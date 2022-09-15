https://ria.ru/20220915/kherson-1817108398.html
В Херсонской области усилят патрулирование улиц
В Херсонской области усилят патрулирование улиц - РИА Новости, 15.09.2022
В Херсонской области усилят патрулирование улиц
Власти Херсонской области усилят патрулирование улиц городов, в том числе в комендантский час, сообщил врио главы администрации региона Сергей Елисеев. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T19:42
2022-09-15T19:42
2022-09-15T19:54
специальная военная операция на украине
херсонская область
в мире
сергей елисеев
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Власти Херсонской области усилят патрулирование улиц городов, в том числе в комендантский час, сообщил врио главы администрации региона Сергей Елисеев.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220915/kherson-1817090044.html
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , В мире, Сергей Елисеев, Запорожская область, Херсон
19:42 15.09.2022 (обновлено: 19:54 15.09.2022)
В Херсонской области усилят патрулирование улиц
Врио главы администрации Елисеев: в Херсонской области усилят патрулирование улиц