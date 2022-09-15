https://ria.ru/20220915/magate-1817137959.html

Власти Энергодара договорились о сотрудничестве с инспекторами МАГАТЭ

Власти Энергодара договорились о сотрудничестве с инспекторами МАГАТЭ - РИА Новости, 15.09.2022

Власти Энергодара договорились о сотрудничестве с инспекторами МАГАТЭ

Инспекторы МАГАТЭ, которые остались на Запорожской АЭС на постоянной основе, впервые встретились на официальном уровне с руководством администрации Энергодара,... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T23:22

2022-09-15T23:22

2022-09-15T23:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Инспекторы МАГАТЭ, которые остались на Запорожской АЭС на постоянной основе, впервые встретились на официальном уровне с руководством администрации Энергодара, стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве, сообщает пресс-служба администрации города.Во встрече с главой администрации Энергодара Александром Волгой приняли участие два инспектора МАГАТЭ."Это первая встреча, прошедшая на официальном уровне, между миссией и ВГА. В ходе встречи инспекторы задали ряд вопросов, связанных с обеспечением безопасности не только ЗАЭС, но и жителей Энергодара", - говорится в сообщении.Волга проинформировал инспекторов о принимаемых мерах, разработке планов по обеспечению безопасности."Представители МАГАТЭ в целом остались довольны ответами и договорились о дальнейшем сотрудничестве с военно-гражданской администрацией Энергодара в целях обеспечения безопасной, безаварийной эксплуатации ЗАЭС, защиты жизни и здоровья жителей Энергодара", - подчеркнули в администрации.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220914/zaes-1816830646.html

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в мире, энергодар, магатэ, запорожская аэс, европа