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Поиск источника происхождения коронавируса продолжается, заявила ВОЗ - РИА Новости, 15.09.2022
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Поиск источника происхождения коронавируса продолжается, заявила ВОЗ
Поиск источника происхождения коронавируса продолжается, заявила ВОЗ - РИА Новости, 15.09.2022
Поиск источника происхождения коронавируса продолжается, заявила ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжает поиск источника происхождения вируса SARS-CoV-2, следует из заявления ВОЗ в связи с обнародованием... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T15:02
2022-09-15T15:02
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здоровье - общество
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воз
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ЦЮРИХ, 15 сен - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжает поиск источника происхождения вируса SARS-CoV-2, следует из заявления ВОЗ в связи с обнародованием доклада комиссии по коронавирусу ученых британского медицинского журнала Lancet.Ранее комиссия по коронавирусу журнала Lancet опубликовала доклад на основе двухлетней работы, в котором заявила, что не исключает лабораторного происхождения COVID-19."ВОЗ продолжает активно заниматься поиском происхождения SARS-CoV-2, в июле 2021 года была создана постоянная Научно-консультативная группа по вопросу о происхождении новых патогенов (SAGO), которая занимается как SARS-CoV-2, так и будущими новыми патогенами", - говорится в заявлении организации.ВОЗ в целом приветствовала рекомендации комиссии Lancet, содержащиеся в отчете, но одновременно подчеркнула, что доклад "не раскрывает всю суть немедленных, многолетних и спасающих жизни ответных мер". В организации заявили, что в докладе содержится несколько "ключевых упущений и неверных толкований", касающихся чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а также скорости и масштабов действий ВОЗ.Комиссия по коронавирусу журнала Lancet была создана в июне 2020 года для изучения происхождения вируса SARS-CoV-2. Основной целью комиссии была "выработка рекомендаций по предотвращению и сдерживанию будущих вспышек новых инфекционных заболеваний" и их публикация в финальном докладе.В июне председатель комиссии по коронавирусу Джеффри Сакс на конференции в Испании сделал заявление, что COVID-19 был создан в лаборатории с помощью американских технологий.Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что Минобороны РФ рассматривает возможность того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID). В связи с этим вице-спикер ГД Ирина Яровая призвала ВОЗ начать расследование деятельности американских военных биолабораторий, отметив, что США "в течение длительного времени намеренно вели скрытые разработки опасных патогенов".
https://ria.ru/20220915/issledovaniya-1816997553.html
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в мире, здоровье - общество, игорь кириллов, ирина яровая, россия, испания, сша, воз, агентство по международному развитию сша, коронавирус covid-19
В мире, Здоровье - Общество, Игорь Кириллов, Ирина Яровая, Россия, Испания, США, ВОЗ, Агентство по международному развитию США, Коронавирус COVID-19
15:02 15.09.2022
 
Поиск источника происхождения коронавируса продолжается, заявила ВОЗ

ВОЗ о докладе комиссии Lancet: поиск источника происхождения коронавируса продолжается

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкУченые Крымского федерального университета имени Вернадского разработали новую вакцину от коронавирусной инфекции
Ученые Крымского федерального университета имени Вернадского разработали новую вакцину от коронавирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Ученые Крымского федерального университета имени Вернадского разработали новую вакцину от коронавирусной инфекции. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 15 сен - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжает поиск источника происхождения вируса SARS-CoV-2, следует из заявления ВОЗ в связи с обнародованием доклада комиссии по коронавирусу ученых британского медицинского журнала Lancet.
Ранее комиссия по коронавирусу журнала Lancet опубликовала доклад на основе двухлетней работы, в котором заявила, что не исключает лабораторного происхождения COVID-19.
"ВОЗ продолжает активно заниматься поиском происхождения SARS-CoV-2, в июле 2021 года была создана постоянная Научно-консультативная группа по вопросу о происхождении новых патогенов (SAGO), которая занимается как SARS-CoV-2, так и будущими новыми патогенами", - говорится в заявлении организации.
Микробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
14:41
США препятствовали раскрытию деталей исследований вирусов, сообщил Lancet
ВОЗ в целом приветствовала рекомендации комиссии Lancet, содержащиеся в отчете, но одновременно подчеркнула, что доклад "не раскрывает всю суть немедленных, многолетних и спасающих жизни ответных мер". В организации заявили, что в докладе содержится несколько "ключевых упущений и неверных толкований", касающихся чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а также скорости и масштабов действий ВОЗ.
Комиссия по коронавирусу журнала Lancet была создана в июне 2020 года для изучения происхождения вируса SARS-CoV-2. Основной целью комиссии была "выработка рекомендаций по предотвращению и сдерживанию будущих вспышек новых инфекционных заболеваний" и их публикация в финальном докладе.
В июне председатель комиссии по коронавирусу Джеффри Сакс на конференции в Испании сделал заявление, что COVID-19 был создан в лаборатории с помощью американских технологий.
Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что Минобороны РФ рассматривает возможность того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID). В связи с этим вице-спикер ГД Ирина Яровая призвала ВОЗ начать расследование деятельности американских военных биолабораторий, отметив, что США "в течение длительного времени намеренно вели скрытые разработки опасных патогенов".
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 15:42
Twitter помечал как ложные твиты с достоверной информацией о COVID-19
 
В миреЗдоровье - ОбществоИгорь КирилловИрина ЯроваяРоссияИспанияСШАВОЗАгентство по международному развитию СШАКоронавирус COVID-19
 
 
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