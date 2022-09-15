https://ria.ru/20220915/kherson-1817090044.html

Херсонская ВГА назвала угрозы Киева из-за российских паспортов ахинеей

Херсонская ВГА назвала угрозы Киева из-за российских паспортов ахинеей - РИА Новости, 15.09.2022

Херсонская ВГА назвала угрозы Киева из-за российских паспортов ахинеей

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал ахинеей угрозы киевских властей в связи с получением российских паспортов и призвал не... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T18:39

2022-09-15T18:39

2022-09-15T19:23

специальная военная операция на украине

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кирилл стремоусов

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украина

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал ахинеей угрозы киевских властей в связи с получением российских паспортов и призвал не обращать на них внимание.Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что все добровольно получившие паспорта РФ украинцы будут осуждены за госизмену."Все это ахинея и бред, на которые не стоит обращать внимание", - сказал РИА Новости Стремоусов. "Населению нечего бояться. Херсонская область находится под надежной защитой Вооруженных сил Российской Федерации, никто не допустит возвращения украинского террора", - подчеркнул Стремоусов и добавил, что исходя из абсурдной логики и больной фантазии киевских властей, только в Крыму они собираются арестовать более 2 миллионов человек."С подобными заявлениями им самое место в психиатрической лечебнице", - подчеркнул Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220831/rossiya-1813498817.html

https://ria.ru/20220913/zaklyuchennye-1816179998.html

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украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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