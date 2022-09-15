https://ria.ru/20220915/kartiny-1817019313.html

МИД Польши потребовал от России вернуть картины из Пушкинского музея

МИД Польши потребовал от России вернуть картины из Пушкинского музея - РИА Новости, 15.09.2022

МИД Польши потребовал от России вернуть картины из Пушкинского музея

Россия получила от МИД Польши ноту с требованием вернуть семь картин из запасников Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве, РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T15:44

2022-09-15T15:44

2022-09-15T17:37

культура

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варшава

мид польши

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москва

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Россия получила от МИД Польши ноту с требованием вернуть семь картин из запасников Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве, рассказал российский посол в Варшаве Сергей Андреев в эфире телеканала "Россия 24"."Да, мы в понедельник, 12 числа, действительно получили из МИД Польши ноту, к ней прилагается 14 брошюр с обоснованием, с требованием возврата семи картин, которые якобы находятся в запасниках Пушкинского музея", — сказал он.Посол уточнил, что документы направят в Москву, где их изучат специалисты. Однако, подчеркнул он, согласно российским законам культурные ценности, перемещенные на территорию СССР в рамках компенсации за ущерб, нанесенный странами-агрессорами во время войны, выдаче не подлежат.О правах Польши на несколько произведений искусства, находящихся в Пушкинском музее, заявил ранее вице-премьер, министр культуры и национального наследия Петр Глиньский. Он утверждает, что эти картины были украдены во время Второй Мировой войны.В российском Министерстве культуры сообщили, что официальных претензий из Варшавы не получали.Польша не впервые требует вернуть ей предметы искусства, находящиеся в России. В частности, эту тему она поднимала начале 2020 года. Тогдашний глава Минкультуры Владимир Мединский объяснил, что вопроса о возвращении культурных ценностей для Москвы не существует. По его словам, перемещенные в осуществление компенсаторной реституции предметы искусства — это достояние страны и нет и не может быть никаких благоприятных условий, при которых Россия вступит в какие бы то ни было переговоры по этому поводу.

https://radiosputnik.ria.ru/20220915/iskusstvo-1817029365.html

https://ria.ru/20220915/reparatsii-1816975762.html

россия

варшава

польша

москва

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россия, варшава, мид польши, польша, сергей андреев, москва