https://ria.ru/20220915/kherson-1816903647.html

Херсонские власти рассказали об уничтожении украинского десанта

Херсонские власти рассказали об уничтожении украинского десанта - РИА Новости, 15.09.2022

Херсонские власти рассказали об уничтожении украинского десанта

Около 120 украинских военных уничтожены союзными войсками при попытке высадки десанта на Кинбурнскую косу в Николаевской области, сообщил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T09:43

2022-09-15T09:43

2022-09-15T09:49

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

херсонская область

кирилл стремоусов

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ХЕРСОН, 15 сен – РИА Новости. Около 120 украинских военных уничтожены союзными войсками при попытке высадки десанта на Кинбурнскую косу в Николаевской области, сообщил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."В Железный порт никто не высаживался, высадились исключительно в районе Очакова на Кинбурнскую косу, эта коса – часть Николаевской области, и там до Очакова пять километров, поэтому возможность такая была у них, но они были сразу замечены и уничтожены. Там было убито около 120 украинских военных. Это была бессмысленная акция, их сразу заметили", - сказал Стремоусов агентству."Любые подходы к Кинбурнской косе нами полностью контролируются и подойти незамеченным нереально", - добавил он.

херсон

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсон, херсонская область , кирилл стремоусов