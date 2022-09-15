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Проблем с работой карт "Мир" в Турции нет, заявил гендиректор НСПК - РИА Новости, 15.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220915/mir-1816938504.html
Проблем с работой карт "Мир" в Турции нет, заявил гендиректор НСПК
Проблем с работой карт "Мир" в Турции нет, заявил гендиректор НСПК - РИА Новости, 15.09.2022
Проблем с работой карт "Мир" в Турции нет, заявил гендиректор НСПК
Банковские карты "Мир" продолжают работать в Турции, проблем нет, заявил гендиректор Национальной системы платежных карт Владимир Комлев. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T12:01
2022-09-15T12:37
технологии
турция
владимир комлев
карта "мир"
платежная система "мир"
россия
национальная система платежных карт (нспк)
в мире
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен — РИА Новости. Банковские карты "Мир" продолжают работать в Турции, проблем нет, заявил гендиректор Национальной системы платежных карт Владимир Комлев.Так он прокомментировал распространившиеся в соцсетях фотографии с объявлением на стойке отеля Alva Donna о том, что "в Турции с 10 сентября больше не работают карты "Мир". Кроме того, СМИ сообщают о проблемах с приемом российских карт и в других гостиницах со ссылкой на указания ЦБ Турции.Он напомнил, что не все турецкие кредитные организации готовы обслуживать карты российских банков, оказавшихся под санкциями, но "всегда есть возможность попросить, чтобы карту приняли в другом терминале или дойти к другому банкомату".Гендиректор НСПК подчеркнул, что никаких новых проблем с приемом карт "Мир" в странах, где работает эта платежная система, за последнее время "точно не добавилось".Сегодня туристы могут оплачивать ими услуги или снимать наличные в Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.НСПК работает над расширением списка стран-партнеров.Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости на недавнем ВЭФ рассказал, что идет работа по внедрению платежной системы в странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и в Китае.
https://ria.ru/20220915/banki-1816909204.html
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технологии, турция, владимир комлев, карта "мир", платежная система "мир", россия, национальная система платежных карт (нспк), в мире, новости - туризм
Технологии, Турция, Владимир Комлев, Карта "Мир", Платежная система "Мир", Россия, Национальная система платежных карт (НСПК), В мире, Туризм, Новости - Туризм
12:01 15.09.2022 (обновлено: 12:37 15.09.2022)
 
Проблем с работой карт "Мир" в Турции нет, заявил гендиректор НСПК

Гендиректор НСПК Комлев заявил, что проблем с работой карт "Мир" в Турции нет

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкДевушка расплачивается картой российской национальной платежной системы "Мир"
Девушка расплачивается картой российской национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Девушка расплачивается картой российской национальной платежной системы "Мир"
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен — РИА Новости. Банковские карты "Мир" продолжают работать в Турции, проблем нет, заявил гендиректор Национальной системы платежных карт Владимир Комлев.
Так он прокомментировал распространившиеся в соцсетях фотографии с объявлением на стойке отеля Alva Donna о том, что "в Турции с 10 сентября больше не работают карты "Мир". Кроме того, СМИ сообщают о проблемах с приемом российских карт и в других гостиницах со ссылкой на указания ЦБ Турции.
"Ничего в Турции плохого не произошло. Работа идет абсолютно в нормальном режиме, везде, где карты "Мир" принимались, они принимаются. Может быть, будут какие-то точечные единичные случаи в каком-то конкретном отеле, где произошла такая ситуация. Мы изучали внимательно эту ситуацию, связались с нашими турецкими партнерами, они все сказали, что никаких поводов для волнения нет, работа продолжается", — сказал Комлев.
Он напомнил, что не все турецкие кредитные организации готовы обслуживать карты российских банков, оказавшихся под санкциями, но "всегда есть возможность попросить, чтобы карту приняли в другом терминале или дойти к другому банкомату".
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Гендиректор НСПК подчеркнул, что никаких новых проблем с приемом карт "Мир" в странах, где работает эта платежная система, за последнее время "точно не добавилось".
Сегодня туристы могут оплачивать ими услуги или снимать наличные в Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.
НСПК работает над расширением списка стран-партнеров.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости на недавнем ВЭФ рассказал, что идет работа по внедрению платежной системы в странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и в Китае.
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ТуризмТехнологииТурцияВладимир КомлевКарта "Мир"Платежная система "Мир"РоссияНациональная система платежных карт (НСПК)В миреНовости - Туризм
 
 
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