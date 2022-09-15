https://ria.ru/20220915/mid-1816957894.html

Захарова рассказала об ответе России на ограничения против загранучреждений

Захарова рассказала об ответе России на ограничения против загранучреждений - РИА Новости, 15.09.2022

Захарова рассказала об ответе России на ограничения против загранучреждений

Россия может и будет отвечать незеркально на ограничения, вводимые против российских загранучреждений в западных соцсетях, заявила официальный представитель МИД РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T12:55

2022-09-15T12:55

2022-09-15T13:12

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Россия может и будет отвечать незеркально на ограничения, вводимые против российских загранучреждений в западных соцсетях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."У меня вопрос: вы как бы считаете, что мы не можем ответить незеркально? Можем, конечно, можем, будем, мы уже об этом говорили и предпринимали соответствующие шаги", - сказала дипломат на брифинге в Москве, не уточнив, когда и как именно российская сторона ответит.Захарова отметила, как западные соцсети "продолжают послушно исполнять волю своих хозяев, они просто зачищают глобальное цифровое пространство от любых альтернативных транслируемым из Вашингтона точек зрения, цензуре преимущественно подвергаются российские аккаунты и ресурсы"."Сейчас уже покусились на государственные официальные ресурсы, дипломатические аккаунты, учетные записи российских ведомств, наших загранучреждений", - пояснила официальный представитель МИД РФ, добавив, что "антирейтинг" в этом вопросе возглавляет YouTube.Так, среди прочего, видеохостингом без объяснения причин недавно были удалены два брифинга официального представителя МИД РФ. "Можно предположить, что кто-то просто не хочет, чтобы наши подходы были представлены в свободном доступе", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20220913/svoboda-1816362159.html

https://ria.ru/20220818/posolstvo-1810487489.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)