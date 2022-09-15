https://ria.ru/20220915/kovid-1817005464.html

Поиск источника происхождения коронавируса продолжается, заявила ВОЗ

Поиск источника происхождения коронавируса продолжается, заявила ВОЗ - РИА Новости, 15.09.2022

Поиск источника происхождения коронавируса продолжается, заявила ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжает поиск источника происхождения вируса SARS-CoV-2, следует из заявления ВОЗ в связи с обнародованием... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T15:02

2022-09-15T15:02

2022-09-15T15:02

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ЦЮРИХ, 15 сен - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжает поиск источника происхождения вируса SARS-CoV-2, следует из заявления ВОЗ в связи с обнародованием доклада комиссии по коронавирусу ученых британского медицинского журнала Lancet.Ранее комиссия по коронавирусу журнала Lancet опубликовала доклад на основе двухлетней работы, в котором заявила, что не исключает лабораторного происхождения COVID-19."ВОЗ продолжает активно заниматься поиском происхождения SARS-CoV-2, в июле 2021 года была создана постоянная Научно-консультативная группа по вопросу о происхождении новых патогенов (SAGO), которая занимается как SARS-CoV-2, так и будущими новыми патогенами", - говорится в заявлении организации.ВОЗ в целом приветствовала рекомендации комиссии Lancet, содержащиеся в отчете, но одновременно подчеркнула, что доклад "не раскрывает всю суть немедленных, многолетних и спасающих жизни ответных мер". В организации заявили, что в докладе содержится несколько "ключевых упущений и неверных толкований", касающихся чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а также скорости и масштабов действий ВОЗ.Комиссия по коронавирусу журнала Lancet была создана в июне 2020 года для изучения происхождения вируса SARS-CoV-2. Основной целью комиссии была "выработка рекомендаций по предотвращению и сдерживанию будущих вспышек новых инфекционных заболеваний" и их публикация в финальном докладе.В июне председатель комиссии по коронавирусу Джеффри Сакс на конференции в Испании сделал заявление, что COVID-19 был создан в лаборатории с помощью американских технологий.Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что Минобороны РФ рассматривает возможность того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID). В связи с этим вице-спикер ГД Ирина Яровая призвала ВОЗ начать расследование деятельности американских военных биолабораторий, отметив, что США "в течение длительного времени намеренно вели скрытые разработки опасных патогенов".

https://ria.ru/20220915/issledovaniya-1816997553.html

https://ria.ru/20220825/tvitter-1812115020.html

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в мире, здоровье - общество, игорь кириллов, ирина яровая, россия, испания, сша, воз, агентство по международному развитию сша, коронавирус covid-19