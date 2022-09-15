https://ria.ru/20220915/kadyrov-1817076565.html

США ввели санкции против Кадырова

США ввели санкции против Кадырова - РИА Новости, 15.09.2022

США ввели санкции против Кадырова

США ввели новые санкции против России, включая Кадырова и членов его семьи, сообщило министерство финансов США в четверг. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T18:14

2022-09-15T18:14

2022-09-15T18:43

рамзан кадыров

сша

россия

министерство финансов сша

украина

в мире

санкции

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. США ввели новые санкции против России, включая Кадырова и членов его семьи, сообщило министерство финансов США в четверг.Согласно опубликованному на сайте ведомства документу, в санкционный список в связи с событиями на Украине вошли глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, его дочери Айшат, Карина и Табарик Кадыровы, супруга Медни Кадырова, а также Фатима Хазуева и Аминад Ахмадова, которых в Минфине США также называют "женами" Кадырова.Сам глава Чеченской республики, который уже находится под санкциями США с 20217 года за нарушения прав человека по закону Магнитского, также входит в санкционные списки Канады, Австралии, ЕС, Японии, Швейцарии и Великобритании."Кадыров в результате своих связей с Владимиром Путным нажил огромное состояние", - сообщили в Минфине США, отметив, что оно включает дом в ОАЭ, частный зоопарк и дорогие автомобили.

https://ria.ru/20220915/sanktsii-1817078399.html

https://ria.ru/20220915/sanktsii-1817074821.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

рамзан кадыров, сша, россия, министерство финансов сша, украина, в мире, санкции, санкции в отношении россии, чеченская республика (чечня)