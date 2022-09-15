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Власти Энергодара договорились о сотрудничестве с инспекторами МАГАТЭ - РИА Новости, 15.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220915/magate-1817137959.html
Власти Энергодара договорились о сотрудничестве с инспекторами МАГАТЭ
Власти Энергодара договорились о сотрудничестве с инспекторами МАГАТЭ - РИА Новости, 15.09.2022
Власти Энергодара договорились о сотрудничестве с инспекторами МАГАТЭ
Инспекторы МАГАТЭ, которые остались на Запорожской АЭС на постоянной основе, впервые встретились на официальном уровне с руководством администрации Энергодара,... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T23:22
2022-09-15T23:22
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
магатэ
запорожская аэс
европа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Инспекторы МАГАТЭ, которые остались на Запорожской АЭС на постоянной основе, впервые встретились на официальном уровне с руководством администрации Энергодара, стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве, сообщает пресс-служба администрации города.Во встрече с главой администрации Энергодара Александром Волгой приняли участие два инспектора МАГАТЭ."Это первая встреча, прошедшая на официальном уровне, между миссией и ВГА. В ходе встречи инспекторы задали ряд вопросов, связанных с обеспечением безопасности не только ЗАЭС, но и жителей Энергодара", - говорится в сообщении.Волга проинформировал инспекторов о принимаемых мерах, разработке планов по обеспечению безопасности."Представители МАГАТЭ в целом остались довольны ответами и договорились о дальнейшем сотрудничестве с военно-гражданской администрацией Энергодара в целях обеспечения безопасной, безаварийной эксплуатации ЗАЭС, защиты жизни и здоровья жителей Энергодара", - подчеркнули в администрации.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220914/zaes-1816830646.html
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в мире, энергодар, магатэ, запорожская аэс, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Европа
23:22 15.09.2022
 
Власти Энергодара договорились о сотрудничестве с инспекторами МАГАТЭ

Администрация Энергодара встретилась с оставшимися на ЗАЭС инспекторами МАГАТЭ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАвтомобиль делегатов МАГАТЭ
Автомобиль делегатов МАГАТЭ - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобиль делегатов МАГАТЭ. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Инспекторы МАГАТЭ, которые остались на Запорожской АЭС на постоянной основе, впервые встретились на официальном уровне с руководством администрации Энергодара, стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве, сообщает пресс-служба администрации города.
Во встрече с главой администрации Энергодара Александром Волгой приняли участие два инспектора МАГАТЭ.
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 19:30Специальная военная операция на Украине
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"Это первая встреча, прошедшая на официальном уровне, между миссией и ВГА. В ходе встречи инспекторы задали ряд вопросов, связанных с обеспечением безопасности не только ЗАЭС, но и жителей Энергодара", - говорится в сообщении.
Волга проинформировал инспекторов о принимаемых мерах, разработке планов по обеспечению безопасности.
"Представители МАГАТЭ в целом остались довольны ответами и договорились о дальнейшем сотрудничестве с военно-гражданской администрацией Энергодара в целях обеспечения безопасной, безаварийной эксплуатации ЗАЭС, защиты жизни и здоровья жителей Энергодара", - подчеркнули в администрации.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
Вчера, 18:42
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарМАГАТЭЗапорожская АЭСЕвропа
 
 
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