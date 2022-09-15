https://ria.ru/20220915/kinburn-1816928332.html

Стремоусов заявил о полном контроле над периметром Кинбурнской косы

Стремоусов заявил о полном контроле над периметром Кинбурнской косы - РИА Новости, 15.09.2022

Стремоусов заявил о полном контроле над периметром Кинбурнской косы

Весь периметр Кинбурнской косы, где пытался высадиться украинский десант, просматривается и контролируется, шансов пройти нет, заявил замглавы администрации... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T11:31

2022-09-15T11:31

2022-09-15T12:34

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

николаевская область

украина

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кирилл стремоусов

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Весь периметр Кинбурнской косы, где пытался высадиться украинский десант, просматривается и контролируется, шансов пройти нет, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире Первого канала."Попытка высадки была исключительно на Кинбурнскую косу, но все отбито, шансов зайти в Херсонскую область у нацистов никаких нет", — сказал он.По его словам, украинский десант, скорее всего, высаживался со стороны Очакова. "Там есть точки, военные базы, которые остались еще со времен Советского союза. Но все контролируется, весь периметр просматривается. Шансов зайти с моря у нацистов вообще никаких нет", — подчеркнул Стремоусов.Ранее он сообщил РИА Новости, что около 120 украинских военных уничтожены союзными войсками при попытке высадки десанта на Кинбурнскую косу в Николаевской области.Также Стремоусов опроверг сообщения о том, что украинские войска зашли в Херсонскую область. По словам Стремоусова, он ежедневно ездит в село Киселевка на границе с Николаевской областью, которое "каждый день захватывают в интернете".Это уже не первая попытка украинских сил зайти в Херсонскую область с этого направления. Как сообщало Минобороны России в сводке за 14 сентября, истребители ВКС уничтожили в районе Кинбурнской косы вертолет Ми-8 ВСУ с диверсионно-разведывательной группой на борту.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220915/spetsoperatsiya-1816776277.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

николаевская область

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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