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Правительство выделит субсидии на морские перевозки в Калининград - РИА Новости, 15.09.2022
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Правительство выделит субсидии на морские перевозки в Калининград
Правительство выделит субсидии на морские перевозки в Калининград - РИА Новости, 15.09.2022
Правительство выделит субсидии на морские перевозки в Калининград
Правительство РФ вводит механизм субсидирования морских перевозок между Калининградом и российскими регионами, на эти цели будет выделено более 1,3 миллиарда... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T14:15
2022-09-15T14:44
экономика
калининград
россия
правительство рф
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Правительство РФ вводит механизм субсидирования морских перевозок между Калининградом и российскими регионами, на эти цели будет выделено более 1,3 миллиарда рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Из-за санкций Калининградская область столкнулась с ограничениями на транзит грузов из других российских субъектов."Чтобы не допустить роста цен на товары и поддержать местные промышленные предприятия, правительство вводит механизм субсидирования морских перевозок между Калининградской областью и другими регионами. На эти цели в текущем году выделяется свыше одного миллиарда 300 миллионов рублей", - сказал Мишустин на совещании с правительством.Планируется, что по льготному тарифу суммарно в обе стороны до конца декабря будет перевезено около 900 тысяч тонн грузов."Важно максимально оперативно организовать работу по распределению соответствующих субсидий между российскими судоходными компаниями", – подчеркнул Мишустин.
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экономика, калининград, россия, правительство рф
Экономика, Калининград, Россия, Правительство РФ
14:15 15.09.2022 (обновлено: 14:44 15.09.2022)
 
Правительство выделит субсидии на морские перевозки в Калининград

Мишустин: для субсидий на морские перевозки в Калининград выделят 1,3 миллиарда рублей

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкПогрузка контейнеров в морском порту в Калининграде
Погрузка контейнеров в морском порту в Калининграде - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Погрузка контейнеров в морском порту в Калининграде. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Правительство РФ вводит механизм субсидирования морских перевозок между Калининградом и российскими регионами, на эти цели будет выделено более 1,3 миллиарда рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Из-за санкций Калининградская область столкнулась с ограничениями на транзит грузов из других российских субъектов.
"Чтобы не допустить роста цен на товары и поддержать местные промышленные предприятия, правительство вводит механизм субсидирования морских перевозок между Калининградской областью и другими регионами. На эти цели в текущем году выделяется свыше одного миллиарда 300 миллионов рублей", - сказал Мишустин на совещании с правительством.
Планируется, что по льготному тарифу суммарно в обе стороны до конца декабря будет перевезено около 900 тысяч тонн грузов.
"Важно максимально оперативно организовать работу по распределению соответствующих субсидий между российскими судоходными компаниями", – подчеркнул Мишустин.

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