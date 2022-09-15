https://ria.ru/20220915/kafe-1816884204.html

Орлов: более 130 школьных кафе планируется открыть в Приамурье за три года

Орлов: более 130 школьных кафе планируется открыть в Приамурье за три года - РИА Новости, 15.09.2022

Орлов: более 130 школьных кафе планируется открыть в Приамурье за три года

Более 130 школьных кафе планируется открыть в Амурской области в ближайшие три года, заявил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T07:16

2022-09-15T07:16

2022-09-15T10:38

общество

василий орлов (губернатор)

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 сен - РИА Новости. Более 130 школьных кафе планируется открыть в Амурской области в ближайшие три года, заявил губернатор Василий Орлов."Организацию питания детей держу на личном контроле. Практически в каждой поездке в районы области посещаю школы, где общаюсь с работниками столовых, учителями и детьми. По итогам таких встреч решили запустить программу "Школьное кафе". Планируем до 2025 года включительно модернизировать 134 столовых. В следующем году откроем 27 школьных кафе. Некоторые школы уже самостоятельно организуют кафе, например в Благовещенске, Тынде, Свободном, Шимановске, Сковородинском районе", - написал Орлов в своем Telegram-канале.Глава области показал фотографии проекта школьных столовых, отметив, что в новых кафе дети смогут не только поесть, но и отдохнуть между уроками, пообщаться с одноклассниками. "В детях нужно воспитывать культуру здорового питания, считаю, что комфортные кафе помогут в этом", - добавил губернатор.По данным министерства образования и науки области, программа "Школьное кафе" "зайдет" почти в половину амурских школ - в первую очередь обновление коснется крупных, где численность учеников более 500 человек. Финансирование на это будет предусмотрено в региональном и федеральном бюджетах. По проекту отремонтируют помещения, закупят новую мебель. Кроме того, планируется установить в кафе телевизоры, где на экранах будут транслировать специально подготовленные ролики о здоровом питании, правилах безопасности и на другие темы.Отмечается, что минимальная стоимость создания одного школьного кафе - 1,5 миллиона рублей, максимальная - 2,5. Размер затрат зависит от изначального состояния столовой, уточнили в минобре области.Как разъяснили в профильном министерстве, школьные кафе в разных учебных заведениях будут отличаться друг от друга, в разработке дизайнерских и цветовых решений предполагается участие учителей, детей и родителей. При этом единый стиль будет выдержан, он будет соответствовать стандарту оформления интерьеров общеобразовательных организаций, который разработало АНО "Центр развития территорий Амурской области".

https://ria.ru/20220905/elektrichestvo-1814432460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, василий орлов (губернатор)