https://ria.ru/20220915/kherson-1816919675.html
Херсонские власти заверили, что региону ничего не угрожает
Херсонские власти заверили, что региону ничего не угрожает - РИА Новости, 15.09.2022
Херсонские власти заверили, что региону ничего не угрожает
Городу Херсону и всей Херсонской области ничего не угрожает, все попытки украинских военных прорваться по суше и морю предотвращены, заявил замглавы... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T11:02
2022-09-15T11:02
2022-09-15T11:16
специальная военная операция на украине
в мире
кирилл стремоусов
херсонская область
херсон
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813179323_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_f4cbc0897900786d9371f307dd1d883e.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Городу Херсону и всей Херсонской области ничего не угрожает, все попытки украинских военных прорваться по суше и морю предотвращены, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Любые попытки зайти на территорию Херсонской области по суше и по морю купированы, потому что у нас все линии защиты выстроены профессионально. Городу Херсону и Херсонской области ничего не угрожает", - сказал Стремоусов в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20220915/spetsoperatsiya-1816776277.html
херсонская область
херсон
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813179323_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_d31dbd767b1dd178031bb1d08b1878c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кирилл стремоусов, херсонская область , херсон, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Херсон, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:02 15.09.2022 (обновлено: 11:16 15.09.2022)
Херсонские власти заверили, что региону ничего не угрожает
Стремоусов заявил о предотвращении всех попыток ВСУ прорваться в Херсонскую область