https://ria.ru/20220915/kherson-1816902679.html
В Херсонской области опровергли данные о проникновении украинских войск
В Херсонской области опровергли данные о проникновении украинских войск - РИА Новости, 15.09.2022
В Херсонской области опровергли данные о проникновении украинских войск
Сообщения о проникновении украинских войск на территорию Херсонской области в разных населенных пунктах не соответствуют действительности, сообщил заместитель... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T09:39
2022-09-15T09:39
2022-09-15T09:39
специальная военная операция на украине
херсонская область
николаевская область
черное море
кирилл стремоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Сообщения о проникновении украинских войск на территорию Херсонской области в разных населенных пунктах не соответствуют действительности, сообщил заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов.Ранее Стремоусов сообщил о попытке проникновения в Херсонскую область украинского десанта через территорию Кинбурнской косы со стороны Черного моря. Атака, по его словам, была отражена."Они (украинские войска - ред.) постоянно наращивают силы. Но я каждый день езжу в Киселевку (село в Херсонской области на границе с Николаевской областью - ред.), каждый день ее захватывают в интернете… Херсонская область как была на своих рубежах, так и остается. Никто не проник в районе Сухого ставка, Давыдова брода, в район Киселевки - это не соответствует действительности", - сказал Стремоусов в эфире "Соловьев Live".
https://ria.ru/20220915/obstrely-1816884906.html
херсонская область
николаевская область
черное море
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , николаевская область, черное море, кирилл стремоусов
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Николаевская область, Черное море, Кирилл Стремоусов
В Херсонской области опровергли данные о проникновении украинских войск
Власти Херсонской области опровергли данные о проникновении украинских войск в регион