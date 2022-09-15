https://ria.ru/20220915/khaos-1816881617.html

В Германии спрогнозировали сотни смертей и хаос при отключении света

В Германии спрогнозировали сотни смертей и хаос при отключении света - РИА Новости, 15.09.2022

В Германии спрогнозировали сотни смертей и хаос при отключении света

Свыше 400 погибших в течение первых 96 часов, грабежи и хаос — так выглядит сценарий развития событий в случае повсеместного отключения электроэнергии в... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T06:06

2022-09-15T06:06

2022-09-15T11:46

в мире

германия

гессен

электричество

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Свыше 400 погибших в течение первых 96 часов, грабежи и хаос — так выглядит сценарий развития событий в случае повсеместного отключения электроэнергии в отдельно взятом районе Германии, сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.Возможный вариант развития событий был спрогнозирован в районе Райнгау-Таунус в федеральной земле Гессен. Согласно ему, всего через два часа после отключения электричества выйдут из строя большинство охранных и пожарных сигнализаций. Через восемь часов откажут средства связи аварийно-спасательных служб.Через 24 часа прекратят работу первые очистные сооружения. Незадолго до этого начнется массовый падеж скота.В случае отсутствия электроэнергии сроком четыре и более дней начнутся грабежи и пожары, общий ущерб от которых составит почти 200 миллионов евро.Выйдут из строя стационарные телефоны, интернет, за ними последуют мобильная связь и цифровое радио. На заправках кончится бензин, перестанут работать системы электронных платежей.Ранее австрийский экономист Ральф Шелльхаммер в статье под названием "Национальный суицид Германии" для издания Spiked заявил, что одержимая экологией немецкая элита приносит в жертву климатической повестке энергетическую и продовольственную безопасность. "Германия катится в бездну", — написал Шелльхаммер.Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от ее топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в ФРГ во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы немецкой экономики — мощнейшей в Евросоюзе.

https://ria.ru/20220915/evtanaziya-1816873464.html

германия

гессен

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в мире, германия, гессен, электричество