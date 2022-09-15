https://ria.ru/20220915/melitopol-1816987444.html

В Мелитополе прогремели два взрыва

В Мелитополе прогремели два взрыва - РИА Новости, 15.09.2022

В Мелитополе прогремели два взрыва

Звуки двух взрывов раздались в Мелитополе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T14:11

2022-09-15T14:11

2022-09-15T14:17

мелитополь

специальная военная операция на украине

в мире

украина

республика крым

запорожская область

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МЕЛИТОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Звуки двух взрывов раздались в Мелитополе, передает корреспондент РИА Новости.В четверг около 14.00 мск в городе раздались два взрыва. Ориентировочно они были слышны со стороны выезда из города в сторону Крыма.

https://ria.ru/20220915/ukraina-1816978054.html

мелитополь

украина

республика крым

запорожская область

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

мелитополь, в мире, украина, республика крым, запорожская область