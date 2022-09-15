https://ria.ru/20220915/lada-1817088264.html

АвтоВАЗ утвердил создание новых моделей Lada к 2024-2025 годам

АвтоВАЗ утвердил создание новых моделей Lada к 2024-2025 годам - РИА Новости, 15.09.2022

АвтоВАЗ утвердил создание новых моделей Lada к 2024-2025 годам

Совет директоров "АвтоВАЗа" утвердил создание нового семейства Lada и кроссовера на базе Lada Vesta, производство новинок запланировано на 2024-2025 годы,... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T18:37

2022-09-15T18:37

2022-09-15T19:45

экономика

авто

lada vesta

автоваз

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

денис мантуров

максим соколов

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Совет директоров "АвтоВАЗа" утвердил создание нового семейства Lada и кроссовера на базе Lada Vesta, производство новинок запланировано на 2024-2025 годы, говорится в сообщении Минпромторга РФ."В Минпромторге России под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации – министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова состоялось очередное заседание совета директоров АО "АвтоВАЗ", на котором утвердили создание двух новых моделей Lada - кроссовера на платформе Lada Vesta, а также отдельного семейства сегмента "В" на глобальной платформе", - отмечается в сообщении.В Минпромторге подчеркнули, что новые модели встанут на конвейер в 2024-2025 годах.Автомобили класса B преимущественно ориентированы на городские поездки. Их размеры варьируются от 3,7 до более 4,4 метра. Машины такого сегмента, как правило, находятся в среднем ценовом сегменте. Сейчас "АвтоВАЗ" работает преимущественно в нем: модели Granta, Vesta и Largus.Как напомнил вице-премьер, глава Минпромторга и совета директоров "АвтоВАЗа" Денис Мантуров, в 2023 году перед автопроизводителем поставлена задача - выпустить до 500 тысяч автомобилей Lada. "Это амбициозная цель, и готовиться к ее достижению необходимо уже сегодня, совместно с поставщиками и партнерами", - подчеркнул он.Для обеспечения непрерывности производства и насыщения рынка новыми доступными автомобилями "АвтоВАЗ" ведет постоянную работу с поставщиками из России и дружественных стран по организации регулярных поставок необходимых компонентов. При сохранении текущей ситуации с санкционными ограничениями и поставками компонентов, компания во втором полугодии 2022 года планирует выпустить до 140 тысяч новых автомобилей, уточнили в Минпромторге."Команда "АвтоВАЗа" в ежедневном режиме делает все возможное для обеспечения стабильного производства автомобилей. Мы также проводим большую работу по возвращению в комплектации наших машин привычных опций… "АвтоВАЗ" в полной мере осознает свою ответственность по обеспечению страны доступными современными автомобилями, и вся наша команда прилагает максимум усилий для наращивания производства и развитию бренда Lada", - сказал президент компании Максим Соколов.

https://ria.ru/20220915/avtovaz-1817000770.html

https://ria.ru/20220907/lada-1815004937.html

https://ria.ru/20220831/iran-1813308766.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, авто, lada vesta, автоваз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, денис мантуров, максим соколов