в понедельник ожидается штормовой ветер, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"К вечеру воскресенья, с приближением теплого фронта с юго-запада, небо нахмурится и пойдут дожди, которые в ночь на понедельник будут только усиливаться. За сутки, в период с 15 часов 18 сентября до 15 часов 19 сентября, обрушится до 20 миллиметров осадков, или около 1/3 месячной нормы. В понедельник ночью плюс 8 - плюс 13, днем плюс 11 - плюс 16", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что в понедельник, при прохождении холодного фронта, ветер в порывах будет достигать штормовых значений – 15-20 метров в секунду, в связи с чем вероятно падение деревьев и рекламных конструкций.
"Во вторник, в условиях скоротечных дождей и адвекции холода, показания термометров продолжат понижаться – ночью плюс 6 - плюс 11, днем не выше плюс 9 - плюс 14", - добавил метеоролог.

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