https://ria.ru/20220915/kitay-1816885752.html
Аналитик: Китай не готов играть роль посредника в конфликте Москвы и Киева
Аналитик: Китай не готов играть роль посредника в конфликте Москвы и Киева - РИА Новости, 15.09.2022
Аналитик: Китай не готов играть роль посредника в конфликте Москвы и Киева
Китай не готов играть роль посредника в конфликте Москвы и Киева и считает, что российско-украинский конфликт на самом деле является результатом... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T07:45
2022-09-15T07:45
2022-09-15T07:46
в мире
китай
нато
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украина
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ПЕКИН, 15 сен – РИА Новости. Китай не готов играть роль посредника в конфликте Москвы и Киева и считает, что российско-украинский конфликт на самом деле является результатом непрекращающегося подливания масла в огонь со стороны США и Запада, а также результатом расширения НАТО на Восток, заявил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Чэнь Хаоян.Отвечая на вопрос о том, почему Пекин не берет на себя роль посредника, Чэнь Хаоян указал, что "Китай всегда был стратегическим партнером России"."Мы также поддерживали хорошие отношения с Украиной, Китай считает, что конфликт между Россией и Украиной не должен был разгореться, а любые проблемы должны быть решены путем переговоров между двумя сторонами... Мы в целом полагаем, что этот российско-украинский конфликт на самом деле является результатом непрекращающегося подливания масла в огонь со стороны США и Запада, а также результатом расширения НАТО на Восток", - указал он.По словам эксперта, "как страна, не имеющая непосредственного отношения к российско-украинскому конфликту", на нынешнем этапе КНР считает, что "сейчас не самое лучшее время для прямого вмешательства, конечно, если условия созреют, Китай, безусловно, будет готов внести свой вклад в дело мира".
https://ria.ru/20220915/ukraina-1816885494.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, нато, россия, украина
В мире, Китай, НАТО, Россия, Украина
07:45 15.09.2022 (обновлено: 07:46 15.09.2022)
Аналитик: Китай не готов играть роль посредника в конфликте Москвы и Киева
Аналитик Чэнь Хаоян: Китай не готов играть роль посредника в конфликте России и Украины
ПЕКИН, 15 сен – РИА Новости. Китай не готов играть роль посредника в конфликте Москвы и Киева и считает, что российско-украинский конфликт на самом деле является результатом непрекращающегося подливания масла в огонь со стороны США и Запада, а также результатом расширения НАТО на Восток, заявил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Чэнь Хаоян.
Отвечая на вопрос о том, почему Пекин
не берет на себя роль посредника, Чэнь Хаоян указал, что "Китай всегда был стратегическим партнером России".
"Мы также поддерживали хорошие отношения с Украиной
, Китай считает, что конфликт между Россией
и Украиной не должен был разгореться, а любые проблемы должны быть решены путем переговоров между двумя сторонами... Мы в целом полагаем, что этот российско-украинский конфликт на самом деле является результатом непрекращающегося подливания масла в огонь со стороны США и Запада, а также результатом расширения НАТО на Восток", - указал он.
По словам эксперта, "как страна, не имеющая непосредственного отношения к российско-украинскому конфликту", на нынешнем этапе КНР считает, что "сейчас не самое лучшее время для прямого вмешательства, конечно, если условия созреют, Китай, безусловно, будет готов внести свой вклад в дело мира".