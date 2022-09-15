https://ria.ru/20220915/krivoy_rog-1817050802.html

Мэр Кривого Рога заявил о новом ракетном ударе по городу

Мэр Кривого Рога заявил о новом ракетном ударе по городу - РИА Новости, 15.09.2022

Мэр Кривого Рога заявил о новом ракетном ударе по городу

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул заявил о новом ракетном ударе по городу, по его словам, было два попадания в район гидротехнических сооружений. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T17:15

2022-09-15T17:15

2022-09-15T17:26

специальная военная операция на украине

кривой рог

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в мире

александр вилкул

украина

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Мэр Кривого Рога Александр Вилкул заявил о новом ракетном ударе по городу, по его словам, было два попадания в район гидротехнических сооружений.Ранее в четверг Вилкул сообщил о ракетном обстреле промышленного предприятия города. В среду замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил о ракетном ударе по Кривому Рогу, по его словам, удар пришелся по гидротехническому сооружению."Кривой Рог – ракетный удар…. Снова два прилета в район гидротехнических сооружений", - написал Вилкул в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220915/ingulets-1816921473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

кривой рог, ситуация в днр и лнр, в мире, александр вилкул, украина