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Ни Россия, ни США не хотят ядерной катастрофы, заявил китайский аналитик
Ни Россия, ни США не хотят ядерной катастрофы, заявил китайский аналитик - РИА Новости, 15.09.2022
Ни Россия, ни США не хотят ядерной катастрофы, заявил китайский аналитик
Ни Россия, ни США не хотят ядерной катастрофы, поэтому несмотря на украинский конфликт, несмотря на всевозможные безумные санкции и давление на Россию, все... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T07:05
2022-09-15T07:05
2022-09-15T07:05
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ПЕКИН, 15 сен – РИА Новости. Ни Россия, ни США не хотят ядерной катастрофы, поэтому несмотря на украинский конфликт, несмотря на всевозможные безумные санкции и давление на Россию, все стороны сохраняют сдержанность в вопросе ядерного оружия, заявил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Чэнь Хаоян.Поэтому, указал он, "все предполагают, что при обострении таких конфликтов и противоречий применение ядерными державами стратегического ядерного оружия неминуемо приведет к окончательной катастрофе человечества — Третьей мировой войне"."Если это будет ядерная война между крупнейшими ядерными державами мира с применением стратегических ядерных вооружений, то тогда можно не сомневаться, что при смертоносности нынешних ядерных арсеналов США и России, она приведет к величайшей катастрофе для человечества", - указал он.Он подчеркнул, что "это финал, которого никто не желает, ни Россия, ни США, и именно поэтому, несмотря на ожесточенный конфликт на Украине, и несмотря на то, что США и Запад не жалеют сил на оказание помощи Украине, несмотря на всевозможные безумные санкции и оказание давления на Россию, несмотря на то, что Россия дает решительный отпор США и Западу, в вопросе ядерного оружия все они относительно сдержанны"."И поэтому президент США Джо Байден неоднократно подчеркивал, что главной причиной того, что военные США не будут непосредственно участвовать в российско-украинском конфликте, является стремление избежать столкновения и конфронтации двух сторон", - подчеркнул Чэнь Хаоян.По его словам, "это будет не просто катастрофа между США и Россией, это станет катастрофой для всего человечества".
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РИА Новости
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россия, сша, в мире
Ни Россия, ни США не хотят ядерной катастрофы, заявил китайский аналитик
Аналитик Чэнь Хаоян: ядерная война между Россией и США станет катастрофой для человечества
ПЕКИН, 15 сен – РИА Новости. Ни Россия, ни США не хотят ядерной катастрофы, поэтому несмотря на украинский конфликт, несмотря на всевозможные безумные санкции и давление на Россию, все стороны сохраняют сдержанность в вопросе ядерного оружия, заявил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Чэнь Хаоян.
"После начала украинского конфликта Третья мировая война действительно стала предметом обсуждения во многих СМИ. Причина появления такой темы в основном связана с несколькими факторами: во-первых, все рассуждают о том, могут ли США и страны НАТО направить войска для участия в прямой войне против России, во-вторых, возможно ли применение тактического ядерного оружия российской армией, и, в-третьих, в случае дальнейшей эскалации противоречий и конфликтов между двумя сторонами на почве первых двух факторов, будут ли применяться вооружения и техника более высокого уровня, включая, например, стратегическое ядерное вооружение", - заявил Чэнь Хаоян.
Поэтому, указал он, "все предполагают, что при обострении таких конфликтов и противоречий применение ядерными державами стратегического ядерного оружия неминуемо приведет к окончательной катастрофе человечества — Третьей мировой войне".
"Если это будет ядерная война между крупнейшими ядерными державами мира с применением стратегических ядерных вооружений, то тогда можно не сомневаться, что при смертоносности нынешних ядерных арсеналов США и России, она приведет к величайшей катастрофе для человечества", - указал он.
Он подчеркнул, что "это финал, которого никто не желает, ни Россия, ни США, и именно поэтому, несмотря на ожесточенный конфликт на Украине
, и несмотря на то, что США и Запад не жалеют сил на оказание помощи Украине, несмотря на всевозможные безумные санкции и оказание давления на Россию, несмотря на то, что Россия дает решительный отпор США и Западу, в вопросе ядерного оружия все они относительно сдержанны".
"И поэтому президент США Джо Байден
неоднократно подчеркивал, что главной причиной того, что военные США не будут непосредственно участвовать в российско-украинском конфликте, является стремление избежать столкновения и конфронтации двух сторон", - подчеркнул Чэнь Хаоян.
По его словам, "это будет не просто катастрофа между США и Россией, это станет катастрофой для всего человечества".