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Путин поблагодарил президента Киргизии за поддержку русского языка в стране - РИА Новости, 15.09.2022
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Путин поблагодарил президента Киргизии за поддержку русского языка в стране
Путин поблагодарил президента Киргизии за поддержку русского языка в стране - РИА Новости, 15.09.2022
Путин поблагодарил президента Киргизии за поддержку русского языка в стране
Президент России Владимир Путин в четверг на встрече на полях саммита ШОС поблагодарил своего киргизского коллегу Садыра Жапарова за поддержку русского языка в... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T11:46
2022-09-15T11:46
владимир путин
садыр жапаров
россия
киргизия
шос
политика
саммит шос в самарканде
русский язык в мире
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг на встрече на полях саммита ШОС поблагодарил своего киргизского коллегу Садыра Жапарова за поддержку русского языка в этой стране."В республике действуют девять общеобразовательных школ с обучением на русском языке, в киргизских школах преподают учителя из России, что в наше время очень важно. Мы хотим вас поблагодарить за поддержку в стране русского языка, это то, что является базовой основой для развития отношений по очень многим другим направлениям", - сказал Путин.Он напомнил, что в межрегиональном сотрудничестве двух стран участвуют 70 регионов РФ. Кроме того, Путин обратил внимание на проведение Дней культуры России в Бишкеке и других совместных мероприятий. "Все это очень хорошие заделы для того, чтобы создать условия для будущего позитивного развития наших отношений", - заключил он.В целом Путин отметил, что очень рад видеть Жапарова и хотел бы поговорить на темы, "представляющие взаимный интерес". "У нас таких взаимных интересов много. Мы страны близкие, мы стратегические партнеры, союзники, работаем во многих международных, региональных организациях", - подытожил президент РФ.
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владимир путин, садыр жапаров, россия, киргизия, шос, политика, саммит шос в самарканде, русский язык в мире
Владимир Путин, Садыр Жапаров, Россия, Киргизия, ШОС, Политика, Саммит ШОС в Самарканде, Русский язык в мире
11:46 15.09.2022
 
Путин поблагодарил президента Киргизии за поддержку русского языка в стране

Путин на полях ШОС поблагодарил президента Киргизии Жапарова за поддержку русского языка

© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время встречи на полях саммита ШОС в Самарканде
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время встречи на полях саммита ШОС в Самарканде
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время встречи на полях саммита ШОС в Самарканде
Читать ria.ru в
САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг на встрече на полях саммита ШОС поблагодарил своего киргизского коллегу Садыра Жапарова за поддержку русского языка в этой стране.
"В республике действуют девять общеобразовательных школ с обучением на русском языке, в киргизских школах преподают учителя из России, что в наше время очень важно. Мы хотим вас поблагодарить за поддержку в стране русского языка, это то, что является базовой основой для развития отношений по очень многим другим направлениям", - сказал Путин.
Он напомнил, что в межрегиональном сотрудничестве двух стран участвуют 70 регионов РФ. Кроме того, Путин обратил внимание на проведение Дней культуры России в Бишкеке и других совместных мероприятий. "Все это очень хорошие заделы для того, чтобы создать условия для будущего позитивного развития наших отношений", - заключил он.
В целом Путин отметил, что очень рад видеть Жапарова и хотел бы поговорить на темы, "представляющие взаимный интерес". "У нас таких взаимных интересов много. Мы страны близкие, мы стратегические партнеры, союзники, работаем во многих международных, региональных организациях", - подытожил президент РФ.

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Владимир ПутинСадыр ЖапаровРоссияКиргизияШОСПолитикаСаммит ШОС в СамаркандеРусский язык в мире
 
 
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