https://ria.ru/20220915/kadyrov-1817076565.html
США ввели санкции против Кадырова
США ввели санкции против Кадырова - РИА Новости, 15.09.2022
США ввели санкции против Кадырова
США ввели новые санкции против России, включая Кадырова и членов его семьи, сообщило министерство финансов США в четверг. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T18:14
2022-09-15T18:14
2022-09-15T18:43
рамзан кадыров
сша
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министерство финансов сша
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санкции
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. США ввели новые санкции против России, включая Кадырова и членов его семьи, сообщило министерство финансов США в четверг.Согласно опубликованному на сайте ведомства документу, в санкционный список в связи с событиями на Украине вошли глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, его дочери Айшат, Карина и Табарик Кадыровы, супруга Медни Кадырова, а также Фатима Хазуева и Аминад Ахмадова, которых в Минфине США также называют "женами" Кадырова.Сам глава Чеченской республики, который уже находится под санкциями США с 20217 года за нарушения прав человека по закону Магнитского, также входит в санкционные списки Канады, Австралии, ЕС, Японии, Швейцарии и Великобритании."Кадыров в результате своих связей с Владимиром Путным нажил огромное состояние", - сообщили в Минфине США, отметив, что оно включает дом в ОАЭ, частный зоопарк и дорогие автомобили.
https://ria.ru/20220915/sanktsii-1817078399.html
https://ria.ru/20220915/sanktsii-1817074821.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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18:14 15.09.2022 (обновлено: 18:43 15.09.2022)
США ввели санкции против Кадырова
Минфин США ввел санкции против главы Чечни Кадырова и членов его семьи