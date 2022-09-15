https://ria.ru/20220915/kitay-1816885752.html

Аналитик: Китай не готов играть роль посредника в конфликте Москвы и Киева

Аналитик: Китай не готов играть роль посредника в конфликте Москвы и Киева - РИА Новости, 15.09.2022

Аналитик: Китай не готов играть роль посредника в конфликте Москвы и Киева

Китай не готов играть роль посредника в конфликте Москвы и Киева и считает, что российско-украинский конфликт на самом деле является результатом... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T07:45

2022-09-15T07:45

2022-09-15T07:46

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ПЕКИН, 15 сен – РИА Новости. Китай не готов играть роль посредника в конфликте Москвы и Киева и считает, что российско-украинский конфликт на самом деле является результатом непрекращающегося подливания масла в огонь со стороны США и Запада, а также результатом расширения НАТО на Восток, заявил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Чэнь Хаоян.Отвечая на вопрос о том, почему Пекин не берет на себя роль посредника, Чэнь Хаоян указал, что "Китай всегда был стратегическим партнером России"."Мы также поддерживали хорошие отношения с Украиной, Китай считает, что конфликт между Россией и Украиной не должен был разгореться, а любые проблемы должны быть решены путем переговоров между двумя сторонами... Мы в целом полагаем, что этот российско-украинский конфликт на самом деле является результатом непрекращающегося подливания масла в огонь со стороны США и Запада, а также результатом расширения НАТО на Восток", - указал он.По словам эксперта, "как страна, не имеющая непосредственного отношения к российско-украинскому конфликту", на нынешнем этапе КНР считает, что "сейчас не самое лучшее время для прямого вмешательства, конечно, если условия созреют, Китай, безусловно, будет готов внести свой вклад в дело мира".

https://ria.ru/20220915/ukraina-1816885494.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, китай, нато, россия, украина