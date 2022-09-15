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Аварийный жилой дом снесли в городском округе Клин - РИА Новости, 15.09.2022
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Новости Подмосковья
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Аварийный жилой дом снесли в городском округе Клин
Аварийный жилой дом снесли в городском округе Клин - РИА Новости, 15.09.2022
Аварийный жилой дом снесли в городском округе Клин
Аварийный многоквартирный дом снесли в городском округе Клин Московской области, говорится в сообщении Мособлархитектуры. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T16:08
2022-09-15T16:08
новости подмосковья
владислав гордиенко
жилье
клин
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Аварийный многоквартирный дом снесли в городском округе Клин Московской области, говорится в сообщении Мособлархитектуры.Снос дома по улице Майдановская произошел в рамках программы по ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства и аварийных зданий на территории Подмосковья."В 2011 году дом был расселен, жильцам предоставили квартиры в домах на улице 60 лет Комсомола. С тех пор объект пустовал, в нем случались пожары, аварийный дом представлял опасность, в том числе для детей и подростков. Летом этого года объект был полностью ликвидирован, земельный участок расчищен от строительного мусора", - приводятся слова министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко.Всего на территории городского округа Клин выявлено 175 объектов незавершенного строительства, из них 72 самовольных. На сегодняшний день ликвидировано и приведено в соответствие 122 объекта, что составляет 70 % от общего количества.
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клин
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владислав гордиенко, жилье, клин, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Владислав Гордиенко, Жилье, Клин, Московская область (Подмосковье)
16:08 15.09.2022
 

Аварийный жилой дом снесли в городском округе Клин

© РИА Новости / Алексей МайшевСнос здания
Снос здания - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Снос здания
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Аварийный многоквартирный дом снесли в городском округе Клин Московской области, говорится в сообщении Мособлархитектуры.
Снос дома по улице Майдановская произошел в рамках программы по ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства и аварийных зданий на территории Подмосковья.
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"В 2011 году дом был расселен, жильцам предоставили квартиры в домах на улице 60 лет Комсомола. С тех пор объект пустовал, в нем случались пожары, аварийный дом представлял опасность, в том числе для детей и подростков. Летом этого года объект был полностью ликвидирован, земельный участок расчищен от строительного мусора", - приводятся слова министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко.
Всего на территории городского округа Клин выявлено 175 объектов незавершенного строительства, из них 72 самовольных. На сегодняшний день ликвидировано и приведено в соответствие 122 объекта, что составляет 70 % от общего количества.
 
Новости ПодмосковьяВладислав ГордиенкоЖильеКлинМосковская область (Подмосковье)
 
 
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