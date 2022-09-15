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США ввели санкции против Кадырова - РИА Новости, 15.09.2022
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США ввели санкции против Кадырова
США ввели санкции против Кадырова - РИА Новости, 15.09.2022
США ввели санкции против Кадырова
США ввели новые санкции против России, включая Кадырова и членов его семьи, сообщило министерство финансов США в четверг. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T18:14
2022-09-15T18:43
рамзан кадыров
сша
россия
министерство финансов сша
украина
в мире
санкции
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. США ввели новые санкции против России, включая Кадырова и членов его семьи, сообщило министерство финансов США в четверг.Согласно опубликованному на сайте ведомства документу, в санкционный список в связи с событиями на Украине вошли глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, его дочери Айшат, Карина и Табарик Кадыровы, супруга Медни Кадырова, а также Фатима Хазуева и Аминад Ахмадова, которых в Минфине США также называют "женами" Кадырова.Сам глава Чеченской республики, который уже находится под санкциями США с 20217 года за нарушения прав человека по закону Магнитского, также входит в санкционные списки Канады, Австралии, ЕС, Японии, Швейцарии и Великобритании."Кадыров в результате своих связей с Владимиром Путным нажил огромное состояние", - сообщили в Минфине США, отметив, что оно включает дом в ОАЭ, частный зоопарк и дорогие автомобили.
https://ria.ru/20220915/sanktsii-1817078399.html
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рамзан кадыров, сша, россия, министерство финансов сша, украина, в мире, санкции, санкции в отношении россии, чеченская республика (чечня)
Рамзан Кадыров, США, Россия, Министерство финансов США, Украина, В мире, Санкции, Санкции в отношении России, Чеченская республика (Чечня)
18:14 15.09.2022 (обновлено: 18:43 15.09.2022)
 
США ввели санкции против Кадырова

Минфин США ввел санкции против главы Чечни Кадырова и членов его семьи

© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики
Перейти в медиабанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. США ввели новые санкции против России, включая Кадырова и членов его семьи, сообщило министерство финансов США в четверг.
Согласно опубликованному на сайте ведомства документу, в санкционный список в связи с событиями на Украине вошли глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, его дочери Айшат, Карина и Табарик Кадыровы, супруга Медни Кадырова, а также Фатима Хазуева и Аминад Ахмадова, которых в Минфине США также называют "женами" Кадырова.
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США ввели санкции против руководства Запорожской ВГА
Сам глава Чеченской республики, который уже находится под санкциями США с 20217 года за нарушения прав человека по закону Магнитского, также входит в санкционные списки Канады, Австралии, ЕС, Японии, Швейцарии и Великобритании.
"Кадыров в результате своих связей с Владимиром Путным нажил огромное состояние", - сообщили в Минфине США, отметив, что оно включает дом в ОАЭ, частный зоопарк и дорогие автомобили.
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Рамзан КадыровСШАРоссияМинистерство финансов СШАУкраинаВ миреСанкцииСанкции в отношении РоссииЧеченская республика (Чечня)
 
 
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