https://ria.ru/20220915/moldaviya-1817044681.html

Блок коммунистов и социалистов Молдавии выразил недоверие правительству

Блок коммунистов и социалистов Молдавии выразил недоверие правительству - РИА Новости, 15.09.2022

Блок коммунистов и социалистов Молдавии выразил недоверие правительству

Оппозиционный Блок коммунистов и социалистов Молдавии выдвинул вотум недоверия правительству премьера Натальи Гаврилицы, поскольку, по его мнению, кабмин... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T16:57

2022-09-15T16:57

2022-09-15T17:01

в мире

молдавия

василий боля

майя санду

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 15 сен - РИА Новости. Оппозиционный Блок коммунистов и социалистов Молдавии выдвинул вотум недоверия правительству премьера Натальи Гаврилицы, поскольку, по его мнению, кабмин лишился доверия народа, заявил на заседании депутат политсилы Василий Боля.Республиканский совет оппозиционной Партии социалистов Молдавии 28 июля поручил депутатам парламентской фракции инициировать вотум недоверия правительству Гаврилицы. Депутаты планировали выдвинуть эту инициативу на первом пленарном заседании парламента. При этом у оппозиции не хватает нужных голосов, поскольку правящая партия занимает 63 места в парламенте из 101."Мы, депутаты парламента, выдвигаем сегодня вотум недоверия правительству, поскольку правительство лишено поддержки народа", - заявил Боля на заседании парламента.

https://ria.ru/20220910/evropa-1815751308.html

молдавия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, василий боля, майя санду, наталья гаврилица