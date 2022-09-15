https://ria.ru/20220915/mir-1816938504.html

Проблем с работой карт "Мир" в Турции нет, заявил гендиректор НСПК

Проблем с работой карт "Мир" в Турции нет, заявил гендиректор НСПК - РИА Новости, 15.09.2022

Проблем с работой карт "Мир" в Турции нет, заявил гендиректор НСПК

Банковские карты "Мир" продолжают работать в Турции, проблем нет, заявил гендиректор Национальной системы платежных карт Владимир Комлев. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T12:01

2022-09-15T12:01

2022-09-15T12:37

технологии

турция

владимир комлев

карта "мир"

платежная система "мир"

россия

национальная система платежных карт (нспк)

в мире

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен — РИА Новости. Банковские карты "Мир" продолжают работать в Турции, проблем нет, заявил гендиректор Национальной системы платежных карт Владимир Комлев.Так он прокомментировал распространившиеся в соцсетях фотографии с объявлением на стойке отеля Alva Donna о том, что "в Турции с 10 сентября больше не работают карты "Мир". Кроме того, СМИ сообщают о проблемах с приемом российских карт и в других гостиницах со ссылкой на указания ЦБ Турции.Он напомнил, что не все турецкие кредитные организации готовы обслуживать карты российских банков, оказавшихся под санкциями, но "всегда есть возможность попросить, чтобы карту приняли в другом терминале или дойти к другому банкомату".Гендиректор НСПК подчеркнул, что никаких новых проблем с приемом карт "Мир" в странах, где работает эта платежная система, за последнее время "точно не добавилось".Сегодня туристы могут оплачивать ими услуги или снимать наличные в Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.НСПК работает над расширением списка стран-партнеров.Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости на недавнем ВЭФ рассказал, что идет работа по внедрению платежной системы в странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и в Китае.

https://ria.ru/20220915/banki-1816909204.html

https://ria.ru/20220914/mir-1816845364.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, турция, владимир комлев, карта "мир", платежная система "мир", россия, национальная система платежных карт (нспк), в мире, новости - туризм