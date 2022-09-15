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Боррель призвал испанцев принести в жертву рождественскую иллюминацию - РИА Новости, 15.09.2022
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Боррель призвал испанцев принести в жертву рождественскую иллюминацию
Боррель призвал испанцев принести в жертву рождественскую иллюминацию - РИА Новости, 15.09.2022
Боррель призвал испанцев принести в жертву рождественскую иллюминацию
Испанцам стоит принести в жертву рождественское освещение в сложившихся экономических условиях, заявил в интервью радиостанции Onda Cero верховный представитель РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T17:10
2022-09-15T17:10
в мире
жозеп боррель
испания
евросоюз
санкции в отношении россии
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МАДРИД, 15 сен - РИА Новости. Испанцам стоит принести в жертву рождественское освещение в сложившихся экономических условиях, заявил в интервью радиостанции Onda Cero верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель."Мне кажется, что идея с рождественскими огнями хорошая. Один из способов продемонстрировать солидарность… — это пойти на небольшую жертву," — сказал он в четверг, комментируя возникшую в Испании, где праздничное освещение начинают устанавливать еще в октябре, полемику. Говоря о сильном освещении европейских городов, Боррель сказал, что "западные общества живут в великолепной ситуации с энергопотреблением", поэтому "возможно, необходимо больше выключать уличные фонари".Также Боррель считает, что несмотря на то, что на данный момент местные хранилища газа как никогда заполнены, одной из ключевых задач стран Евросоюза является сокращение зависимости от российского газа.За последние двенадцать месяцев цена на электроэнергию в Испании увеличилась на 49,4%. По данным национального института статистики Испании (INE), это стало основным фактором повсеместного роста цен. Так, по итогам июля потребительская инфляция в стране ускорилась до 10,7%.
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в мире, жозеп боррель, испания, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Жозеп Боррель, Испания, Евросоюз, Санкции в отношении России
17:10 15.09.2022
 
Боррель призвал испанцев принести в жертву рождественскую иллюминацию

Боррель призвал испанцев принести в жертву рождественскую иллюминацию в целях экономии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД, 15 сен - РИА Новости. Испанцам стоит принести в жертву рождественское освещение в сложившихся экономических условиях, заявил в интервью радиостанции Onda Cero верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Мне кажется, что идея с рождественскими огнями хорошая. Один из способов продемонстрировать солидарность… — это пойти на небольшую жертву," — сказал он в четверг, комментируя возникшую в Испании, где праздничное освещение начинают устанавливать еще в октябре, полемику. Говоря о сильном освещении европейских городов, Боррель сказал, что "западные общества живут в великолепной ситуации с энергопотреблением", поэтому "возможно, необходимо больше выключать уличные фонари".
Также Боррель считает, что несмотря на то, что на данный момент местные хранилища газа как никогда заполнены, одной из ключевых задач стран Евросоюза является сокращение зависимости от российского газа.
За последние двенадцать месяцев цена на электроэнергию в Испании увеличилась на 49,4%. По данным национального института статистики Испании (INE), это стало основным фактором повсеместного роста цен. Так, по итогам июля потребительская инфляция в стране ускорилась до 10,7%.
Будапешт - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
07:08
Супермаркеты в Венгрии начали отключать все лишнее на ночь ради экономии
 
В миреЖозеп БоррельИспанияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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