https://ria.ru/20220915/krivoy_rog-1817050802.html
Мэр Кривого Рога заявил о новом ракетном ударе по городу
Мэр Кривого Рога заявил о новом ракетном ударе по городу - РИА Новости, 15.09.2022
Мэр Кривого Рога заявил о новом ракетном ударе по городу
Мэр Кривого Рога Александр Вилкул заявил о новом ракетном ударе по городу, по его словам, было два попадания в район гидротехнических сооружений. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T17:15
2022-09-15T17:15
2022-09-15T17:26
специальная военная операция на украине
кривой рог
ситуация в днр и лнр
в мире
александр вилкул
украина
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Мэр Кривого Рога Александр Вилкул заявил о новом ракетном ударе по городу, по его словам, было два попадания в район гидротехнических сооружений.Ранее в четверг Вилкул сообщил о ракетном обстреле промышленного предприятия города. В среду замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил о ракетном ударе по Кривому Рогу, по его словам, удар пришелся по гидротехническому сооружению."Кривой Рог – ракетный удар…. Снова два прилета в район гидротехнических сооружений", - написал Вилкул в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Кривой Рог, Ситуация в ДНР и ЛНР, В мире, Александр Вилкул, Украина
17:15 15.09.2022 (обновлено: 17:26 15.09.2022)
Мэр Кривого Рога заявил о новом ракетном ударе по городу
Мэр Кривого Рога Вилкул заявил о двух новых попаданиях в район гидротехнических сооружений