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Раиси назвал отношения Москвы и Тегерана стратегическими - РИА Новости, 15.09.2022
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Раиси назвал отношения Москвы и Тегерана стратегическими
Раиси назвал отношения Москвы и Тегерана стратегическими - РИА Новости, 15.09.2022
Раиси назвал отношения Москвы и Тегерана стратегическими
Тегеран и Москву связывают отношения стратегического характера, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T12:56
2022-09-15T12:56
ибрахим раиси
владимир путин
москва
тегеран (город)
иран
россия
политика
шос
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Тегеран и Москву связывают отношения стратегического характера, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита ШОС."Мы серьезно настроены на развитие двусторонних отношений - наши отношения не являются ординардными, они носят стратегический характер. Сотрудничество может и дальше развиваться в политической, торгово-экономической, а также космической и воздушной сферах", - сказал Раиси.
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ибрахим раиси, владимир путин, москва, тегеран (город), иран, россия, политика, шос, саммит шос в самарканде
Ибрахим Раиси, Владимир Путин, Москва, Тегеран (город), Иран, Россия, Политика, ШОС, Саммит ШОС в Самарканде
12:56 15.09.2022
 
Раиси назвал отношения Москвы и Тегерана стратегическими

Раиси заявил, что Россию и Иран связывают отношения стратегического характера

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Самарканде
Президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Самарканде - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Самарканде
Читать ria.ru в
САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Тегеран и Москву связывают отношения стратегического характера, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита ШОС.
"Мы серьезно настроены на развитие двусторонних отношений - наши отношения не являются ординардными, они носят стратегический характер. Сотрудничество может и дальше развиваться в политической, торгово-экономической, а также космической и воздушной сферах", - сказал Раиси.
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи в Тегеране - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 00:16
Путин: у России и Ирана есть перспективные направления сотрудничества
 
Ибрахим РаисиВладимир ПутинМоскваТегеран (город)ИранРоссияПолитикаШОССаммит ШОС в Самарканде
 
 
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