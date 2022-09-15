https://ria.ru/20220915/kuba-1817019931.html
Байден не оправдал надежд кубинцев, заявила дочь Че Гевары
Байден не оправдал надежд кубинцев, заявила дочь Че Гевары - РИА Новости, 15.09.2022
Байден не оправдал надежд кубинцев, заявила дочь Че Гевары
Президент США Джо Байден не оправдал надежд кубинцев на ослабление блокады, сообщила РИА Новости старшая дочь всемирно известного революционера Эрнесто Че... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T15:46
2022-09-15T15:46
2022-09-15T15:46
в мире
куба
сша
джо байден
эрнесто "че" гевара
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден не оправдал надежд кубинцев на ослабление блокады, сообщила РИА Новости старшая дочь всемирно известного революционера Эрнесто Че Гевары Алейда Гевара."Кубинский народ в последние годы очень сильно пострадал от блокады, которая только усилилась с приходом президента США (Дональда – ред.) Трампа, и это во время пандемии. И этот другой президент (Джо Байден – ред.), который пришел после него, мы думали, что, судя по тому, что он говорил, будут перемены, но нет, он последовал той же теории и практике", - сказала она.По словам Гевары, ситуация усложняется тем, что весь мир переживает экономический кризис из-за пандемии. "Теперь представьте себе страну, которая должна переживать это, еще и находясь в блокаде", - отметила она."Что означает быть заблокированным? Означает, что США запрещают Кубе свободно торговать с другими странами. Как они это делают? Давят на международные компании, чтобы те знали, что если будут торговать с Кубой, США могут ввести в отношении них санкции… И это ужасно", - сказала Гевара.
https://ria.ru/20220831/kuba-1813440206.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, куба, сша, джо байден, эрнесто "че" гевара
В мире, Куба, США, Джо Байден, Эрнесто "Че" Гевара
Байден не оправдал надежд кубинцев, заявила дочь Че Гевары
Дочь Че Гевары заявила, что Байден не оправдал надежд кубинцев на ослабление блокады
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден не оправдал надежд кубинцев на ослабление блокады, сообщила РИА Новости старшая дочь всемирно известного революционера Эрнесто Че Гевары Алейда Гевара.
"Кубинский народ в последние годы очень сильно пострадал от блокады, которая только усилилась с приходом президента США (Дональда – ред.) Трампа, и это во время пандемии. И этот другой президент (Джо Байден – ред.), который пришел после него, мы думали, что, судя по тому, что он говорил, будут перемены, но нет, он последовал той же теории и практике", - сказала она.
По словам Гевары, ситуация усложняется тем, что весь мир переживает экономический кризис из-за пандемии. "Теперь представьте себе страну, которая должна переживать это, еще и находясь в блокаде", - отметила она.
"Что означает быть заблокированным? Означает, что США запрещают Кубе
свободно торговать с другими странами. Как они это делают? Давят на международные компании, чтобы те знали, что если будут торговать с Кубой, США могут ввести в отношении них санкции… И это ужасно", - сказала Гевара.