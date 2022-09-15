https://ria.ru/20220915/konflikt-1817106976.html

Россия призвала Баку и Ереван проявлять сдержанность

Россия призвала Баку и Ереван проявлять сдержанность - РИА Новости, 15.09.2022

Россия призвала Баку и Ереван проявлять сдержанность

Россия призывает Армению и Азербайджан проявлять сдержанность, воздерживаться от шагов, которые могут повысить напряженность, заявил постпред РФ при ООН Василий РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T19:32

2022-09-15T19:32

2022-09-15T19:33

в мире

василий небензя

григорий карасин

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ООН, 15 сен - РИА Новости. Россия призывает Армению и Азербайджан проявлять сдержанность, воздерживаться от шагов, которые могут повысить напряженность, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."РФ крайне озабочена резкой эскалацией ситуации в отдельных районах армяно-азербайджанской границы в ночь с 12 на 13 сентября, в также последовавшими перестрелками", - сказал Небензя на заседании СБ ООН."Считаем применение силы неприемлемым, рассчитываем на выполнение всех достигнутых при посредничестве России договоренностей о прекращении огня. Призываем Азербайджан и Армению проявить сдержанность и воздерживаться от шагов, способных повысить градус напряженности, а также неукоснительно соблюдать договоренности в рамках трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года", - указал он.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.

https://ria.ru/20220914/narusheniya-1816828175.html

https://ria.ru/20220915/oon-1817061682.html

https://ria.ru/20220915/parlament-1816870999.html

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