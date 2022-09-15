https://ria.ru/20220915/mid-1816957894.html
Захарова рассказала об ответе России на ограничения против загранучреждений
Захарова рассказала об ответе России на ограничения против загранучреждений - РИА Новости, 15.09.2022
Захарова рассказала об ответе России на ограничения против загранучреждений
Россия может и будет отвечать незеркально на ограничения, вводимые против российских загранучреждений в западных соцсетях, заявила официальный представитель МИД РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T12:55
2022-09-15T12:55
2022-09-15T13:12
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808300480_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_44c55eb9bda23b24fb30ec12d491027a.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Россия может и будет отвечать незеркально на ограничения, вводимые против российских загранучреждений в западных соцсетях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."У меня вопрос: вы как бы считаете, что мы не можем ответить незеркально? Можем, конечно, можем, будем, мы уже об этом говорили и предпринимали соответствующие шаги", - сказала дипломат на брифинге в Москве, не уточнив, когда и как именно российская сторона ответит.Захарова отметила, как западные соцсети "продолжают послушно исполнять волю своих хозяев, они просто зачищают глобальное цифровое пространство от любых альтернативных транслируемым из Вашингтона точек зрения, цензуре преимущественно подвергаются российские аккаунты и ресурсы"."Сейчас уже покусились на государственные официальные ресурсы, дипломатические аккаунты, учетные записи российских ведомств, наших загранучреждений", - пояснила официальный представитель МИД РФ, добавив, что "антирейтинг" в этом вопросе возглавляет YouTube.Так, среди прочего, видеохостингом без объяснения причин недавно были удалены два брифинга официального представителя МИД РФ. "Можно предположить, что кто-то просто не хочет, чтобы наши подходы были представлены в свободном доступе", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20220913/svoboda-1816362159.html
https://ria.ru/20220818/posolstvo-1810487489.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808300480_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8ed5a962db14833756f6ffaec24a6bd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
12:55 15.09.2022 (обновлено: 13:12 15.09.2022)
Захарова рассказала об ответе России на ограничения против загранучреждений
Захарова пообещала незеркальный ответ на ограничения против российских загранучреждений
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.
Россия может и будет отвечать незеркально на ограничения, вводимые против российских загранучреждений в западных соцсетях, заявила
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"У меня вопрос: вы как бы считаете, что мы не можем ответить незеркально? Можем, конечно, можем, будем, мы уже об этом говорили и предпринимали соответствующие шаги", - сказала дипломат на брифинге в Москве, не уточнив, когда и как именно российская сторона ответит.
Захарова отметила, как западные соцсети "продолжают послушно исполнять волю своих хозяев, они просто зачищают глобальное цифровое пространство от любых альтернативных транслируемым из Вашингтона точек зрения, цензуре преимущественно подвергаются российские аккаунты и ресурсы".
"Сейчас уже покусились на государственные официальные ресурсы, дипломатические аккаунты, учетные записи российских ведомств, наших загранучреждений", - пояснила официальный представитель МИД РФ, добавив, что "антирейтинг" в этом вопросе возглавляет YouTube
.
Так, среди прочего, видеохостингом без объяснения причин недавно были удалены два брифинга официального представителя МИД РФ. "Можно предположить, что кто-то просто не хочет, чтобы наши подходы были представлены в свободном доступе", - заключила Захарова.