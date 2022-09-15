https://ria.ru/20220915/ispaniya-1817049247.html

Боррель призвал испанцев принести в жертву рождественскую иллюминацию

Боррель призвал испанцев принести в жертву рождественскую иллюминацию - РИА Новости, 15.09.2022

Боррель призвал испанцев принести в жертву рождественскую иллюминацию

Испанцам стоит принести в жертву рождественское освещение в сложившихся экономических условиях, заявил в интервью радиостанции Onda Cero верховный представитель РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T17:10

2022-09-15T17:10

2022-09-15T17:10

в мире

жозеп боррель

испания

евросоюз

санкции в отношении россии

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МАДРИД, 15 сен - РИА Новости. Испанцам стоит принести в жертву рождественское освещение в сложившихся экономических условиях, заявил в интервью радиостанции Onda Cero верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель."Мне кажется, что идея с рождественскими огнями хорошая. Один из способов продемонстрировать солидарность… — это пойти на небольшую жертву," — сказал он в четверг, комментируя возникшую в Испании, где праздничное освещение начинают устанавливать еще в октябре, полемику. Говоря о сильном освещении европейских городов, Боррель сказал, что "западные общества живут в великолепной ситуации с энергопотреблением", поэтому "возможно, необходимо больше выключать уличные фонари".Также Боррель считает, что несмотря на то, что на данный момент местные хранилища газа как никогда заполнены, одной из ключевых задач стран Евросоюза является сокращение зависимости от российского газа.За последние двенадцать месяцев цена на электроэнергию в Испании увеличилась на 49,4%. По данным национального института статистики Испании (INE), это стало основным фактором повсеместного роста цен. Так, по итогам июля потребительская инфляция в стране ускорилась до 10,7%.

https://ria.ru/20220915/supermarkety-1816883689.html

испания

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, жозеп боррель, испания, евросоюз, санкции в отношении россии