https://ria.ru/20220915/mars-1817046198.html

Германия поставит Украине два комплекса РСЗО MARS II

Германия поставит Украине два комплекса РСЗО MARS II - РИА Новости, 15.09.2022

Германия поставит Украине два комплекса РСЗО MARS II

Германия поставит Украине две реактивных системы залпового огня MARS II и обучит украинских военных ими пользоваться, заявила в четверг глава министерства... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T17:02

2022-09-15T17:02

2022-09-15T17:02

в мире

кристина ламбрехт

украина

германия

оружие

греция

бмп-1

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БЕРЛИН, 15 сен - РИА Новости. Германия поставит Украине две реактивных системы залпового огня MARS II и обучит украинских военных ими пользоваться, заявила в четверг глава министерства обороны Кристина Ламбрехт."Мы решили, что Германия в качестве военной помощи поставит в Украину две реактивные системы залпового огня MARS II и 200 ракет", - сообщила она на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте министерства обороны. Ещё в сентябре бундесвер начнёт обучать украинских солдат пользоваться поставляемыми РСЗО.Помимо этого ФРГ поставит украинским войскам 50 бронеавтомобилей "Dingo", а также поспособствует обмену старой военной техники на новую, поставке БМП-1 из Греции, добавила Ламбрехт.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220915/vooruzheniya-1817015525.html

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германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, кристина ламбрехт, украина, германия, оружие, греция, бмп-1