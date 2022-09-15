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МИД Польши потребовал от России вернуть картины из Пушкинского музея - РИА Новости, 15.09.2022
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Культура
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МИД Польши потребовал от России вернуть картины из Пушкинского музея
МИД Польши потребовал от России вернуть картины из Пушкинского музея - РИА Новости, 15.09.2022
МИД Польши потребовал от России вернуть картины из Пушкинского музея
Россия получила от МИД Польши ноту с требованием вернуть семь картин из запасников Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве, РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T15:44
2022-09-15T17:37
культура
россия
варшава
мид польши
польша
сергей андреев
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Россия получила от МИД Польши ноту с требованием вернуть семь картин из запасников Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве, рассказал российский посол в Варшаве Сергей Андреев в эфире телеканала "Россия 24"."Да, мы в понедельник, 12 числа, действительно получили из МИД Польши ноту, к ней прилагается 14 брошюр с обоснованием, с требованием возврата семи картин, которые якобы находятся в запасниках Пушкинского музея", — сказал он.Посол уточнил, что документы направят в Москву, где их изучат специалисты. Однако, подчеркнул он, согласно российским законам культурные ценности, перемещенные на территорию СССР в рамках компенсации за ущерб, нанесенный странами-агрессорами во время войны, выдаче не подлежат.О правах Польши на несколько произведений искусства, находящихся в Пушкинском музее, заявил ранее вице-премьер, министр культуры и национального наследия Петр Глиньский. Он утверждает, что эти картины были украдены во время Второй Мировой войны.В российском Министерстве культуры сообщили, что официальных претензий из Варшавы не получали.Польша не впервые требует вернуть ей предметы искусства, находящиеся в России. В частности, эту тему она поднимала начале 2020 года. Тогдашний глава Минкультуры Владимир Мединский объяснил, что вопроса о возвращении культурных ценностей для Москвы не существует. По его словам, перемещенные в осуществление компенсаторной реституции предметы искусства — это достояние страны и нет и не может быть никаких благоприятных условий, при которых Россия вступит в какие бы то ни было переговоры по этому поводу.
https://radiosputnik.ria.ru/20220915/iskusstvo-1817029365.html
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россия, варшава, мид польши, польша, сергей андреев, москва
Культура, Россия, Варшава, МИД Польши, Польша, Сергей Андреев, Москва
15:44 15.09.2022 (обновлено: 17:37 15.09.2022)
 
МИД Польши потребовал от России вернуть картины из Пушкинского музея

Посол Андреев: МИД Польши потребовал от России вернуть семь картин из Пушкинского музея

© РИА Новости / Владимир АстапковичПушкинский музей
Пушкинский музей - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Пушкинский музей. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Россия получила от МИД Польши ноту с требованием вернуть семь картин из запасников Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве, рассказал российский посол в Варшаве Сергей Андреев в эфире телеканала "Россия 24".
"Да, мы в понедельник, 12 числа, действительно получили из МИД Польши ноту, к ней прилагается 14 брошюр с обоснованием, с требованием возврата семи картин, которые якобы находятся в запасниках Пушкинского музея", — сказал он.
Посол уточнил, что документы направят в Москву, где их изучат специалисты. Однако, подчеркнул он, согласно российским законам культурные ценности, перемещенные на территорию СССР в рамках компенсации за ущерб, нанесенный странами-агрессорами во время войны, выдаче не подлежат.
О правах Польши на несколько произведений искусства, находящихся в Пушкинском музее, заявил ранее вице-премьер, министр культуры и национального наследия Петр Глиньский. Он утверждает, что эти картины были украдены во время Второй Мировой войны.
В российском Министерстве культуры сообщили, что официальных претензий из Варшавы не получали.
Польша не впервые требует вернуть ей предметы искусства, находящиеся в России. В частности, эту тему она поднимала начале 2020 года. Тогдашний глава Минкультуры Владимир Мединский объяснил, что вопроса о возвращении культурных ценностей для Москвы не существует. По его словам, перемещенные в осуществление компенсаторной реституции предметы искусства — это достояние страны и нет и не может быть никаких благоприятных условий, при которых Россия вступит в какие бы то ни было переговоры по этому поводу.

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КультураРоссияВаршаваМИД ПольшиПольшаСергей АндреевМосква
 
 
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