Рейтинг@Mail.ru
АвтоВАЗ утвердил создание новых моделей Lada к 2024-2025 годам - РИА Новости, 15.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220915/lada-1817088264.html
АвтоВАЗ утвердил создание новых моделей Lada к 2024-2025 годам
АвтоВАЗ утвердил создание новых моделей Lada к 2024-2025 годам - РИА Новости, 15.09.2022
АвтоВАЗ утвердил создание новых моделей Lada к 2024-2025 годам
Совет директоров "АвтоВАЗа" утвердил создание нового семейства Lada и кроссовера на базе Lada Vesta, производство новинок запланировано на 2024-2025 годы,... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T18:37
2022-09-15T19:45
экономика
авто
lada vesta
автоваз
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
денис мантуров
максим соколов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155168/63/1551686377_366:0:4007:2048_1920x0_80_0_0_848995befc366c97c5af26bacb0775af.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Совет директоров "АвтоВАЗа" утвердил создание нового семейства Lada и кроссовера на базе Lada Vesta, производство новинок запланировано на 2024-2025 годы, говорится в сообщении Минпромторга РФ."В Минпромторге России под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации – министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова состоялось очередное заседание совета директоров АО "АвтоВАЗ", на котором утвердили создание двух новых моделей Lada - кроссовера на платформе Lada Vesta, а также отдельного семейства сегмента "В" на глобальной платформе", - отмечается в сообщении.В Минпромторге подчеркнули, что новые модели встанут на конвейер в 2024-2025 годах.Автомобили класса B преимущественно ориентированы на городские поездки. Их размеры варьируются от 3,7 до более 4,4 метра. Машины такого сегмента, как правило, находятся в среднем ценовом сегменте. Сейчас "АвтоВАЗ" работает преимущественно в нем: модели Granta, Vesta и Largus.Как напомнил вице-премьер, глава Минпромторга и совета директоров "АвтоВАЗа" Денис Мантуров, в 2023 году перед автопроизводителем поставлена задача - выпустить до 500 тысяч автомобилей Lada. "Это амбициозная цель, и готовиться к ее достижению необходимо уже сегодня, совместно с поставщиками и партнерами", - подчеркнул он.Для обеспечения непрерывности производства и насыщения рынка новыми доступными автомобилями "АвтоВАЗ" ведет постоянную работу с поставщиками из России и дружественных стран по организации регулярных поставок необходимых компонентов. При сохранении текущей ситуации с санкционными ограничениями и поставками компонентов, компания во втором полугодии 2022 года планирует выпустить до 140 тысяч новых автомобилей, уточнили в Минпромторге."Команда "АвтоВАЗа" в ежедневном режиме делает все возможное для обеспечения стабильного производства автомобилей. Мы также проводим большую работу по возвращению в комплектации наших машин привычных опций… "АвтоВАЗ" в полной мере осознает свою ответственность по обеспечению страны доступными современными автомобилями, и вся наша команда прилагает максимум усилий для наращивания производства и развитию бренда Lada", - сказал президент компании Максим Соколов.
https://ria.ru/20220915/avtovaz-1817000770.html
https://ria.ru/20220907/lada-1815004937.html
https://ria.ru/20220831/iran-1813308766.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155168/63/1551686377_821:0:3552:2048_1920x0_80_0_0_51f63f55a1d2b2b4024d98a851bb0eea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, авто, lada vesta, автоваз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, денис мантуров, максим соколов
Экономика, Авто, Lada Vesta, АвтоВАЗ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Россия, Денис Мантуров, Максим Соколов
18:37 15.09.2022 (обновлено: 19:45 15.09.2022)
 
АвтоВАЗ утвердил создание новых моделей Lada к 2024-2025 годам

АвтоВАЗ утвердил создание кроссовера на базе Lada Vesta и новой модели к 2024-2025 годам

© РИА Новости / Пресс-служба ПАО / Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Vesta SW Cross
Автомобиль Lada Vesta SW Cross - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба ПАО
Перейти в медиабанк
Автомобиль Lada Vesta SW Cross. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Совет директоров "АвтоВАЗа" утвердил создание нового семейства Lada и кроссовера на базе Lada Vesta, производство новинок запланировано на 2024-2025 годы, говорится в сообщении Минпромторга РФ.
"В Минпромторге России под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации – министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова состоялось очередное заседание совета директоров АО "АвтоВАЗ", на котором утвердили создание двух новых моделей Lada - кроссовера на платформе Lada Vesta, а также отдельного семейства сегмента "В" на глобальной платформе", - отмечается в сообщении.
Автомобиль LADA XRAY Cross - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
Вчера, 14:50
"АвтоВАЗ" снял с производства Lada Xray
В Минпромторге подчеркнули, что новые модели встанут на конвейер в 2024-2025 годах.
Автомобили класса B преимущественно ориентированы на городские поездки. Их размеры варьируются от 3,7 до более 4,4 метра. Машины такого сегмента, как правило, находятся в среднем ценовом сегменте. Сейчас "АвтоВАЗ" работает преимущественно в нем: модели Granta, Vesta и Largus.
Как напомнил вице-премьер, глава Минпромторга и совета директоров "АвтоВАЗа" Денис Мантуров, в 2023 году перед автопроизводителем поставлена задача - выпустить до 500 тысяч автомобилей Lada. "Это амбициозная цель, и готовиться к ее достижению необходимо уже сегодня, совместно с поставщиками и партнерами", - подчеркнул он.
ОАО АвтоВАЗ запускает в серийное производство Lada Largus - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 07:44
"АвтоВАЗ" планирует возобновить выпуск Lada Largus
Для обеспечения непрерывности производства и насыщения рынка новыми доступными автомобилями "АвтоВАЗ" ведет постоянную работу с поставщиками из России и дружественных стран по организации регулярных поставок необходимых компонентов. При сохранении текущей ситуации с санкционными ограничениями и поставками компонентов, компания во втором полугодии 2022 года планирует выпустить до 140 тысяч новых автомобилей, уточнили в Минпромторге.
"Команда "АвтоВАЗа" в ежедневном режиме делает все возможное для обеспечения стабильного производства автомобилей. Мы также проводим большую работу по возвращению в комплектации наших машин привычных опций… "АвтоВАЗ" в полной мере осознает свою ответственность по обеспечению страны доступными современными автомобилями, и вся наша команда прилагает максимум усилий для наращивания производства и развитию бренда Lada", - сказал президент компании Максим Соколов.
Рабочие на автомобильном заводе Iran Khodro в Тегеране - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 05:08
Эксперты назвали возможные первые марки иранских автомобилей в России
 
ЭкономикаАвтоLada VestaАвтоВАЗМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)РоссияДенис МантуровМаксим Соколов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала