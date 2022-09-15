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"Бедные европейцы". В Китае высмеяли "мудрость" Борреля о России - РИА Новости, 16.09.2022
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"Бедные европейцы". В Китае высмеяли "мудрость" Борреля о России
"Бедные европейцы". В Китае высмеяли "мудрость" Борреля о России - РИА Новости, 16.09.2022
"Бедные европейцы". В Китае высмеяли "мудрость" Борреля о России
Читатели китайской газеты "Гуаньча" высмеяли слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля про эффективность... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-15T21:41
2022-09-16T09:27
в мире
жозеп боррель
евросоюз
китай
санкции в отношении россии
россия
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Гуаньча" высмеяли слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля про эффективность антироссийских санкций.Во вторник на пленарной сессии в Страсбурге Боррель сравнил санкции с диетой. По его словам, результат не достигается на следующий день, эффект будет постепенным."Диета неэффективна для похудения, а побочные эффекты от нее велики", — отметил один из участников дискуссии."И согласно научным исследованиям, большинство людей, которые сидят на диете, чтобы похудеть, со временем снова набирают вес", — считает другой пользователь."Диета или голодовка? Я думаю, все же нужно четко различать эти два понятия", — написали в комментариях."Бедный европейский народ, Боррель, очевидно, скорбит вместе с ним", — полагает еще один читатель."Я надеюсь, что весь Запад разделяет эту великую мудрость", — пошутил участник беседы.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, жозеп боррель, евросоюз, китай, санкции в отношении россии, россия
В мире, Жозеп Боррель, Евросоюз, Китай, Санкции в отношении России, Россия
21:41 15.09.2022 (обновлено: 09:27 16.09.2022)
 
"Бедные европейцы". В Китае высмеяли "мудрость" Борреля о России

Читатели "Гуаньча" раскритиковали Борреля за сравнение санкций против России с диетой

© Пресс-служба Представительства ЕС в России / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Пресс-служба Представительства ЕС в России
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Гуаньча" высмеяли слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля про эффективность антироссийских санкций.
Во вторник на пленарной сессии в Страсбурге Боррель сравнил санкции с диетой. По его словам, результат не достигается на следующий день, эффект будет постепенным.
"Диета неэффективна для похудения, а побочные эффекты от нее велики", — отметил один из участников дискуссии.
"И согласно научным исследованиям, большинство людей, которые сидят на диете, чтобы похудеть, со временем снова набирают вес", — считает другой пользователь.
"Диета или голодовка? Я думаю, все же нужно четко различать эти два понятия", — написали в комментариях.
"Бедный европейский народ, Боррель, очевидно, скорбит вместе с ним", — полагает еще один читатель.
"Я надеюсь, что весь Запад разделяет эту великую мудрость", — пошутил участник беседы.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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