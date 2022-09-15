https://ria.ru/20220915/kitay-1817128658.html

"Бедные европейцы". В Китае высмеяли "мудрость" Борреля о России

"Бедные европейцы". В Китае высмеяли "мудрость" Борреля о России - РИА Новости, 16.09.2022

"Бедные европейцы". В Китае высмеяли "мудрость" Борреля о России

Читатели китайской газеты "Гуаньча" высмеяли слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля про эффективность... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-15T21:41

2022-09-15T21:41

2022-09-16T09:27

в мире

жозеп боррель

евросоюз

китай

санкции в отношении россии

россия

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Гуаньча" высмеяли слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля про эффективность антироссийских санкций.Во вторник на пленарной сессии в Страсбурге Боррель сравнил санкции с диетой. По его словам, результат не достигается на следующий день, эффект будет постепенным."Диета неэффективна для похудения, а побочные эффекты от нее велики", — отметил один из участников дискуссии."И согласно научным исследованиям, большинство людей, которые сидят на диете, чтобы похудеть, со временем снова набирают вес", — считает другой пользователь."Диета или голодовка? Я думаю, все же нужно четко различать эти два понятия", — написали в комментариях."Бедный европейский народ, Боррель, очевидно, скорбит вместе с ним", — полагает еще один читатель."Я надеюсь, что весь Запад разделяет эту великую мудрость", — пошутил участник беседы.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220915/kitay-1817109928.html

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китай

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, жозеп боррель, евросоюз, китай, санкции в отношении россии, россия