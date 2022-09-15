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"Аэрофлот" запустит прямые рейсы в Минводы из шести регионов - РИА Новости, 15.09.2022
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Туризм
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"Аэрофлот" запустит прямые рейсы в Минводы из шести регионов
"Аэрофлот" запустит прямые рейсы в Минводы из шести регионов - РИА Новости, 15.09.2022
"Аэрофлот" запустит прямые рейсы в Минводы из шести регионов
Авиакомпания "Аэрофлот" с декабря запустит программу прямых рейсов из шести регионов России в Минеральные Воды, сообщили в пресс-службе перевозчика. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T12:15
2022-09-15T12:15
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аэрофлот
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уфа
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" с декабря запустит программу прямых рейсов из шести регионов России в Минеральные Воды, сообщили в пресс-службе перевозчика."Пассажирам будут доступны удобные перелеты из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Перми, Казани и Самары", — уточнили в пресс-службе.Рейсы планируется выполнять на воздушных судах A320 (восемь кресел в салоне класса "бизнес", 150 — в "экономе").Отмечается, что из северной столицы и Екатеринбурга перевозки будут осуществляться ежедневно, а из Уфы, Перми, Казани и Самары — трижды в неделю.
https://radiosputnik.ria.ru/20220914/aeroflot-1816669463.html
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Екатеринбург, Аэрофлот, Пермь, Уфа, Airbus A320, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Самара, Казань
12:15 15.09.2022
 
"Аэрофлот" запустит прямые рейсы в Минводы из шести регионов

Авиакомпания "Аэрофлот" с декабря запустит прямые рейсы в Минводы из шести регионов России

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкВзлет самолета Boeing 777-300
Взлет самолета Boeing 777-300 - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" с декабря запустит программу прямых рейсов из шести регионов России в Минеральные Воды, сообщили в пресс-службе перевозчика.
"Пассажирам будут доступны удобные перелеты из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Перми, Казани и Самары", — уточнили в пресс-службе.
Рейсы планируется выполнять на воздушных судах A320 (восемь кресел в салоне класса "бизнес", 150 — в "экономе").
Отмечается, что из северной столицы и Екатеринбурга перевозки будут осуществляться ежедневно, а из Уфы, Перми, Казани и Самары — трижды в неделю.
Табло с информацией о рейсах отправления в аэропорту - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
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