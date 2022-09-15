https://ria.ru/20220915/iran-1816958505.html

Раиси назвал отношения Москвы и Тегерана стратегическими

Раиси назвал отношения Москвы и Тегерана стратегическими - РИА Новости, 15.09.2022

Раиси назвал отношения Москвы и Тегерана стратегическими

Тегеран и Москву связывают отношения стратегического характера, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T12:56

2022-09-15T12:56

2022-09-15T12:56

ибрахим раиси

владимир путин

москва

тегеран (город)

иран

россия

политика

шос

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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Тегеран и Москву связывают отношения стратегического характера, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита ШОС."Мы серьезно настроены на развитие двусторонних отношений - наши отношения не являются ординардными, они носят стратегический характер. Сотрудничество может и дальше развиваться в политической, торгово-экономической, а также космической и воздушной сферах", - сказал Раиси.

https://ria.ru/20220720/sotrudnichestvo-1803595374.html

москва

тегеран (город)

иран

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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