19:32 15.09.2022 (обновлено: 19:33 15.09.2022)
Россия призвала Баку и Ереван проявлять сдержанность
Постпред при ООН Небензя: Россия призывает Баку и Ереван проявлять сдержанность
Флаг российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Архивное фото
ООН, 15 сен - РИА Новости. Россия призывает Армению и Азербайджан проявлять сдержанность, воздерживаться от шагов, которые могут повысить напряженность, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"РФ крайне озабочена резкой эскалацией ситуации в отдельных районах армяно-азербайджанской границы в ночь с 12 на 13 сентября, в также последовавшими перестрелками", - сказал Небензя на заседании СБ ООН.
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"Считаем применение силы неприемлемым, рассчитываем на выполнение всех достигнутых при посредничестве России договоренностей о прекращении огня. Призываем Азербайджан и Армению проявить сдержанность и воздерживаться от шагов, способных повысить градус напряженности, а также неукоснительно соблюдать договоренности в рамках трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года", - указал он.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.