https://ria.ru/20220915/kherson-1816991214.html

В Херсоне прогремели более пяти взрывов

В Херсоне прогремели более пяти взрывов - РИА Новости, 15.09.2022

В Херсоне прогремели более пяти взрывов

Более пяти сильных взрывов подряд были слышны в четверг в Херсоне, предположительно, работает российская система ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T14:21

2022-09-15T14:21

2022-09-15T14:30

херсон

специальная военная операция на украине

в мире

украина

херсонская область

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ХЕРСОН, 15 сен – РИА Новости. Более пяти сильных взрывов подряд были слышны в четверг в Херсоне, предположительно, работает российская система ПВО, передает корреспондент РИА Новости.В небе не видно следов работы ПВО, но были слышны звуки взрывов. Официальным подтверждением работы ПВО РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20220915/melitopol-1816987444.html

херсон

украина

херсонская область

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Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

херсон, в мире, украина, херсонская область