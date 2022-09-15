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Путин заявил, что отношения России и Ирана развиваются по всем векторам - РИА Новости, 15.09.2022
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Путин заявил, что отношения России и Ирана развиваются по всем векторам
Путин заявил, что отношения России и Ирана развиваются по всем векторам - РИА Новости, 15.09.2022
Путин заявил, что отношения России и Ирана развиваются по всем векторам
Отношения России и Ирана развиваются по всем векторам, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T12:39
2022-09-15T12:49
политика
иран
россия
владимир путин
ибрахим раиси
шос
саммит шос в самарканде
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Отношения России и Ирана развиваются по всем векторам, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси."Отношения между Россией и Ираном развиваются по всем векторам, которые были сложены многие предыдущие годы", - сказал Путин.Он отметил, что в двустороннем плане сотрудничество развивается позитивно, товарооборот растёт.Путин напомнил, что 9 августа с Байконура был запущен спутник дистанционного зондирования Земли "Хайям", построенный по заказу Ирана.Рабочая встреча Путина с Раиси проходит на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
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политика, иран, россия, владимир путин, ибрахим раиси, шос, саммит шос в самарканде
Политика, Иран, Россия, Владимир Путин, Ибрахим Раиси, ШОС, Саммит ШОС в Самарканде
12:39 15.09.2022 (обновлено: 12:49 15.09.2022)
 
Путин заявил, что отношения России и Ирана развиваются по всем векторам

Президент Путин: отношения России и Ирана развиваются по всем векторам

© РИА Новости / Сергей Савостьянов/PoolПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Сергей Савостьянов/Pool
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Отношения России и Ирана развиваются по всем векторам, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.
"Отношения между Россией и Ираном развиваются по всем векторам, которые были сложены многие предыдущие годы", - сказал Путин.
Он отметил, что в двустороннем плане сотрудничество развивается позитивно, товарооборот растёт.
Путин напомнил, что 9 августа с Байконура был запущен спутник дистанционного зондирования Земли "Хайям", построенный по заказу Ирана.
Рабочая встреча Путина с Раиси проходит на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Президент РФ Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
02:00
Межгосударственные отношения России и Ирана
 
ПолитикаИранРоссияВладимир ПутинИбрахим РаисиШОССаммит ШОС в Самарканде
 
 
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