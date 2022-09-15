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Блок коммунистов и социалистов Молдавии выразил недоверие правительству - РИА Новости, 15.09.2022
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Блок коммунистов и социалистов Молдавии выразил недоверие правительству
Блок коммунистов и социалистов Молдавии выразил недоверие правительству - РИА Новости, 15.09.2022
Блок коммунистов и социалистов Молдавии выразил недоверие правительству
Оппозиционный Блок коммунистов и социалистов Молдавии выдвинул вотум недоверия правительству премьера Натальи Гаврилицы, поскольку, по его мнению, кабмин... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T16:57
2022-09-15T17:01
в мире
молдавия
василий боля
майя санду
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 15 сен - РИА Новости. Оппозиционный Блок коммунистов и социалистов Молдавии выдвинул вотум недоверия правительству премьера Натальи Гаврилицы, поскольку, по его мнению, кабмин лишился доверия народа, заявил на заседании депутат политсилы Василий Боля.Республиканский совет оппозиционной Партии социалистов Молдавии 28 июля поручил депутатам парламентской фракции инициировать вотум недоверия правительству Гаврилицы. Депутаты планировали выдвинуть эту инициативу на первом пленарном заседании парламента. При этом у оппозиции не хватает нужных голосов, поскольку правящая партия занимает 63 места в парламенте из 101."Мы, депутаты парламента, выдвигаем сегодня вотум недоверия правительству, поскольку правительство лишено поддержки народа", - заявил Боля на заседании парламента.
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в мире, молдавия, василий боля, майя санду, наталья гаврилица
В мире, Молдавия, Василий Боля, Майя Санду, Наталья Гаврилица
16:57 15.09.2022 (обновлено: 17:01 15.09.2022)
 
Блок коммунистов и социалистов Молдавии выразил недоверие правительству

Блок коммунистов и социалистов Молдавии выдвинул вотум недоверия правительству

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 сен - РИА Новости. Оппозиционный Блок коммунистов и социалистов Молдавии выдвинул вотум недоверия правительству премьера Натальи Гаврилицы, поскольку, по его мнению, кабмин лишился доверия народа, заявил на заседании депутат политсилы Василий Боля.
Республиканский совет оппозиционной Партии социалистов Молдавии 28 июля поручил депутатам парламентской фракции инициировать вотум недоверия правительству Гаврилицы. Депутаты планировали выдвинуть эту инициативу на первом пленарном заседании парламента. При этом у оппозиции не хватает нужных голосов, поскольку правящая партия занимает 63 места в парламенте из 101.
"Мы, депутаты парламента, выдвигаем сегодня вотум недоверия правительству, поскольку правительство лишено поддержки народа", - заявил Боля на заседании парламента.
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В миреМолдавияВасилий БоляМайя СандуНаталья Гаврилица
 
 
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