https://ria.ru/20220915/medal-1816914465.html

Актрису Борзову отметили медалью "За труды в культуре и искусстве"

Актрису Борзову отметили медалью "За труды в культуре и искусстве" - РИА Новости, 15.09.2022

Актрису Борзову отметили медалью "За труды в культуре и искусстве"

Актриса театра и кино Елена Борзова отмечена медалью "За труды в культуре и искусстве", говорится в соответствующием указе президента. Документ опубликован на... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T10:30

2022-09-15T10:30

2022-09-15T10:52

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Актриса театра и кино Елена Борзова отмечена медалью "За труды в культуре и искусстве", говорится в соответствующием указе президента. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Елена Борзова — советская и российская актриса, лауреат госпремии СССР 1984 года. Известна ролями в таких картинах, как "Письмо из юности", "Мужские тревоги", "Дамский портной", "Не будите спящую собаку", в настоящее время фильмография актрисы насчитывает более 40 лент. Служит в МХАТ имени Горького с 1996 года, также занимается дубляжом и ведет преподавательскую деятельность.Также медалью "За труды в культуре и искусстве" был награжден режиссер, член Союза кинематографистов РФ Мурад Алиев, снявший такие картины, как "Дельфин" (2019), "Офицеры" (2006), "Ночь желтого быка" (1997). Декан актерского факультета Школы-студии МХАТ, актер, профессор Сергей Земцов получил звание Заслуженного работника культуры РФ.В свою очередь, Ордена Дружбы был удостоен секретарь Союза художников России Валерий Полотнов. Художники, члены Союза художников РФ Александр Бутусов и Андрей Дикарев получили почетные звания Заслуженных художников РФ.

https://ria.ru/20220905/nazarov-1814623657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, союз кинематографистов рф, россия