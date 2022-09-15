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В Германии спрогнозировали сотни смертей и хаос при отключении света
В Германии спрогнозировали сотни смертей и хаос при отключении света - РИА Новости, 15.09.2022
В Германии спрогнозировали сотни смертей и хаос при отключении света
Свыше 400 погибших в течение первых 96 часов, грабежи и хаос — так выглядит сценарий развития событий в случае повсеместного отключения электроэнергии в... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T06:06
2022-09-15T06:06
2022-09-15T11:46
в мире
германия
гессен
электричество
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Свыше 400 погибших в течение первых 96 часов, грабежи и хаос — так выглядит сценарий развития событий в случае повсеместного отключения электроэнергии в отдельно взятом районе Германии, сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.Возможный вариант развития событий был спрогнозирован в районе Райнгау-Таунус в федеральной земле Гессен. Согласно ему, всего через два часа после отключения электричества выйдут из строя большинство охранных и пожарных сигнализаций. Через восемь часов откажут средства связи аварийно-спасательных служб.Через 24 часа прекратят работу первые очистные сооружения. Незадолго до этого начнется массовый падеж скота.В случае отсутствия электроэнергии сроком четыре и более дней начнутся грабежи и пожары, общий ущерб от которых составит почти 200 миллионов евро.Выйдут из строя стационарные телефоны, интернет, за ними последуют мобильная связь и цифровое радио. На заправках кончится бензин, перестанут работать системы электронных платежей.Ранее австрийский экономист Ральф Шелльхаммер в статье под названием "Национальный суицид Германии" для издания Spiked заявил, что одержимая экологией немецкая элита приносит в жертву климатической повестке энергетическую и продовольственную безопасность. "Германия катится в бездну", — написал Шелльхаммер.Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от ее топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в ФРГ во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы немецкой экономики — мощнейшей в Евросоюзе.
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в мире, германия, гессен, электричество
В мире, Германия, Гессен, Электричество
06:06 15.09.2022 (обновлено: 11:46 15.09.2022)
В Германии спрогнозировали сотни смертей и хаос при отключении света
В отдельном районе ФРГ спрогнозировали гибель 400 человек за 96 часов при отключении света
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.
Свыше 400 погибших в течение первых 96 часов, грабежи и хаос — так выглядит сценарий развития событий в случае повсеместного отключения электроэнергии в отдельно взятом районе Германии, сообщает
немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Возможный вариант развития событий был спрогнозирован в районе Райнгау-Таунус в федеральной земле Гессен
. Согласно ему, всего через два часа после отключения электричества выйдут из строя большинство охранных и пожарных сигнализаций. Через восемь часов откажут средства связи аварийно-спасательных служб.
Через 24 часа прекратят работу первые очистные сооружения. Незадолго до этого начнется массовый падеж скота.
В случае отсутствия электроэнергии сроком четыре и более дней начнутся грабежи и пожары, общий ущерб от которых составит почти 200 миллионов евро.
Выйдут из строя стационарные телефоны, интернет, за ними последуют мобильная связь и цифровое радио. На заправках кончится бензин, перестанут работать системы электронных платежей.
Ранее австрийский экономист Ральф Шелльхаммер в статье под названием "Национальный суицид Германии" для издания Spiked заявил, что одержимая экологией немецкая элита приносит в жертву климатической повестке энергетическую и продовольственную безопасность. "Германия катится в бездну", — написал Шелльхаммер.
Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы
и курса на отказ от ее топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в ФРГ во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы немецкой экономики — мощнейшей в Евросоюзе.