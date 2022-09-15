https://ria.ru/20220915/lnr-1816986331.html

В Стаханове медколледж, общежития и жилые дома повреждены из-за обстрела

В Стаханове медколледж, общежития и жилые дома повреждены из-за обстрела - РИА Новости, 15.09.2022

В Стаханове медколледж, общежития и жилые дома повреждены из-за обстрела

Здание медколледжа, общежития и многоквартирные дома повреждены в результате обстрела Стаханова в ЛНР со стороны украинских войск ракетами из HIMARS, сообщило... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T14:08

2022-09-15T14:08

2022-09-15T14:08

специальная военная операция на украине

в мире

стаханов

луганская народная республика

рсзо himars

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ЛУГАНСК, 15 сен - РИА Новости. Здание медколледжа, общежития и многоквартирные дома повреждены в результате обстрела Стаханова в ЛНР со стороны украинских войск ракетами из HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации.Ранее представительство сообщало, что украинские войска обстреляли Стаханов с применением реактивной системы залпового огня HIMARS, было выпущено шесть ракет."В результате обстрела населенного пункта Стаханов с применением американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником выпущено шесть ракет типа M31 GMLRS), повреждено здание и общежитие Стахановского отделения медицинского колледжа, общежитие и котельная Стахановского педагогического колледжа ЛГПУ, два многоквартирных жилых дома, коммунальное предприятие "Возрождение" и газопровод", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что благодаря своевременному переходу на дистанционное обучение учащиеся образовательных учреждений не пострадали.

https://ria.ru/20220915/obstrel-1816889520.html

стаханов

луганская народная республика

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в мире, стаханов, луганская народная республика, рсзо himars