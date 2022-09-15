https://ria.ru/20220915/karting-1816949462.html

Сотрудник московского картинга уехал на карте домой, чтобы перепродать

Сотрудник московского картинга уехал на карте домой, чтобы перепродать - РИА Новости, 15.09.2022

Сотрудник московского картинга уехал на карте домой, чтобы перепродать

Сотрудник картинг-клуба в Москве украл карт для последующей продажи и уехал на нем домой – сейчас он под подпиской о невыезде, сообщила пресс-служба столичного... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T12:33

2022-09-15T12:33

2022-09-15T12:33

происшествия

россия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Сотрудник картинг-клуба в Москве украл карт для последующей продажи и уехал на нем домой – сейчас он под подпиской о невыезде, сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ в четверг.Судя по релизу, ночью (точный день не указан) из некоего картинг-клуба, расположенного в торговом центре, угнали один из картов."Оперативники установили, что к совершению кражи причастен один из работников организации. Через несколько дней в ходе патрулирования территории сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний приезжий", - говорится в релизе. Ведомство добавило, что злоумышленник украл карт для перепродажи. Он прямо на нем уехал домой и спрятал технику в кустах возле подъезда. Сейчас машинка изъята и возвращена компании.Возбуждено уголовное дело о краже (часть 1 статьи 158 УК РФ), фигурант под подпиской о невыезде.

https://ria.ru/20220726/katafalk-1804921401.html

россия

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)