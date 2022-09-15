Рейтинг@Mail.ru
Байден не оправдал надежд кубинцев, заявила дочь Че Гевары - РИА Новости, 15.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220915/kuba-1817019931.html
Байден не оправдал надежд кубинцев, заявила дочь Че Гевары
Байден не оправдал надежд кубинцев, заявила дочь Че Гевары - РИА Новости, 15.09.2022
Байден не оправдал надежд кубинцев, заявила дочь Че Гевары
Президент США Джо Байден не оправдал надежд кубинцев на ослабление блокады, сообщила РИА Новости старшая дочь всемирно известного революционера Эрнесто Че... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T15:46
2022-09-15T15:46
в мире
куба
сша
джо байден
эрнесто "че" гевара
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154810/67/1548106728_0:511:2733:2048_1920x0_80_0_0_4eae7c05f762712bff3796db48048b2e.jpg
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден не оправдал надежд кубинцев на ослабление блокады, сообщила РИА Новости старшая дочь всемирно известного революционера Эрнесто Че Гевары Алейда Гевара."Кубинский народ в последние годы очень сильно пострадал от блокады, которая только усилилась с приходом президента США (Дональда – ред.) Трампа, и это во время пандемии. И этот другой президент (Джо Байден – ред.), который пришел после него, мы думали, что, судя по тому, что он говорил, будут перемены, но нет, он последовал той же теории и практике", - сказала она.По словам Гевары, ситуация усложняется тем, что весь мир переживает экономический кризис из-за пандемии. "Теперь представьте себе страну, которая должна переживать это, еще и находясь в блокаде", - отметила она."Что означает быть заблокированным? Означает, что США запрещают Кубе свободно торговать с другими странами. Как они это делают? Давят на международные компании, чтобы те знали, что если будут торговать с Кубой, США могут ввести в отношении них санкции… И это ужасно", - сказала Гевара.
https://ria.ru/20220831/kuba-1813440206.html
куба
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154810/67/1548106728_2:0:2733:2048_1920x0_80_0_0_966e693971b47eb399c6f77e32d133bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, куба, сша, джо байден, эрнесто "че" гевара
В мире, Куба, США, Джо Байден, Эрнесто "Че" Гевара
15:46 15.09.2022
 
Байден не оправдал надежд кубинцев, заявила дочь Че Гевары

Дочь Че Гевары заявила, что Байден не оправдал надежд кубинцев на ослабление блокады

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаВид на Гавану, Куба
Вид на Гавану, Куба - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Вид на Гавану, Куба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден не оправдал надежд кубинцев на ослабление блокады, сообщила РИА Новости старшая дочь всемирно известного революционера Эрнесто Че Гевары Алейда Гевара.
"Кубинский народ в последние годы очень сильно пострадал от блокады, которая только усилилась с приходом президента США (Дональда – ред.) Трампа, и это во время пандемии. И этот другой президент (Джо Байден – ред.), который пришел после него, мы думали, что, судя по тому, что он говорил, будут перемены, но нет, он последовал той же теории и практике", - сказала она.
По словам Гевары, ситуация усложняется тем, что весь мир переживает экономический кризис из-за пандемии. "Теперь представьте себе страну, которая должна переживать это, еще и находясь в блокаде", - отметила она.
"Что означает быть заблокированным? Означает, что США запрещают Кубе свободно торговать с другими странами. Как они это делают? Давят на международные компании, чтобы те знали, что если будут торговать с Кубой, США могут ввести в отношении них санкции… И это ужасно", - сказала Гевара.

Читайте также:

 
В миреКубаСШАДжо БайденЭрнесто "Че" Гевара
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала