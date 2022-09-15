https://ria.ru/20220915/kherson-1816991214.html
В Херсоне прогремели более пяти взрывов
В Херсоне прогремели более пяти взрывов - РИА Новости, 15.09.2022
В Херсоне прогремели более пяти взрывов
Более пяти сильных взрывов подряд были слышны в четверг в Херсоне, предположительно, работает российская система ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T14:21
2022-09-15T14:21
2022-09-15T14:30
херсон
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсонская область
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ХЕРСОН, 15 сен – РИА Новости. Более пяти сильных взрывов подряд были слышны в четверг в Херсоне, предположительно, работает российская система ПВО, передает корреспондент РИА Новости.В небе не видно следов работы ПВО, но были слышны звуки взрывов. Официальным подтверждением работы ПВО РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20220915/melitopol-1816987444.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Херсон, Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Херсонская область
14:21 15.09.2022 (обновлено: 14:30 15.09.2022)
В Херсоне прогремели более пяти взрывов
Более пяти мощных взрывов подряд прогремели в Херсоне