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Фильтрационные мероприятия Киева вызывают тревогу, заявили в МИД - РИА Новости, 15.09.2022
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Фильтрационные мероприятия Киева вызывают тревогу, заявили в МИД
Фильтрационные мероприятия Киева вызывают тревогу, заявили в МИД - РИА Новости, 15.09.2022
Фильтрационные мероприятия Киева вызывают тревогу, заявили в МИД
"Фильтрационные мероприятия", проводимые Украиной на территориях, с которых были выведены союзные силы, означают убийства мирных граждан и вызывают особую... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T13:04
2022-09-15T13:22
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
россия
украина
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. "Фильтрационные мероприятия", проводимые Украиной на территориях, с которых были выведены союзные силы, означают убийства мирных граждан и вызывают особую тревогу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Особую тревогу вызывают многочисленные сообщения о проводимых спецслужбами и неонацистскими вооруженными формированиями Украины фильтрационных мероприятиях на территориях, с которых в рамках перегруппировки были выведены подразделения союзных сил... Страшно представить, что сейчас с ними творят вооруженные силы Украины", - сказала Захарова на брифинге в четверг.Она подчеркнула, что в первую очередь речь идет об убийствах этих людей - происходящее она назвала "абсолютным беззаконием", не вписывающимся ни в какие нормы международного права."Эти фильтрационные мероприятия проходят тысячи людей - мирных гражданских лиц", - добавила официальный представитель МИД РФ.В Министерстве обороны РФ 12 сентября сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что, по поступающей информации, украинская сторона проводит много карательных действий в Харьковской области, Песков назвал их возмутительными и добавил, что специальная военная операция будет продолжаться.
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия, украина, киев, вооруженные силы украины
В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Россия, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины
13:04 15.09.2022 (обновлено: 13:22 15.09.2022)
 
Фильтрационные мероприятия Киева вызывают тревогу, заявили в МИД

Захарова: фильтрационные мероприятия Киева не вписываются в нормы международного права

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. "Фильтрационные мероприятия", проводимые Украиной на территориях, с которых были выведены союзные силы, означают убийства мирных граждан и вызывают особую тревогу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Особую тревогу вызывают многочисленные сообщения о проводимых спецслужбами и неонацистскими вооруженными формированиями Украины фильтрационных мероприятиях на территориях, с которых в рамках перегруппировки были выведены подразделения союзных сил... Страшно представить, что сейчас с ними творят вооруженные силы Украины", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
Вчера, 13:44Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о поездке Зеленского в Изюм
Она подчеркнула, что в первую очередь речь идет об убийствах этих людей - происходящее она назвала "абсолютным беззаконием", не вписывающимся ни в какие нормы международного права.
"Эти фильтрационные мероприятия проходят тысячи людей - мирных гражданских лиц", - добавила официальный представитель МИД РФ.
В Министерстве обороны РФ 12 сентября сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что, по поступающей информации, украинская сторона проводит много карательных действий в Харьковской области, Песков назвал их возмутительными и добавил, что специальная военная операция будет продолжаться.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 12:50Специальная военная операция на Украине
В Кремле назвали действия украинских военных под Харьковом возмутительными
 
В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваРоссияУкраинаКиевВооруженные силы Украины
 
 
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