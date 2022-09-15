https://ria.ru/20220915/kirgiziya-1816932945.html

Путин поблагодарил президента Киргизии за поддержку русского языка в стране

Путин поблагодарил президента Киргизии за поддержку русского языка в стране - РИА Новости, 15.09.2022

Путин поблагодарил президента Киргизии за поддержку русского языка в стране

Президент России Владимир Путин в четверг на встрече на полях саммита ШОС поблагодарил своего киргизского коллегу Садыра Жапарова за поддержку русского языка в... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T11:46

2022-09-15T11:46

2022-09-15T11:46

владимир путин

садыр жапаров

россия

киргизия

шос

политика

саммит шос в самарканде

русский язык в мире

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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг на встрече на полях саммита ШОС поблагодарил своего киргизского коллегу Садыра Жапарова за поддержку русского языка в этой стране."В республике действуют девять общеобразовательных школ с обучением на русском языке, в киргизских школах преподают учителя из России, что в наше время очень важно. Мы хотим вас поблагодарить за поддержку в стране русского языка, это то, что является базовой основой для развития отношений по очень многим другим направлениям", - сказал Путин.Он напомнил, что в межрегиональном сотрудничестве двух стран участвуют 70 регионов РФ. Кроме того, Путин обратил внимание на проведение Дней культуры России в Бишкеке и других совместных мероприятий. "Все это очень хорошие заделы для того, чтобы создать условия для будущего позитивного развития наших отношений", - заключил он.В целом Путин отметил, что очень рад видеть Жапарова и хотел бы поговорить на темы, "представляющие взаимный интерес". "У нас таких взаимных интересов много. Мы страны близкие, мы стратегические партнеры, союзники, работаем во многих международных, региональных организациях", - подытожил президент РФ.

https://ria.ru/20220209/sayty-1771866911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, садыр жапаров, россия, киргизия, шос, политика, саммит шос в самарканде, русский язык в мире