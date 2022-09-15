https://ria.ru/20220915/iran-1816951865.html

Путин заявил, что отношения России и Ирана развиваются по всем векторам

Путин заявил, что отношения России и Ирана развиваются по всем векторам - РИА Новости, 15.09.2022

Путин заявил, что отношения России и Ирана развиваются по всем векторам

Отношения России и Ирана развиваются по всем векторам, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T12:39

2022-09-15T12:39

2022-09-15T12:49

политика

иран

россия

владимир путин

ибрахим раиси

шос

саммит шос в самарканде

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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Отношения России и Ирана развиваются по всем векторам, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси."Отношения между Россией и Ираном развиваются по всем векторам, которые были сложены многие предыдущие годы", - сказал Путин.Он отметил, что в двустороннем плане сотрудничество развивается позитивно, товарооборот растёт.Путин напомнил, что 9 августа с Байконура был запущен спутник дистанционного зондирования Земли "Хайям", построенный по заказу Ирана.Рабочая встреча Путина с Раиси проходит на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

https://ria.ru/20220915/iran-1816732707.html

иран

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, иран, россия, владимир путин, ибрахим раиси, шос, саммит шос в самарканде