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В Стаханове медколледж, общежития и жилые дома повреждены из-за обстрела
В Стаханове медколледж, общежития и жилые дома повреждены из-за обстрела - РИА Новости, 15.09.2022
В Стаханове медколледж, общежития и жилые дома повреждены из-за обстрела
Здание медколледжа, общежития и многоквартирные дома повреждены в результате обстрела Стаханова в ЛНР со стороны украинских войск ракетами из HIMARS, сообщило... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T14:08
2022-09-15T14:08
2022-09-15T14:08
специальная военная операция на украине
в мире
стаханов
луганская народная республика
рсзо himars
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ЛУГАНСК, 15 сен - РИА Новости. Здание медколледжа, общежития и многоквартирные дома повреждены в результате обстрела Стаханова в ЛНР со стороны украинских войск ракетами из HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации.Ранее представительство сообщало, что украинские войска обстреляли Стаханов с применением реактивной системы залпового огня HIMARS, было выпущено шесть ракет."В результате обстрела населенного пункта Стаханов с применением американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником выпущено шесть ракет типа M31 GMLRS), повреждено здание и общежитие Стахановского отделения медицинского колледжа, общежитие и котельная Стахановского педагогического колледжа ЛГПУ, два многоквартирных жилых дома, коммунальное предприятие "Возрождение" и газопровод", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что благодаря своевременному переходу на дистанционное обучение учащиеся образовательных учреждений не пострадали.
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в мире, стаханов, луганская народная республика, рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, В мире, Стаханов, Луганская Народная Республика, РСЗО HIMARS
В Стаханове медколледж, общежития и жилые дома повреждены из-за обстрела
Представительство ЛНР: медколледж, общежитие и жилые дома Стаханова обстреляны ВСУ