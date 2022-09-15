https://ria.ru/20220915/kleveta-1816988943.html
Нижегородец получил 200 часов обязательных работ за клевету на Михалкова
Нижегородец получил 200 часов обязательных работ за клевету на Михалкова - РИА Новости, 15.09.2022
Нижегородец получил 200 часов обязательных работ за клевету на Михалкова
Мировой судья в Нижнем Новгороде назначил 200 часов обязательных работ предпринимателю Александру Файбу за клевету в адрес режиссера Никиты Михалкова, сообщили... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T14:16
2022-09-15T14:16
2022-09-15T14:16
культура
происшествия
никита михалков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сен – РИА Новости. Мировой судья в Нижнем Новгороде назначил 200 часов обязательных работ предпринимателю Александру Файбу за клевету в адрес режиссера Никиты Михалкова, сообщили РИА Новости в судебном участке №6 Нижегородского судебного района Нижнего Новгорода."Приговор Файбу Александру Борисовичу – 200 часов обязательных работ по статье "Клевета" (ст. 128.1 УК РФ)", - сказала собеседница агентства.Осенью 2020 года СМИ со ссылкой на видео нижегородского экопатруля сообщили, что Михалков, компаниям которого переданы в аренду десятки тысяч гектаров леса в Нижегородской области, якобы гектарами вырубает его "сплошняком". Тогда же департамент лесного хозяйства Нижегородской области в комментарии РИА Новости опроверг информацию о бесконтрольной вырубке леса, которую якобы ведет компания, принадлежащая Михалкову.Суд в Нижнем Новгороде начал рассмотрение дела о клевете в июле 2022 года. Согласно данным сайта судебного участка №6 Нижегородского судебного района Нижнего Новгорода, в производстве которого находится дело, Файб обвиняется по части 2 статьи 128.1 УК РФ ("клевета, содержащаяся в публично демонстрирующемся произведении, СМИ либо совершенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет"). Как уточнили агентству, Файб обвиняется в том, что смонтировал и опубликовал на YouTube видеоролик о том, что Михалков нарушает лесной кодекс и недобросовестно осуществляет производственно-хозяйственную и предпринимательскую деятельность, не производит лесовосстановительные работы.Согласно открытым данным, Файб является генеральным директором ООО "Медиамаркер", основной вид деятельности которого - исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения.
https://ria.ru/20220304/mikhalkov-1776617623.html
https://ria.ru/20220907/manskiy-1815237454.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, никита михалков, россия, нижегородская область, нижний новгород
Культура, Происшествия, Никита Михалков, Россия, Нижегородская область, Нижний Новгород
Нижегородец получил 200 часов обязательных работ за клевету на Михалкова
Житель Нижнего Новгорода Файб получил 200 часов обязательных работ за клевету на Михалкова
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сен – РИА Новости. Мировой судья в Нижнем Новгороде назначил 200 часов обязательных работ предпринимателю Александру Файбу за клевету в адрес режиссера Никиты Михалкова, сообщили РИА Новости в судебном участке №6 Нижегородского судебного района Нижнего Новгорода.
"Приговор Файбу Александру Борисовичу – 200 часов обязательных работ по статье "Клевета" (ст. 128.1 УК РФ
)", - сказала собеседница агентства.
Осенью 2020 года СМИ со ссылкой на видео нижегородского экопатруля сообщили, что Михалков, компаниям которого переданы в аренду десятки тысяч гектаров леса в Нижегородской области
, якобы гектарами вырубает его "сплошняком". Тогда же департамент лесного хозяйства Нижегородской области в комментарии РИА Новости опроверг информацию о бесконтрольной вырубке леса, которую якобы ведет компания, принадлежащая Михалкову.
Суд в Нижнем Новгороде начал рассмотрение дела о клевете в июле 2022 года. Согласно данным сайта судебного участка №6 Нижегородского судебного района Нижнего Новгорода, в производстве которого находится дело, Файб обвиняется по части 2 статьи 128.1 УК РФ ("клевета, содержащаяся в публично демонстрирующемся произведении, СМИ либо совершенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет"). Как уточнили агентству, Файб обвиняется в том, что смонтировал и опубликовал на YouTube видеоролик о том, что Михалков нарушает лесной кодекс и недобросовестно осуществляет производственно-хозяйственную и предпринимательскую деятельность, не производит лесовосстановительные работы.
Согласно открытым данным, Файб является генеральным директором ООО "Медиамаркер", основной вид деятельности которого - исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения.