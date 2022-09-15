https://ria.ru/20220915/iran-1816958505.html
Раиси назвал отношения Москвы и Тегерана стратегическими
Раиси назвал отношения Москвы и Тегерана стратегическими - РИА Новости, 15.09.2022
Раиси назвал отношения Москвы и Тегерана стратегическими
Тегеран и Москву связывают отношения стратегического характера, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T12:56
2022-09-15T12:56
2022-09-15T12:56
ибрахим раиси
владимир путин
москва
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иран
россия
политика
шос
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Тегеран и Москву связывают отношения стратегического характера, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита ШОС."Мы серьезно настроены на развитие двусторонних отношений - наши отношения не являются ординардными, они носят стратегический характер. Сотрудничество может и дальше развиваться в политической, торгово-экономической, а также космической и воздушной сферах", - сказал Раиси.
https://ria.ru/20220720/sotrudnichestvo-1803595374.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ибрахим раиси, владимир путин, москва, тегеран (город), иран, россия, политика, шос, саммит шос в самарканде
Ибрахим Раиси, Владимир Путин, Москва, Тегеран (город), Иран, Россия, Политика, ШОС, Саммит ШОС в Самарканде
Раиси назвал отношения Москвы и Тегерана стратегическими
Раиси заявил, что Россию и Иран связывают отношения стратегического характера