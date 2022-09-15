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Россия призвала Баку и Ереван проявлять сдержанность - РИА Новости, 15.09.2022
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Россия призвала Баку и Ереван проявлять сдержанность
Россия призвала Баку и Ереван проявлять сдержанность - РИА Новости, 15.09.2022
Россия призвала Баку и Ереван проявлять сдержанность
Россия призывает Армению и Азербайджан проявлять сдержанность, воздерживаться от шагов, которые могут повысить напряженность, заявил постпред РФ при ООН Василий РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T19:32
2022-09-15T19:33
в мире
василий небензя
григорий карасин
владимир путин
армения
россия
азербайджан
одкб
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ООН, 15 сен - РИА Новости. Россия призывает Армению и Азербайджан проявлять сдержанность, воздерживаться от шагов, которые могут повысить напряженность, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."РФ крайне озабочена резкой эскалацией ситуации в отдельных районах армяно-азербайджанской границы в ночь с 12 на 13 сентября, в также последовавшими перестрелками", - сказал Небензя на заседании СБ ООН."Считаем применение силы неприемлемым, рассчитываем на выполнение всех достигнутых при посредничестве России договоренностей о прекращении огня. Призываем Азербайджан и Армению проявить сдержанность и воздерживаться от шагов, способных повысить градус напряженности, а также неукоснительно соблюдать договоренности в рамках трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года", - указал он.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
https://ria.ru/20220914/narusheniya-1816828175.html
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в мире, василий небензя, григорий карасин, владимир путин, армения, россия, азербайджан, одкб, оон, совет безопасности оон, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Василий Небензя, Григорий Карасин, Владимир Путин, Армения, Россия, Азербайджан, ОДКБ, ООН, Совет Безопасности ООН, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
19:32 15.09.2022 (обновлено: 19:33 15.09.2022)
 
Россия призвала Баку и Ереван проявлять сдержанность

Постпред при ООН Небензя: Россия призывает Баку и Ереван проявлять сдержанность

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкФлаг российских миротворцев в Нагорном Карабахе
Флаг российских миротворцев в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Флаг российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Архивное фото
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ООН, 15 сен - РИА Новости. Россия призывает Армению и Азербайджан проявлять сдержанность, воздерживаться от шагов, которые могут повысить напряженность, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"РФ крайне озабочена резкой эскалацией ситуации в отдельных районах армяно-азербайджанской границы в ночь с 12 на 13 сентября, в также последовавшими перестрелками", - сказал Небензя на заседании СБ ООН.
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"Считаем применение силы неприемлемым, рассчитываем на выполнение всех достигнутых при посредничестве России договоренностей о прекращении огня. Призываем Азербайджан и Армению проявить сдержанность и воздерживаться от шагов, способных повысить градус напряженности, а также неукоснительно соблюдать договоренности в рамках трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года", - указал он.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
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К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
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В миреВасилий НебензяГригорий КарасинВладимир ПутинАрменияРоссияАзербайджанОДКБООНСовет Безопасности ООНСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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