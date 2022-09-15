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В Британии сообщили о низко пролетевшем метеоре - РИА Новости, 15.09.2022
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Наука
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В Британии сообщили о низко пролетевшем метеоре
В Британии сообщили о низко пролетевшем метеоре - РИА Новости, 15.09.2022
В Британии сообщили о низко пролетевшем метеоре
Более 200 сообщений о метеоре, пролетевшем в среду вечером в небе над Шотландией и Северной Ирландией, поступило от местных жителей в организацию UK Meteor... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T02:15
2022-09-15T05:27
наука
шотландия
северная ирландия
великобритания
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Более 200 сообщений о метеоре, пролетевшем в среду вечером в небе над Шотландией и Северной Ирландией, поступило от местных жителей в организацию UK Meteor Network, занимающуюся сбором данных о метеорах.Как пишет газета Daily Mail, свидетели утверждают, что объект находился "настолько низко, что его можно было услышать". Многие очевидцы также сообщают, что слышали громкий хлопок, когда объект вошел в атмосферу Земли и преодолел звуковой барьерСогласно первоначальным сообщениям, метеорит направлялся с юго-запада над островом Ирландия в сторону Шотландии.
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шотландия, северная ирландия, великобритания
Наука, Шотландия, Северная Ирландия, Великобритания
02:15 15.09.2022 (обновлено: 05:27 15.09.2022)
 
В Британии сообщили о низко пролетевшем метеоре

В Британии низко пролетел метеор, очевидцы сообщают, что его "можно было услышать"

© Fotolia / trahkoМетеор
Метеор - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© Fotolia / trahko
Метеор. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Более 200 сообщений о метеоре, пролетевшем в среду вечером в небе над Шотландией и Северной Ирландией, поступило от местных жителей в организацию UK Meteor Network, занимающуюся сбором данных о метеорах.
"Большинство сообщений поступает из Шотландии и Северной Ирландии. Только что перевалило за 200", - говорится в сообщении на странице в Twitter организации.
Как пишет газета Daily Mail, свидетели утверждают, что объект находился "настолько низко, что его можно было услышать". Многие очевидцы также сообщают, что слышали громкий хлопок, когда объект вошел в атмосферу Земли и преодолел звуковой барьер
Согласно первоначальным сообщениям, метеорит направлялся с юго-запада над островом Ирландия в сторону Шотландии.
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