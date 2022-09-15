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Сотрудник московского картинга уехал на карте домой, чтобы перепродать - РИА Новости, 15.09.2022
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Сотрудник московского картинга уехал на карте домой, чтобы перепродать
Сотрудник московского картинга уехал на карте домой, чтобы перепродать - РИА Новости, 15.09.2022
Сотрудник московского картинга уехал на карте домой, чтобы перепродать
Сотрудник картинг-клуба в Москве украл карт для последующей продажи и уехал на нем домой – сейчас он под подпиской о невыезде, сообщила пресс-служба столичного... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T12:33
2022-09-15T12:33
происшествия
россия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Сотрудник картинг-клуба в Москве украл карт для последующей продажи и уехал на нем домой – сейчас он под подпиской о невыезде, сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ в четверг.Судя по релизу, ночью (точный день не указан) из некоего картинг-клуба, расположенного в торговом центре, угнали один из картов."Оперативники установили, что к совершению кражи причастен один из работников организации. Через несколько дней в ходе патрулирования территории сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний приезжий", - говорится в релизе. Ведомство добавило, что злоумышленник украл карт для перепродажи. Он прямо на нем уехал домой и спрятал технику в кустах возле подъезда. Сейчас машинка изъята и возвращена компании.Возбуждено уголовное дело о краже (часть 1 статьи 158 УК РФ), фигурант под подпиской о невыезде.
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происшествия, россия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
12:33 15.09.2022
 
Сотрудник московского картинга уехал на карте домой, чтобы перепродать

В Москве сотрудник картинг-клуба уехал домой на карте, чтобы попытаться его перепродать

© Fotolia / KurmyshovКартодром
Картодром - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© Fotolia / Kurmyshov
Картодром. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Сотрудник картинг-клуба в Москве украл карт для последующей продажи и уехал на нем домой – сейчас он под подпиской о невыезде, сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ в четверг.
Судя по релизу, ночью (точный день не указан) из некоего картинг-клуба, расположенного в торговом центре, угнали один из картов.
"Оперативники установили, что к совершению кражи причастен один из работников организации. Через несколько дней в ходе патрулирования территории сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний приезжий", - говорится в релизе. Ведомство добавило, что злоумышленник украл карт для перепродажи. Он прямо на нем уехал домой и спрятал технику в кустах возле подъезда. Сейчас машинка изъята и возвращена компании.
Возбуждено уголовное дело о краже (часть 1 статьи 158 УК РФ), фигурант под подпиской о невыезде.

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