https://ria.ru/20220915/kaliningrad-1816988478.html

Правительство выделит субсидии на морские перевозки в Калининград

Правительство выделит субсидии на морские перевозки в Калининград - РИА Новости, 15.09.2022

Правительство выделит субсидии на морские перевозки в Калининград

Правительство РФ вводит механизм субсидирования морских перевозок между Калининградом и российскими регионами, на эти цели будет выделено более 1,3 миллиарда... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T14:15

2022-09-15T14:15

2022-09-15T14:44

экономика

калининград

россия

правительство рф

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Правительство РФ вводит механизм субсидирования морских перевозок между Калининградом и российскими регионами, на эти цели будет выделено более 1,3 миллиарда рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Из-за санкций Калининградская область столкнулась с ограничениями на транзит грузов из других российских субъектов."Чтобы не допустить роста цен на товары и поддержать местные промышленные предприятия, правительство вводит механизм субсидирования морских перевозок между Калининградской областью и другими регионами. На эти цели в текущем году выделяется свыше одного миллиарда 300 миллионов рублей", - сказал Мишустин на совещании с правительством.Планируется, что по льготному тарифу суммарно в обе стороны до конца декабря будет перевезено около 900 тысяч тонн грузов."Важно максимально оперативно организовать работу по распределению соответствующих субсидий между российскими судоходными компаниями", – подчеркнул Мишустин.

https://ria.ru/20220815/tranzit-1809769572.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, калининград, россия, правительство рф