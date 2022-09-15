https://ria.ru/20220915/meteor-1816874975.html
В Британии сообщили о низко пролетевшем метеоре
В Британии сообщили о низко пролетевшем метеоре - РИА Новости, 15.09.2022
В Британии сообщили о низко пролетевшем метеоре
Более 200 сообщений о метеоре, пролетевшем в среду вечером в небе над Шотландией и Северной Ирландией, поступило от местных жителей в организацию UK Meteor... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T02:15
2022-09-15T02:15
2022-09-15T05:27
наука
шотландия
северная ирландия
великобритания
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Более 200 сообщений о метеоре, пролетевшем в среду вечером в небе над Шотландией и Северной Ирландией, поступило от местных жителей в организацию UK Meteor Network, занимающуюся сбором данных о метеорах.Как пишет газета Daily Mail, свидетели утверждают, что объект находился "настолько низко, что его можно было услышать". Многие очевидцы также сообщают, что слышали громкий хлопок, когда объект вошел в атмосферу Земли и преодолел звуковой барьерСогласно первоначальным сообщениям, метеорит направлялся с юго-запада над островом Ирландия в сторону Шотландии.
https://ria.ru/20220809/meteorit-1808229457.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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шотландия, северная ирландия, великобритания
Наука, Шотландия, Северная Ирландия, Великобритания
02:15 15.09.2022 (обновлено: 05:27 15.09.2022)
В Британии сообщили о низко пролетевшем метеоре
В Британии низко пролетел метеор, очевидцы сообщают, что его "можно было услышать"