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Херсонские власти рассказали об уничтожении украинского десанта - РИА Новости, 15.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Херсонские власти рассказали об уничтожении украинского десанта
Херсонские власти рассказали об уничтожении украинского десанта - РИА Новости, 15.09.2022
Херсонские власти рассказали об уничтожении украинского десанта
Около 120 украинских военных уничтожены союзными войсками при попытке высадки десанта на Кинбурнскую косу в Николаевской области, сообщил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T09:43
2022-09-15T09:49
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
херсонская область
кирилл стремоусов
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ХЕРСОН, 15 сен – РИА Новости. Около 120 украинских военных уничтожены союзными войсками при попытке высадки десанта на Кинбурнскую косу в Николаевской области, сообщил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."В Железный порт никто не высаживался, высадились исключительно в районе Очакова на Кинбурнскую косу, эта коса – часть Николаевской области, и там до Очакова пять километров, поэтому возможность такая была у них, но они были сразу замечены и уничтожены. Там было убито около 120 украинских военных. Это была бессмысленная акция, их сразу заметили", - сказал Стремоусов агентству."Любые подходы к Кинбурнской косе нами полностью контролируются и подойти незамеченным нереально", - добавил он.
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в мире, херсон, херсонская область , кирилл стремоусов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Херсонская область , Кирилл Стремоусов
09:43 15.09.2022 (обновлено: 09:49 15.09.2022)
 
Херсонские власти рассказали об уничтожении украинского десанта

Стремоусов: при попытке высадки на Кинбурнскую косу уничтожены 120 украинских десантников

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации на Украине
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации на Украине. Архивное фото
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ХЕРСОН, 15 сен – РИА Новости. Около 120 украинских военных уничтожены союзными войсками при попытке высадки десанта на Кинбурнскую косу в Николаевской области, сообщил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"В Железный порт никто не высаживался, высадились исключительно в районе Очакова на Кинбурнскую косу, эта коса – часть Николаевской области, и там до Очакова пять километров, поэтому возможность такая была у них, но они были сразу замечены и уничтожены. Там было убито около 120 украинских военных. Это была бессмысленная акция, их сразу заметили", - сказал Стремоусов агентству.
"Любые подходы к Кинбурнской косе нами полностью контролируются и подойти незамеченным нереально", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонХерсонская областьКирилл Стремоусов
 
 
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