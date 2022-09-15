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В Херсонской области опровергли данные о проникновении украинских войск - РИА Новости, 15.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220915/kherson-1816902679.html
В Херсонской области опровергли данные о проникновении украинских войск
В Херсонской области опровергли данные о проникновении украинских войск - РИА Новости, 15.09.2022
В Херсонской области опровергли данные о проникновении украинских войск
Сообщения о проникновении украинских войск на территорию Херсонской области в разных населенных пунктах не соответствуют действительности, сообщил заместитель... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T09:39
2022-09-15T09:39
специальная военная операция на украине
херсонская область
николаевская область
черное море
кирилл стремоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Сообщения о проникновении украинских войск на территорию Херсонской области в разных населенных пунктах не соответствуют действительности, сообщил заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов.Ранее Стремоусов сообщил о попытке проникновения в Херсонскую область украинского десанта через территорию Кинбурнской косы со стороны Черного моря. Атака, по его словам, была отражена."Они (украинские войска - ред.) постоянно наращивают силы. Но я каждый день езжу в Киселевку (село в Херсонской области на границе с Николаевской областью - ред.), каждый день ее захватывают в интернете… Херсонская область как была на своих рубежах, так и остается. Никто не проник в районе Сухого ставка, Давыдова брода, в район Киселевки - это не соответствует действительности", - сказал Стремоусов в эфире "Соловьев Live".
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херсонская область
николаевская область
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херсонская область , николаевская область, черное море, кирилл стремоусов
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Николаевская область, Черное море, Кирилл Стремоусов
09:39 15.09.2022
 
В Херсонской области опровергли данные о проникновении украинских войск

Власти Херсонской области опровергли данные о проникновении украинских войск в регион

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Сообщения о проникновении украинских войск на территорию Херсонской области в разных населенных пунктах не соответствуют действительности, сообщил заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов.
Ранее Стремоусов сообщил о попытке проникновения в Херсонскую область украинского десанта через территорию Кинбурнской косы со стороны Черного моря. Атака, по его словам, была отражена.
"Они (украинские войска - ред.) постоянно наращивают силы. Но я каждый день езжу в Киселевку (село в Херсонской области на границе с Николаевской областью - ред.), каждый день ее захватывают в интернете… Херсонская область как была на своих рубежах, так и остается. Никто не проник в районе Сухого ставка, Давыдова брода, в район Киселевки - это не соответствует действительности", - сказал Стремоусов в эфире "Соловьев Live".
Новая Каховка - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
07:29Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за ночь дважды обстреляли Новую Каховку
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьНиколаевская областьЧерное мореКирилл Стремоусов
 
 
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