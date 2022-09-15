https://ria.ru/20220915/kherson-1816919675.html

Херсонские власти заверили, что региону ничего не угрожает

Херсонские власти заверили, что региону ничего не угрожает - РИА Новости, 15.09.2022

Херсонские власти заверили, что региону ничего не угрожает

Городу Херсону и всей Херсонской области ничего не угрожает, все попытки украинских военных прорваться по суше и морю предотвращены, заявил замглавы... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T11:02

2022-09-15T11:02

2022-09-15T11:16

специальная военная операция на украине

в мире

кирилл стремоусов

херсонская область

херсон

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Городу Херсону и всей Херсонской области ничего не угрожает, все попытки украинских военных прорваться по суше и морю предотвращены, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Любые попытки зайти на территорию Херсонской области по суше и по морю купированы, потому что у нас все линии защиты выстроены профессионально. Городу Херсону и Херсонской области ничего не угрожает", - сказал Стремоусов в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20220915/spetsoperatsiya-1816776277.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, кирилл стремоусов, херсонская область , херсон, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр