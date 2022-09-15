https://ria.ru/20220915/kherson-1816903647.html
Херсонские власти рассказали об уничтожении украинского десанта
Херсонские власти рассказали об уничтожении украинского десанта - РИА Новости, 15.09.2022
Херсонские власти рассказали об уничтожении украинского десанта
Около 120 украинских военных уничтожены союзными войсками при попытке высадки десанта на Кинбурнскую косу в Николаевской области, сообщил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T09:43
2022-09-15T09:43
2022-09-15T09:49
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
херсонская область
кирилл стремоусов
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ХЕРСОН, 15 сен – РИА Новости. Около 120 украинских военных уничтожены союзными войсками при попытке высадки десанта на Кинбурнскую косу в Николаевской области, сообщил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."В Железный порт никто не высаживался, высадились исключительно в районе Очакова на Кинбурнскую косу, эта коса – часть Николаевской области, и там до Очакова пять километров, поэтому возможность такая была у них, но они были сразу замечены и уничтожены. Там было убито около 120 украинских военных. Это была бессмысленная акция, их сразу заметили", - сказал Стремоусов агентству."Любые подходы к Кинбурнской косе нами полностью контролируются и подойти незамеченным нереально", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон, херсонская область , кирилл стремоусов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Херсонская область , Кирилл Стремоусов
09:43 15.09.2022 (обновлено: 09:49 15.09.2022)
Херсонские власти рассказали об уничтожении украинского десанта
Стремоусов: при попытке высадки на Кинбурнскую косу уничтожены 120 украинских десантников
ХЕРСОН, 15 сен – РИА Новости. Около 120 украинских военных уничтожены союзными войсками при попытке высадки десанта на Кинбурнскую косу в Николаевской области, сообщил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"В Железный порт никто не высаживался, высадились исключительно в районе Очакова на Кинбурнскую косу, эта коса – часть Николаевской области, и там до Очакова пять километров, поэтому возможность такая была у них, но они были сразу замечены и уничтожены. Там было убито около 120 украинских военных. Это была бессмысленная акция, их сразу заметили", - сказал Стремоусов агентству.
"Любые подходы к Кинбурнской косе нами полностью контролируются и подойти незамеченным нереально", - добавил он.