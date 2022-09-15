https://ria.ru/20220915/kherson-1816902679.html

В Херсонской области опровергли данные о проникновении украинских войск

В Херсонской области опровергли данные о проникновении украинских войск - РИА Новости, 15.09.2022

В Херсонской области опровергли данные о проникновении украинских войск

Сообщения о проникновении украинских войск на территорию Херсонской области в разных населенных пунктах не соответствуют действительности, сообщил заместитель... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T09:39

2022-09-15T09:39

2022-09-15T09:39

специальная военная операция на украине

херсонская область

николаевская область

черное море

кирилл стремоусов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Сообщения о проникновении украинских войск на территорию Херсонской области в разных населенных пунктах не соответствуют действительности, сообщил заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов.Ранее Стремоусов сообщил о попытке проникновения в Херсонскую область украинского десанта через территорию Кинбурнской косы со стороны Черного моря. Атака, по его словам, была отражена."Они (украинские войска - ред.) постоянно наращивают силы. Но я каждый день езжу в Киселевку (село в Херсонской области на границе с Николаевской областью - ред.), каждый день ее захватывают в интернете… Херсонская область как была на своих рубежах, так и остается. Никто не проник в районе Сухого ставка, Давыдова брода, в район Киселевки - это не соответствует действительности", - сказал Стремоусов в эфире "Соловьев Live".

https://ria.ru/20220915/obstrely-1816884906.html

херсонская область

николаевская область

черное море

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Екатерина Зайцева

херсонская область , николаевская область, черное море, кирилл стремоусов