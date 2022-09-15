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Фильтрационные мероприятия Киева вызывают тревогу, заявили в МИД

Фильтрационные мероприятия Киева вызывают тревогу, заявили в МИД - РИА Новости, 15.09.2022

Фильтрационные мероприятия Киева вызывают тревогу, заявили в МИД

"Фильтрационные мероприятия", проводимые Украиной на территориях, с которых были выведены союзные силы, означают убийства мирных граждан и вызывают особую... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T13:04

2022-09-15T13:04

2022-09-15T13:22

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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украина

киев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. "Фильтрационные мероприятия", проводимые Украиной на территориях, с которых были выведены союзные силы, означают убийства мирных граждан и вызывают особую тревогу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Особую тревогу вызывают многочисленные сообщения о проводимых спецслужбами и неонацистскими вооруженными формированиями Украины фильтрационных мероприятиях на территориях, с которых в рамках перегруппировки были выведены подразделения союзных сил... Страшно представить, что сейчас с ними творят вооруженные силы Украины", - сказала Захарова на брифинге в четверг.Она подчеркнула, что в первую очередь речь идет об убийствах этих людей - происходящее она назвала "абсолютным беззаконием", не вписывающимся ни в какие нормы международного права."Эти фильтрационные мероприятия проходят тысячи людей - мирных гражданских лиц", - добавила официальный представитель МИД РФ.В Министерстве обороны РФ 12 сентября сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что, по поступающей информации, украинская сторона проводит много карательных действий в Харьковской области, Песков назвал их возмутительными и добавил, что специальная военная операция будет продолжаться.

https://ria.ru/20220914/izyum-1816716833.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия, украина, киев, вооруженные силы украины