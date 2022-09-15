https://ria.ru/20220915/koronavirus-1816919982.html

В России за сутки госпитализировали 4108 больных COVID-19

В России за сутки госпитализировали 4108 больных COVID-19 - РИА Новости, 15.09.2022

В России за сутки госпитализировали 4108 больных COVID-19

Более 56 тысяч новых случаев COVID-19 выявлены в России за сутки, скончались 99 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T11:03

2022-09-15T11:03

2022-09-15T11:03

распространение коронавируса

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769924723_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_732b4d6ed971f655df879c2f47bf2afc.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Более 56 тысяч новых случаев COVID-19 выявлены в России за сутки, скончались 99 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 4108 человек, на 8,3% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 25 субъектах, снижение - в 56 регионах страны, ситуация осталась без изменений в четырех субъектах."Выздоровело за сутки 49 752 человека, или на 1% меньше в сравнении с 14 сентября 2022 года. Выявлено 56 126 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 99 человек", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19