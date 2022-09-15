https://ria.ru/20220915/kleveta-1816988943.html

Нижегородец получил 200 часов обязательных работ за клевету на Михалкова

Нижегородец получил 200 часов обязательных работ за клевету на Михалкова - РИА Новости, 15.09.2022

Нижегородец получил 200 часов обязательных работ за клевету на Михалкова

Мировой судья в Нижнем Новгороде назначил 200 часов обязательных работ предпринимателю Александру Файбу за клевету в адрес режиссера Никиты Михалкова, сообщили... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T14:16

2022-09-15T14:16

2022-09-15T14:16

культура

происшествия

никита михалков

россия

нижегородская область

нижний новгород

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сен – РИА Новости. Мировой судья в Нижнем Новгороде назначил 200 часов обязательных работ предпринимателю Александру Файбу за клевету в адрес режиссера Никиты Михалкова, сообщили РИА Новости в судебном участке №6 Нижегородского судебного района Нижнего Новгорода."Приговор Файбу Александру Борисовичу – 200 часов обязательных работ по статье "Клевета" (ст. 128.1 УК РФ)", - сказала собеседница агентства.Осенью 2020 года СМИ со ссылкой на видео нижегородского экопатруля сообщили, что Михалков, компаниям которого переданы в аренду десятки тысяч гектаров леса в Нижегородской области, якобы гектарами вырубает его "сплошняком". Тогда же департамент лесного хозяйства Нижегородской области в комментарии РИА Новости опроверг информацию о бесконтрольной вырубке леса, которую якобы ведет компания, принадлежащая Михалкову.Суд в Нижнем Новгороде начал рассмотрение дела о клевете в июле 2022 года. Согласно данным сайта судебного участка №6 Нижегородского судебного района Нижнего Новгорода, в производстве которого находится дело, Файб обвиняется по части 2 статьи 128.1 УК РФ ("клевета, содержащаяся в публично демонстрирующемся произведении, СМИ либо совершенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет"). Как уточнили агентству, Файб обвиняется в том, что смонтировал и опубликовал на YouTube видеоролик о том, что Михалков нарушает лесной кодекс и недобросовестно осуществляет производственно-хозяйственную и предпринимательскую деятельность, не производит лесовосстановительные работы.Согласно открытым данным, Файб является генеральным директором ООО "Медиамаркер", основной вид деятельности которого - исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения.

https://ria.ru/20220304/mikhalkov-1776617623.html

https://ria.ru/20220907/manskiy-1815237454.html

россия

нижегородская область

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, никита михалков, россия, нижегородская область, нижний новгород