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Нижегородец получил 200 часов обязательных работ за клевету на Михалкова - РИА Новости, 15.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220915/kleveta-1816988943.html
Нижегородец получил 200 часов обязательных работ за клевету на Михалкова
Нижегородец получил 200 часов обязательных работ за клевету на Михалкова - РИА Новости, 15.09.2022
Нижегородец получил 200 часов обязательных работ за клевету на Михалкова
Мировой судья в Нижнем Новгороде назначил 200 часов обязательных работ предпринимателю Александру Файбу за клевету в адрес режиссера Никиты Михалкова, сообщили... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T14:16
2022-09-15T14:16
культура
происшествия
никита михалков
россия
нижегородская область
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сен – РИА Новости. Мировой судья в Нижнем Новгороде назначил 200 часов обязательных работ предпринимателю Александру Файбу за клевету в адрес режиссера Никиты Михалкова, сообщили РИА Новости в судебном участке №6 Нижегородского судебного района Нижнего Новгорода."Приговор Файбу Александру Борисовичу – 200 часов обязательных работ по статье "Клевета" (ст. 128.1 УК РФ)", - сказала собеседница агентства.Осенью 2020 года СМИ со ссылкой на видео нижегородского экопатруля сообщили, что Михалков, компаниям которого переданы в аренду десятки тысяч гектаров леса в Нижегородской области, якобы гектарами вырубает его "сплошняком". Тогда же департамент лесного хозяйства Нижегородской области в комментарии РИА Новости опроверг информацию о бесконтрольной вырубке леса, которую якобы ведет компания, принадлежащая Михалкову.Суд в Нижнем Новгороде начал рассмотрение дела о клевете в июле 2022 года. Согласно данным сайта судебного участка №6 Нижегородского судебного района Нижнего Новгорода, в производстве которого находится дело, Файб обвиняется по части 2 статьи 128.1 УК РФ ("клевета, содержащаяся в публично демонстрирующемся произведении, СМИ либо совершенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет"). Как уточнили агентству, Файб обвиняется в том, что смонтировал и опубликовал на YouTube видеоролик о том, что Михалков нарушает лесной кодекс и недобросовестно осуществляет производственно-хозяйственную и предпринимательскую деятельность, не производит лесовосстановительные работы.Согласно открытым данным, Файб является генеральным директором ООО "Медиамаркер", основной вид деятельности которого - исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения.
https://ria.ru/20220304/mikhalkov-1776617623.html
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россия
нижегородская область
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происшествия, никита михалков, россия, нижегородская область, нижний новгород
Культура, Происшествия, Никита Михалков, Россия, Нижегородская область, Нижний Новгород
14:16 15.09.2022
 
Нижегородец получил 200 часов обязательных работ за клевету на Михалкова

Житель Нижнего Новгорода Файб получил 200 часов обязательных работ за клевету на Михалкова

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Молоток судьи. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сен – РИА Новости. Мировой судья в Нижнем Новгороде назначил 200 часов обязательных работ предпринимателю Александру Файбу за клевету в адрес режиссера Никиты Михалкова, сообщили РИА Новости в судебном участке №6 Нижегородского судебного района Нижнего Новгорода.
"Приговор Файбу Александру Борисовичу – 200 часов обязательных работ по статье "Клевета" (ст. 128.1 УК РФ)", - сказала собеседница агентства.
Осенью 2020 года СМИ со ссылкой на видео нижегородского экопатруля сообщили, что Михалков, компаниям которого переданы в аренду десятки тысяч гектаров леса в Нижегородской области, якобы гектарами вырубает его "сплошняком". Тогда же департамент лесного хозяйства Нижегородской области в комментарии РИА Новости опроверг информацию о бесконтрольной вырубке леса, которую якобы ведет компания, принадлежащая Михалкову.
Суд в Нижнем Новгороде начал рассмотрение дела о клевете в июле 2022 года. Согласно данным сайта судебного участка №6 Нижегородского судебного района Нижнего Новгорода, в производстве которого находится дело, Файб обвиняется по части 2 статьи 128.1 УК РФ ("клевета, содержащаяся в публично демонстрирующемся произведении, СМИ либо совершенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет"). Как уточнили агентству, Файб обвиняется в том, что смонтировал и опубликовал на YouTube видеоролик о том, что Михалков нарушает лесной кодекс и недобросовестно осуществляет производственно-хозяйственную и предпринимательскую деятельность, не производит лесовосстановительные работы.
Согласно открытым данным, Файб является генеральным директором ООО "Медиамаркер", основной вид деятельности которого - исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения.

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