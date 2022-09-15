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"Аэрофлот" запустит прямые рейсы в Минводы из шести регионов

"Аэрофлот" запустит прямые рейсы в Минводы из шести регионов - РИА Новости, 15.09.2022

"Аэрофлот" запустит прямые рейсы в Минводы из шести регионов

Авиакомпания "Аэрофлот" с декабря запустит программу прямых рейсов из шести регионов России в Минеральные Воды, сообщили в пресс-службе перевозчика. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T12:15

2022-09-15T12:15

2022-09-15T12:15

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" с декабря запустит программу прямых рейсов из шести регионов России в Минеральные Воды, сообщили в пресс-службе перевозчика."Пассажирам будут доступны удобные перелеты из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Перми, Казани и Самары", — уточнили в пресс-службе.Рейсы планируется выполнять на воздушных судах A320 (восемь кресел в салоне класса "бизнес", 150 — в "экономе").Отмечается, что из северной столицы и Екатеринбурга перевозки будут осуществляться ежедневно, а из Уфы, Перми, Казани и Самары — трижды в неделю.

https://radiosputnik.ria.ru/20220914/aeroflot-1816669463.html

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Ольга Кабанова

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