Рейтинг@Mail.ru
Актрису Борзову отметили медалью "За труды в культуре и искусстве" - РИА Новости, 15.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220915/medal-1816914465.html
Актрису Борзову отметили медалью "За труды в культуре и искусстве"
Актрису Борзову отметили медалью "За труды в культуре и искусстве" - РИА Новости, 15.09.2022
Актрису Борзову отметили медалью "За труды в культуре и искусстве"
Актриса театра и кино Елена Борзова отмечена медалью "За труды в культуре и искусстве", говорится в соответствующием указе президента. Документ опубликован на... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T10:30
2022-09-15T10:52
культура
новости культуры
союз кинематографистов рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816912798_0:0:2929:1648_1920x0_80_0_0_3206d46a48665c8e5fd7c4e92e8d9dcd.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Актриса театра и кино Елена Борзова отмечена медалью "За труды в культуре и искусстве", говорится в соответствующием указе президента. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Елена Борзова — советская и российская актриса, лауреат госпремии СССР 1984 года. Известна ролями в таких картинах, как "Письмо из юности", "Мужские тревоги", "Дамский портной", "Не будите спящую собаку", в настоящее время фильмография актрисы насчитывает более 40 лент. Служит в МХАТ имени Горького с 1996 года, также занимается дубляжом и ведет преподавательскую деятельность.Также медалью "За труды в культуре и искусстве" был награжден режиссер, член Союза кинематографистов РФ Мурад Алиев, снявший такие картины, как "Дельфин" (2019), "Офицеры" (2006), "Ночь желтого быка" (1997). Декан актерского факультета Школы-студии МХАТ, актер, профессор Сергей Земцов получил звание Заслуженного работника культуры РФ.В свою очередь, Ордена Дружбы был удостоен секретарь Союза художников России Валерий Полотнов. Художники, члены Союза художников РФ Александр Бутусов и Андрей Дикарев получили почетные звания Заслуженных художников РФ.
https://ria.ru/20220905/nazarov-1814623657.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Янсон
Екатерина Янсон
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816912798_27:0:2756:2047_1920x0_80_0_0_a21fba63f7ed503fd3c70a6a825d4c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, союз кинематографистов рф, россия
Культура, Новости культуры, Союз кинематографистов РФ, Россия
10:30 15.09.2022 (обновлено: 10:52 15.09.2022)
 
Актрису Борзову отметили медалью "За труды в культуре и искусстве"

Актрису театра и кино Елену Борзову отметили медалью "За труды в культуре и искусстве"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкАктриса Елена Борзова
Актриса Елена Борзова - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Актриса Елена Борзова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Актриса театра и кино Елена Борзова отмечена медалью "За труды в культуре и искусстве", говорится в соответствующием указе президента. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Елена Борзова — советская и российская актриса, лауреат госпремии СССР 1984 года. Известна ролями в таких картинах, как "Письмо из юности", "Мужские тревоги", "Дамский портной", "Не будите спящую собаку", в настоящее время фильмография актрисы насчитывает более 40 лент. Служит в МХАТ имени Горького с 1996 года, также занимается дубляжом и ведет преподавательскую деятельность.
"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность, наградить… медалью "За труды в культуре и искусстве" Борзову Елену Николаеву, артистку, члена Общероссийской организации "Союз кинематографистов РФ", — говорится в документе.
Также медалью "За труды в культуре и искусстве" был награжден режиссер, член Союза кинематографистов РФ Мурад Алиев, снявший такие картины, как "Дельфин" (2019), "Офицеры" (2006), "Ночь желтого быка" (1997). Декан актерского факультета Школы-студии МХАТ, актер, профессор Сергей Земцов получил звание Заслуженного работника культуры РФ.
В свою очередь, Ордена Дружбы был удостоен секретарь Союза художников России Валерий Полотнов. Художники, члены Союза художников РФ Александр Бутусов и Андрей Дикарев получили почетные звания Заслуженных художников РФ.

Читайте также:

 
КультураНовости культурыСоюз кинематографистов РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала