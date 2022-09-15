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Нижегородские лесники и охотоведы получили 16 новых патрульных машин

Нижегородские лесники и охотоведы получили 16 новых патрульных машин - РИА Новости, 15.09.2022

Нижегородские лесники и охотоведы получили 16 новых патрульных машин

Охотоведам и лесникам Нижегородской области вручили 16 новых патрульных автомобилей, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T17:36

2022-09-15T17:36

2022-09-15T17:36

нижегородская область

общество

глеб никитин

нижегородская область

балахнинский район

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сен – РИА Новости. Охотоведам и лесникам Нижегородской области вручили 16 новых патрульных автомобилей, сообщает пресс-служба правительства региона.Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню работников лесного и охотничьего хозяйства, состоялось в четверг в Балахнинском районе."Передача 16 единиц патрульной техники межрайонным отделам, а также церемония награждения лучших работников отрасли состоялись в канун профессионального праздника. Парк техники для работников лесного и охотничьего хозяйства в регионе обновляется регулярно. В этом году закуплено уже более 40 единиц лесопожарной, лесохозяйственной и лесопатрульной техники", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.Глава региона добавил, что развитию лесной и охотничьей отраслей способствует реализация федерального проекта "Сохранение лесов", входящего в состав национального проекта "Экология", в рамках которого в этом году будет восстановлен лес на общей площади более 12 тысяч гектаров."Мы все прекрасно понимаем важность, сложность и взаимосвязь профессий работников лесного и охотничьего хозяйства, особенно в свете событий минувшего лета, когда в регионе бушевали природные пожары. Поэтому сегодня хочу выразить особую благодарность всем героям, которые, не побоюсь этого слова, отвоевали победу за такие короткие сроки. Также в этот день хочу отметить заслуги работников охотничьей отрасли, благодаря которым в регионе растет численность диких животных. Сегодня мы вручили 16 единиц техники, 15 из которых закуплены с целью осуществления федерального государственного охотничьего надзора", — приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Нижегородской области Петра Банникова.В канун профессионального праздника 136 сотрудников отрасли удостоены федеральных ведомственных и региональных наград от правительства Нижегородской области, законодательного собрания региона, министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира. Также были отмечены лучшие арендаторы лесных участков и охотпользователи.

https://ria.ru/20220909/avtomobili-1815679774.html

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общество, глеб никитин, нижегородская область, балахнинский район