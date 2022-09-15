https://ria.ru/20220915/meteor-1816874975.html

В Британии сообщили о низко пролетевшем метеоре

В Британии сообщили о низко пролетевшем метеоре - РИА Новости, 15.09.2022

В Британии сообщили о низко пролетевшем метеоре

Более 200 сообщений о метеоре, пролетевшем в среду вечером в небе над Шотландией и Северной Ирландией, поступило от местных жителей в организацию UK Meteor... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T02:15

2022-09-15T02:15

2022-09-15T05:27

наука

шотландия

северная ирландия

великобритания

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Более 200 сообщений о метеоре, пролетевшем в среду вечером в небе над Шотландией и Северной Ирландией, поступило от местных жителей в организацию UK Meteor Network, занимающуюся сбором данных о метеорах.Как пишет газета Daily Mail, свидетели утверждают, что объект находился "настолько низко, что его можно было услышать". Многие очевидцы также сообщают, что слышали громкий хлопок, когда объект вошел в атмосферу Земли и преодолел звуковой барьерСогласно первоначальным сообщениям, метеорит направлялся с юго-запада над островом Ирландия в сторону Шотландии.

https://ria.ru/20220809/meteorit-1808229457.html

шотландия

северная ирландия

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

шотландия, северная ирландия, великобритания