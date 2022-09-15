https://ria.ru/20220915/kursk-1817128887.html

Губернатор Курской области поддержал призыв Кадырова к "самомобилизации"

Губернатор Курской области поддержал призыв Кадырова к "самомобилизации" - РИА Новости, 16.09.2022

Губернатор Курской области поддержал призыв Кадырова к "самомобилизации"

Губернатор Курской области Роман Старовойт поддержал призыв главы Чечни Рамзана Кадырова к "самомобилизации" в российских регионах. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-15T21:42

2022-09-15T21:42

2022-09-16T05:59

специальная военная операция на украине

общество

курская область

рамзан кадыров

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 15 сен - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт поддержал призыв главы Чечни Рамзана Кадырова к "самомобилизации" в российских регионах.Кадыров ранее в четверг призвал российские регионы к самомобилизации. По его мнению, каждый регион способен собрать минимум тысячу добровольцев, тем самым помочь решить задачи, которые стоят в рамках спецоперации."Поддержу призыв Рамзана Кадырова. Да, сейчас каждый глава региона должен действовать максимально ответственно на своем посту и помогать нашим войскам… Также ведется набор добровольцев в мобилизационный людской резерв, который предназначен для защиты рубежей Курской области, ликвидаций ЧС и стихийных бедствий. Новобранцы будут проходить соответствующее обучение и также получат необходимое снаряжение", — написал Старовойт в своем Telegram-канале.Также Старовойт отметил, что Курская область отправила больше 800 добровольцев в подразделения, которые участвуют в спецоперации. Губернатор отметил, что все бойцы перед отправкой проходят подготовку в специальных центрах соответствующих подразделений. Добровольцев полностью обеспечили всем необходимым, а именно экипировкой, формой, средствами защиты и связи, добавил Старовойт.

https://ria.ru/20220915/dobrovoltsy-1817050557.html

курская область

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общество, курская область, рамзан кадыров, роман старовойт