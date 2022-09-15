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В России за сутки госпитализировали 4108 больных COVID-19 - РИА Новости, 15.09.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220915/koronavirus-1816919982.html
В России за сутки госпитализировали 4108 больных COVID-19
В России за сутки госпитализировали 4108 больных COVID-19 - РИА Новости, 15.09.2022
В России за сутки госпитализировали 4108 больных COVID-19
Более 56 тысяч новых случаев COVID-19 выявлены в России за сутки, скончались 99 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T11:03
2022-09-15T11:03
распространение коронавируса
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Более 56 тысяч новых случаев COVID-19 выявлены в России за сутки, скончались 99 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 4108 человек, на 8,3% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 25 субъектах, снижение - в 56 регионах страны, ситуация осталась без изменений в четырех субъектах."Выздоровело за сутки 49 752 человека, или на 1% меньше в сравнении с 14 сентября 2022 года. Выявлено 56 126 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 99 человек", — говорится в сообщении.
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здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
11:03 15.09.2022
 
В России за сутки госпитализировали 4108 больных COVID-19

В России за сутки выявили 56 126 новых случаев COVID-19, умерли 99 человек

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЛечение больных с COVID-19
Лечение больных с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Лечение больных с COVID-19. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Более 56 тысяч новых случаев COVID-19 выявлены в России за сутки, скончались 99 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 4108 человек, на 8,3% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 25 субъектах, снижение - в 56 регионах страны, ситуация осталась без изменений в четырех субъектах.
"Выздоровело за сутки 49 752 человека, или на 1% меньше в сравнении с 14 сентября 2022 года. Выявлено 56 126 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 99 человек", — говорится в сообщении.
Сотрудница Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
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Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
 
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