https://ria.ru/20220915/melitopol-1816987444.html
В Мелитополе прогремели два взрыва
В Мелитополе прогремели два взрыва - РИА Новости, 15.09.2022
В Мелитополе прогремели два взрыва
Звуки двух взрывов раздались в Мелитополе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T14:11
2022-09-15T14:11
2022-09-15T14:17
мелитополь
специальная военная операция на украине
в мире
украина
республика крым
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Звуки двух взрывов раздались в Мелитополе, передает корреспондент РИА Новости.В четверг около 14.00 мск в городе раздались два взрыва. Ориентировочно они были слышны со стороны выезда из города в сторону Крыма.
https://ria.ru/20220915/ukraina-1816978054.html
мелитополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, в мире, украина, республика крым, запорожская область
Мелитополь, Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Республика Крым, Запорожская область
14:11 15.09.2022 (обновлено: 14:17 15.09.2022)
В Мелитополе прогремели два взрыва
Звуки двух взрывов раздались в Мелитополе со стороны выезда из города в сторону Крыма